شقيقة ميا خليفة تشق طريقها في عالم الإباحية وتحظى بشهرة كبيرة (شاهد)

وطن- حققت مراهقة نجاحًا كبيرًا على الإنترنت بعد زعمها أنها تسير على خطى “أختها” ميا خليفة ، وأصبحت نجمة على منصة OnlyFans .
وحصلت ماتي خليفة ، البالغة من العمر 18 عامًا ، على ملايين المتابعين على انستغرام و تيك توك و وتويتر ، وبحسب ما ورد حققت نجاحًا كبيرًا على OnlyFans ، بعد زعمها أنها مرتبطة بالممثلة الكبار المشهورة عالميًا ميا خليفة .
وادعت ماتي خليفة بحسب ما نقلته “ديلي ستار” أنها من أصل لبناني ، تمامًا مثل “أختها الكبرى ” ، وقد انفجرت على الإنترنت في الأشهر القليلة الماضية ، مدعومة بحقيقة أن ميا خليفة لم تقل شيئًا حتى الآن عن هذه المزاعم.
سبب شهرة ميا خليفة
وانتشرت شهرة ميا خليفة، التي بلغت الثلاثين من العمر هذا العام ، في جميع أنحاء العالم بعد أن صورت مقطع فيديو إباحيًا بينما كانت ترتدي الحجاب ، مما أثار غضبًا كبيرًا في العالم العربي.
وانتقلت الممثلة اللبنانية التي ولدت لعائلة كاثوليكية ، منذ ذلك الحين من عالم الاستوديوهات الإباحية وأعادت تسمية نفسها كمعلّقة رياضية على منصة OnlyFans.
وتتواجد ميا خليفة حاليًا في باريس للاحتفال بأسبوع الموضة في باريس ، وقد شوهدت الليلة الماضية على ما يبدو وهي تدخن الحشيش على سطح أحد المنازل في باريس.
ميا خليفة تدخن الحشيش
وذكرت صحيفة ديلي ستار أن الجميلة السمراء شوهدت وهي تسحب من السيجارة ، بينما تقوم بعمل قناع للوجه ثم تحاول “الاستيلاء” على القمر كجزء من الوهم البصري.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشرت ميا خليفة مجموعة أخرى من المقاطع واللقطات على قصصها من فترة وجودها في العاصمة الفرنسية.
وكانت ميا خليفة ترتدي معطفًا رماديًا وثوبًا مزدوجًا ، ونشرت مقاطع جريئة وهي تفرغ حقيبتها ، وتتسلق الدرج ، وتركب المصعد ، وتقف على خشبة المسرح.
وكانت الأخيرة هي القصة التي زعمت فيها أنها شعرت وكأنها أميرة ، وكتبت على الصورة المفاجئة: “شعرت وكأنني أميرة في هذا الفستان مع رموز تعبيرية على شكل قلب وعينين دامعة.