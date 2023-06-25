الأحد, يونيو 25, 2023
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لاميتا فرنجية تستثير غرائز متابعيها بإطلالة عارية على شواطئ دبي

لاميتا فرنجية تألقت بإطلالة مثيرة في أحد المنتجعات السياحية الفاخرة بدبي في الإمارات العربية المتحدة

كتب فهمي الورغمي
لاميتا فرنجية تستثير غرائز متابعيها بإطلالة عارية على شواطئ دبي
لاميتا فرنجية
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وطن- تألقت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية مؤخرًا بإطلالة مذهلة على شواطئ إحدى المنتجعات الفخمة في دبي. وقد أثارت إعجاب الجمهور والمعجبين بجمالها وأناقتها في ملابس البحر.

كما أثارت الكثير من الجدل بجرأتها في اختيار إطلالاتها التي أظهرت أنوثتها ومفاتنها.

لاميتا فرنجية بملابس البحر

ظهرت لاميتا بملابس البحر الجذابة التي أبرزت قوامها المثالي وأنوثتها الساحرة. اختارت مايوه بكيني ملونًا بالأزرق يتناسب مع لون بشرتها وأضفى عليها لمسة عصرية وأنيقة.

 

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لاميتا فرنجية بملابس البحر
لاميتا فرنجية بملابس البحر

وتألقت لاميتا في الصور التي شاركتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، بإطلالة مثيرة وهى ترتدى ملابس البحر ونظارة شمس.

ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها.

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وأطلت لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة على شواطئ المنتجع، حيث ارتدت مايوه بيكيني كشف جزءًا من صدرها.

وأظهرت جرأتها في اختيار الملابس وتفردها في التعبير عن نمطها الشخصي.

وسلطت الإطلالة المثيرة لفرنجية، الضوء على جمالها وقوامها الرشيق، مع إبراز أنوثتها بشكل ملفت.

بالرغم من جرأة الإطلالة، استطاعت لاميتا أن تحافظ على أناقتها وتوازن المظهر العام للملابس.

 

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لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية في دبي

حظيت إطلالة لاميتا بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى متابعوها إعجابهم الكبير بجاذبيتها وأناقتها. وتمت مشاركة الصور والتعليقات الإيجابية التي أشادت بجمالها وثقتها بنفسها.

ويشار أن لاميتا فرنجية، واحدة من أيقونات الموضة والأناقة في الوسط الفني. وتمتاز دائمًا بإطلالاتها المتألقة والجذابة في المناسبات المختلفة.

 

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لاميتا فرنجية في دبي
لاميتا فرنجية في دبي

كما نشرت لاميتا، مجموعة صور أخرى داخل المنتجع، فيما بدا أنها جولة سياحية متكاملة، بدأتها عارضة الأزياء اللبنانية مع دخول فصل الصيف.

ولاميتا فرنجية، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز.

وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

 

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المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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