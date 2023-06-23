نيمار في ورطة جديدة.. الحسناء التي خان خطيبته معها فضحت كل شيء! (شاهد)

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وطن- يعيش نيمار حالة فوضى في حياته، بعدما كان عليه أن يعتذر علناً لخطيبته برونا بيانكاردي بعد اكتشاف خيانته الأخيرة.

تعيش الجحيم

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، لأن فرناندا كامبوس تحدثت أيضًا وقامت بفضح اللاعب البرازيلي الذي تبين أنه خان برونا معها بحسب تقرير صحيفة okdiario.

تقول المؤثرة فرناندا كامبوس التي كان يقيم معها لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان علاقة في فبراير / شباط الماضي ، إنها تمر بالجحيم نتيجة لظهور العلاقة الغرامية. وتؤكد أنها ستخبر برونا بكل شيء قريبًا.

لم يلتزم نيمار لفرناندا كامبوس بشروط اتفاقه مع برونا بيانكاردي ليكون مع نساء أخريات ، وفي البرازيل نُشر أنه كان على علاقة مع المدونة ، وهو أمر أكدته لاحقًا.

عيد الحب مع نيمار

وتؤكد كامبوس أنها قضت ليلة عيد الحب في ساو باولو مع نيمار ، وأنها كانت تعلم أن لاعب كرة القدم كان على علاقة مع برونا بيانكاردي.

قالت فرناندا كامبوس ، التي حذفت حسابها على انستجرام: “قريباً سأقول كل شيء وسأقول الحقيقة كاملة ، بغض النظر عمن يؤلم!”.

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أضافت المؤثرة التي كانت غاضبة بشكل واضح من الرسائل التي كانت تتلقاها: “أنا أعيش في الجحيم. أتعرض للحكم والهجوم من جميع الجهات. أطلب منكم ألا تحكموا عليّ على ما فعلته وما يجب أن أفعله الآن “.

تقدم المؤثرة البرازيلية البالغة من العمر 26 عامًا ، نفسها على الشبكات الاجتماعية كمدربة تعلم ممارسات قانون الجاذبية للحصول على حياة أكثر ازدهارًا.

اعتذار علني

بعد كل ما حدث ، اعتذر نيمار لبرونا بيانكاردي عن خيانته المزعومة”.

وعلى الرغم من أن نيمار لم يقدم نيمار أي تفاصيل عن طيشه، لكنه ذكر في منشور له عبر حسابه على “انستغرام” أنه يحاول “تبرير ما لا يمكن تبريره” وسط كل “المعاناة” التي كان على بيانكاردي تحملها.

وقال نيمار في اعتذاره:”برو ، لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي ، عن العرض غير الضروري ، لكنني أشعر بأنني مضطر لإعادة التأكيد علنًا على ذلك. إذا تم نشر مسألة خاصة ، فيجب إعلان الاعتذار علنًا “.

أخطاء شخصية

وأضاف: ” لقد رأيت مدى تعرضك ، وكم عانيت من كل هذا وكم تريد أن تكون بجانبي. وأنا بجانبك”.

وتابع بالقول:” أجرؤ على القول إنني أرتكب أخطاء كل يوم ، داخل وخارج الملعب. لكن أخطائي في حياتي الشخصية أقوم بحلها في المنزل ، في خصوصيتي مع عائلتي وأصدقائي”.

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A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

وأردف:” وصل كل هذا إلى أكثر الأشخاص تميزًا في حياتي. المرأة التي حلمت أن أكون بجانبها، والدة طفلي. وصلت إلى عائلتي”.

ووجه نيمار حديثه لخطيبته:” لا أعرف ماذا سنفعل ، لكن اليوم أنا متأكد من أنني أريد أن أجرب”، مضيفا:” سيسود هدفنا ، وسيفوز حبنا لطفلنا ، وسيقوي حبنا لبعضنا البعض.”

واختتم بالقول: “أحبك”.