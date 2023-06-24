شقيقة ميا خليفة تشق طريقها في عالم الإباحية وتحظى بشهرة كبيرة (شاهد)

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وطن- حققت مراهقة نجاحًا كبيرًا على الإنترنت بعد زعمها أنها تسير على خطى “أختها” ميا خليفة ، وأصبحت نجمة على منصة OnlyFans .

وحصلت ماتي خليفة ، البالغة من العمر 18 عامًا ، على ملايين المتابعين على انستغرام و تيك توك و وتويتر ، وبحسب ما ورد حققت نجاحًا كبيرًا على OnlyFans ، بعد زعمها أنها مرتبطة بالممثلة الكبار المشهورة عالميًا ميا خليفة .

وادعت ماتي خليفة بحسب ما نقلته “ديلي ستار” أنها من أصل لبناني ، تمامًا مثل “أختها الكبرى ” ، وقد انفجرت على الإنترنت في الأشهر القليلة الماضية ، مدعومة بحقيقة أن ميا خليفة لم تقل شيئًا حتى الآن عن هذه المزاعم.

سبب شهرة ميا خليفة

وانتشرت شهرة ميا خليفة، التي بلغت الثلاثين من العمر هذا العام ، في جميع أنحاء العالم بعد أن صورت مقطع فيديو إباحيًا بينما كانت ترتدي الحجاب ، مما أثار غضبًا كبيرًا في العالم العربي.

وانتقلت الممثلة اللبنانية التي ولدت لعائلة كاثوليكية ، منذ ذلك الحين من عالم الاستوديوهات الإباحية وأعادت تسمية نفسها كمعلّقة رياضية على منصة OnlyFans.

وتتواجد ميا خليفة حاليًا في باريس للاحتفال بأسبوع الموضة في باريس ، وقد شوهدت الليلة الماضية على ما يبدو وهي تدخن الحشيش على سطح أحد المنازل في باريس.

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ميا خليفة تدخن الحشيش

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن الجميلة السمراء شوهدت وهي تسحب من السيجارة ، بينما تقوم بعمل قناع للوجه ثم تحاول “الاستيلاء” على القمر كجزء من الوهم البصري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشرت ميا خليفة مجموعة أخرى من المقاطع واللقطات على قصصها من فترة وجودها في العاصمة الفرنسية.

وكانت ميا خليفة ترتدي معطفًا رماديًا وثوبًا مزدوجًا ، ونشرت مقاطع جريئة وهي تفرغ حقيبتها ، وتتسلق الدرج ، وتركب المصعد ، وتقف على خشبة المسرح.

وكانت الأخيرة هي القصة التي زعمت فيها أنها شعرت وكأنها أميرة ، وكتبت على الصورة المفاجئة: “شعرت وكأنني أميرة في هذا الفستان مع رموز تعبيرية على شكل قلب وعينين دامعة.