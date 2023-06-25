تقارير: الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة البرازيلي نيمار

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وطن- كشفت تقارير صحفية، الأحد، عن اقتراب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، بأن الهلال السعودي سيحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم النادي الباريسي، الأسبوع المقبل.

الهلال السعودي وحسم صفقة البرازيلي نيمار

فيما لم تكشف المجلة الشهير عن قيمة أو مدة تعاقد نادي الهلال السعودي مع النجم البرازيلي نيمار في حال قدومه إلى الدوري السعودي من بوابة الزعيم الآسيوي.

وكان الهلال السعودي قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، عن صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيز القادم من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى صيف عام 2027).

فوربس: #الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة البرازيلي #نيمار .. وقد يكون الإعلان الرسمي خلال الأسبوع القادم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/KnYXPhGkDY — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 25, 2023

ويقترب نادي الهلال من الإعلان خلال الأيام القادمة عن صفقة التعاقد مع النجم السنغالي خاليدو كوليبالي المتواجد في الوقت الحالي بالعاصمة السعودية (الرياض)، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، تمهيداً للتعاقد معه.

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تعاقد الهلال السعودي مع كوليبالي

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صفقة تعاقد الهلال السعودي مع السنغالي كوليبالي، ستتراوح قيمتها ما بين 23-24 مليون يورو، وفق ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو.

وفشل نادي الهلال السعودي في التعاقد هذا الصيف، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، على الرغم من تقديمه عرضاً قياسياً، بلغت قيمته 400 مليون يورو، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

تفاصيل عروض #الهلال المقدمة للتعاقد مع اللاعبين نيمار و روبن نيفيس: صفقة نيمار : 🔵 دفع مبلغ 45 مليون يورو لـباريس 🇫🇷 🔵 راتب سنوي 200 مليون يورو —— صفقة روبن نيفيز : 🔵 دفع مبلغ 55 مليون يورو لـ ولفرهامبتون 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🔵 راتب سنوي أعلى بعشر مرات مما يكسبه 🥶🥶🥶🥶🥶

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4jhl0hZSY6 — سهم (@1SMi_) June 18, 2023

لكن البرغوث الأرجنتيني ميسي فضّل الذهاب إلى الدوري الأمريكي للدرجة الممتاز من بوابة إنتر ميامي، على حساب العرض السعودي، والعودة إلى فريقه الأسبق برشلونة الإسباني في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

يذكر أن عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف 2027، إلا أن إدارة النادي الباريسي ترغب في بيعه هذا الصيف.