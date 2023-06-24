لماذا رفض لوكاكو عرض الهلال السعودي هذا الصيف؟!

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية عن سبب رفض النجم البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب ال30 عاماً، عرض الذهاب إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال وكيل أعمال البلجيكي لوكاكو “سيباستيان ليدور”، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي المعار من نادي تشيلسي الإنجليزي، بشأن مستقبل اللاعب. هذا الصيف، في تصريح صحفي مع موقع “فوتبول إيطاليا“، ” لم ندخل في محادثات مع ميلان حول صفقة لوكاكو”.

رفض لوكاكو عرض الهلال السعودي

وأردف وكيل أعمال روميلو لوكاكو، ” اللاعب يريد استمرار مسيرته في أوروبا، ولذلك العرض المقدم من نادي الهلال السعودي في الفترة الماضية”.

كما وختم حديثه، ” الكرة في الوقت الحالي داخل ملعب إنتر ميلان، لإنهاء صفقة ضم روميلو لوكاكو. لا سيما وأن المهاجم ليس في عقله سوى البقاء مع النادي”.

وكان المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان بييرو أوسيليو، قد التقى الأسبوع الماضي مع مسؤولين في نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، حيث أن النادي يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة. فيما يرغب الأخير في رحيل اللاعب بشكل دائم دون إعارته.

عقد لوكاكو مع تشيلسي

واستهل الصخرة البلجيكية روميلو لوكاكو، مشواره الكروي مع نادي رويال أندرلخت البلجيكي في عام 2009. لينتقل بعدها إلى تشيلسي في عام 2011، ثم وست ألبيون على سبيل الإعارة، وبعدها إلى صفوف إيفرتون في عام 2013.

- Advertisement -

كما وانتقل لوكاكو بعدها إلى مانشستر يونايتد في عام 2017، وإنتر ميلان في عام 2019. ليعود بعدها إلى تشيلسي بصفقة قياسية عام 2021. بلغت 115 مليون يورو، حيث لم ينسجم مع عودته إلى الفريق، ليقرر العودة من جديد إلى فريق إنتر ميلان على سبيل الإعارة مع بداية موسم 2022.

يذكر بأن عقد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو سينتهي مع نادي تشيلسي في ال30 من شهر يونيو/ حزيران صيف 2026.