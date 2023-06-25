الأحد, يونيو 25, 2023
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رياضة

تقارير: الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة البرازيلي نيمار

عقد البرازيلي نيمار ينتهي مع باريس في صيف 2027

كتب فارس أبو شيحة
انتقال نيمار إلى الهلال السعودي
نيمار والهلال السعودي
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وطن- كشفت تقارير صحفية، الأحد، عن اقتراب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، بأن الهلال السعودي سيحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم النادي الباريسي، الأسبوع المقبل.

الهلال السعودي وحسم صفقة البرازيلي نيمار

فيما لم تكشف المجلة الشهير عن قيمة أو مدة تعاقد نادي الهلال السعودي مع النجم البرازيلي نيمار في حال قدومه إلى الدوري السعودي من بوابة الزعيم الآسيوي.

وكان الهلال السعودي قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، عن صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز القادم من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى صيف عام 2027).

ويقترب نادي الهلال من الإعلان خلال الأيام القادمة عن صفقة التعاقد مع النجم السنغالي خاليدو كوليبالي المتواجد في الوقت الحالي بالعاصمة السعودية (الرياض)، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، تمهيداً للتعاقد معه.

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البرازيلي نيمار
البرازيلي نيمار

تعاقد الهلال السعودي مع كوليبالي

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صفقة تعاقد الهلال السعودي مع السنغالي كوليبالي، ستتراوح قيمتها ما بين 23-24 مليون يورو، وفق ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو.

وفشل نادي الهلال السعودي في التعاقد هذا الصيف، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، على الرغم من تقديمه عرضاً قياسياً، بلغت قيمته 400 مليون يورو، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن البرغوث الأرجنتيني ميسي فضّل الذهاب إلى الدوري الأمريكي للدرجة الممتاز من بوابة إنتر ميامي، على حساب العرض السعودي، والعودة إلى فريقه الأسبق برشلونة الإسباني في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

نيمار
نيمار

يذكر أن عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف 2027، إلا أن إدارة النادي الباريسي ترغب في بيعه هذا الصيف.

المصدروطن + فوربس

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