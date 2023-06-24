السبت, يونيو 24, 2023
الرئيسيةحياتناشقيقة ميا خليفة تشق طريقها في عالم الإباحية وتحظى بشهرة كبيرة (شاهد)
حياتنا

شقيقة ميا خليفة تشق طريقها في عالم الإباحية وتحظى بشهرة كبيرة (شاهد)

مات خليفة ادعت انها شقيقة ميا خليفة ومن أصل لبناني

كتب سالم حنفي
شقيقة ميا خليفة تشق طريقها في عالم الإباحية وتحظى بشهرة كبيرة
ماتي خليفة
- Advertisement -

وطن- حققت مراهقة نجاحًا كبيرًا على الإنترنت بعد زعمها أنها تسير على خطى “أختها” ميا خليفة ، وأصبحت نجمة على منصة OnlyFans .

وحصلت ماتي خليفة ، البالغة من العمر 18 عامًا ، على ملايين المتابعين على انستغرام و تيك توك و وتويتر ، وبحسب ما ورد حققت نجاحًا كبيرًا على OnlyFans ، بعد زعمها أنها مرتبطة بالممثلة الكبار المشهورة عالميًا ميا خليفة .

ماتي خليفة
ماتي خليفة

وادعت ماتي خليفة بحسب ما نقلته “ديلي ستار” أنها من أصل لبناني ، تمامًا مثل “أختها الكبرى ” ، وقد انفجرت على الإنترنت في الأشهر القليلة الماضية ، مدعومة بحقيقة أن ميا خليفة لم تقل شيئًا حتى الآن عن هذه المزاعم.

سبب شهرة ميا خليفة

وانتشرت شهرة ميا خليفة، التي بلغت الثلاثين من العمر هذا العام ، في جميع أنحاء العالم بعد أن صورت مقطع فيديو إباحيًا بينما كانت ترتدي الحجاب ، مما أثار غضبًا كبيرًا في العالم العربي.

ميا خليفة
ميا خليفة

وانتقلت الممثلة اللبنانية التي ولدت لعائلة كاثوليكية ، منذ ذلك الحين من عالم الاستوديوهات الإباحية وأعادت تسمية نفسها كمعلّقة رياضية على منصة OnlyFans.

مايا خليفة
مايا خليفة

وتتواجد ميا خليفة حاليًا في باريس للاحتفال بأسبوع الموضة في باريس ، وقد شوهدت الليلة الماضية على ما يبدو وهي تدخن الحشيش على سطح أحد المنازل في باريس.

- Advertisement -

ميا خليفة تدخن الحشيش

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن الجميلة السمراء شوهدت وهي تسحب من السيجارة ، بينما تقوم بعمل قناع للوجه ثم تحاول “الاستيلاء” على القمر كجزء من الوهم البصري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشرت ميا خليفة مجموعة أخرى من المقاطع واللقطات على قصصها من فترة وجودها في العاصمة الفرنسية.

وكانت ميا خليفة ترتدي معطفًا رماديًا وثوبًا مزدوجًا ، ونشرت مقاطع جريئة وهي تفرغ حقيبتها ، وتتسلق الدرج ، وتركب المصعد ، وتقف على خشبة المسرح.

وكانت الأخيرة هي القصة التي زعمت فيها أنها شعرت وكأنها أميرة ، وكتبت على الصورة المفاجئة: “شعرت وكأنني أميرة في هذا الفستان مع رموز تعبيرية على شكل قلب وعينين دامعة.

المصدرديلي ستار، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أول طائرة مسيرة مغربية: المواصفات الخارقة والمهام الخاصة “شاهد”

الهدهد

“رقص مغربي إسرائيلي” على أغنية جزائرية في باريس وجدل (فيديو)

حياتنا

ميا خليفة تستحم عارية الصدر وتدخن الحشيش علناً (فيديو)

حياتنا

ميا خليفة تتحدى سياسة “انستجرام” وتنشر صورة إباحية لها! (شاهد)

حياتنا

عالية ياسين.. مسلمة تأمل بمنافسة ميا خليفة في صناعة الأفلام الإباحية! (شاهد)

الهدهد

قُتل غدرا بالسكاكين.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل طبيب جزائري في فرنسا

تقارير

أسرار مقتل الأميرة ديانا.. الذكاء الاصطناعي يُورط العرش البريطاني (شاهد)

حياتنا

بعد فضيحة علاقتها مع أشرف حكيمي.. جوانا سانز تنفجر غضبا: “لا أعرفه”

الهدهد

هذا ما دار بين إيلون ماسك وماكرون في اللقاء المفاجئ داخل الإليزيه

رياضة

ليونيل ميسي لديه 4 عروض مختلفة.. وهذه تفاصيلها

تقارير

السر وراء غياب محمد السادس المتواصل عن المملكة.. ما علاقة طليقته للا سلمى؟

الهدهد

محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن “بيغاسوس”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نتنياهو فاقد السيطرة على كل شيء.. تقرير خطير يثير رعبا إسرائيليا

كلارا شيا تعيش أسوأ حالاتها ولا تغادر المنزل بسبب الخيانة.. ماذا حدث؟!

أروى عمر منهارة بعد ابتزازها بمقاطع فاضحة من قبل الحكومة السعودية! (فيديو)

للمرة الثانية هذا العام.. “فرخة السيسي” تتصدر الواجهة وسط أزمة طاحنة

دراسة أسترالية حديثة حول الأسبرين وفقر الدم

مطالب تونسية للغرب باعتقال قيس سعيد و3 وزراء آخرين.. ما السبب؟

مالك تشيلسي يشتري نادياً فرنسياً في الدوري الممتاز.. وهذه قيمة الصفقة

صورة محمد بن سلمان و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

دراسة: القيلولة يمكن أن تساعد في الحفاظ على حجم المخ

ذراع الإمارات يربط السلام في اليمن بانفصال الجنوب.. هل انتهى حلم الدولة الموحدة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC