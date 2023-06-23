مريم الدباغ تضع واقي شمس على عضوها الأنثوي أمام الكاميرا دون خجل (فيديو)

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وطن- يبدو أننا لن نرى المشهورة التونسية مريم الدباغ، بأي ملابس طيلة فصل الصيف، الذي منذ أن بدأ، وهي تظهر فقط بالمايوه.

جرأة غير مسبوقة

ومؤخراً، استعرضت مريم الدباغ منتجات جديدة، خاصة بالعناية بالبشرة، لصالح إحدى العلامات التجارية، بطريقة بذيئة فاضحة.

ظهرت مريم الدباغ عبر مقاطع نشرتها على خاصية الستوري في انستجرام، وهي ترتدي بيكيني أسود، مع صديقتها في حمام السباحة.

وركزت المشهورة التونسية، الكاميرا على عضوها الأنثوي لتستعرض واقي الشمس البخاخ، الذي تعلن له.

وبمقطع آخر، بدت مريم الدباغ مثل الممثلات الإباحيات وهي تقف بطريقة تجعل صدرها يخرج من الحمالات. بينما بقيت مرتدية ذات البكيني الفاضح.

وكانت مريم تقف في الحمام بعد السباحة، وتستعرض منتجاً آخراً خاصاً بالوجه، لصالح نفس الشركة.

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بكيني محلي الصنع

وظهرت العارضة التونسية بالأمس مرتدية قميصا فضفاضا باللون البمبي. واكتفت فقط بإقفال 3 زراير من المنتصف وتترك مفاتنها من أعلى وأسفل ظاهرة للمتابعين.

وبدت مريم الدباغ متعمدة في كشف صدرها للمتابعين. من خلل حركاتها التي ظهرت تقوم بها عبر إمالة نفسها للإمام نحو الكاميرا التي ثبتتها أسفل مرآة الحمام الذي تصور فيه.

وكشف الفيديو أن مريم الدباغ كانت تستعد لتصوير فيديو إعلاني آخر لبيكيني من انتاج شركة تونسية محلية. وهو ما كانت ترتديه تحت القميص الفضفاض.

أحمر ناري

ولم تمر دقائق على الفيديو الترويجي لغسول الوجه، حتى نشرت مريم الدباغ فيديو جديد لها. ظهرت فيه وهي ترتدي البكيني الذي ظهر تحت القميص في الفيديو الأول.

وظهرت مريم الدباغ وهي ترتدي “بيكيني” من قطعتين باللون الاحمر الناري.

البكيني الضيق والعاري الذي ارتدته العارضة التونسية، عكس جرأة كبيرة تتمتع بها مريم الدباغ.حيث أفاض صدرها بشكل كبير منه أثناء توجهها نحو حمام السباحة لتجربته بشكل عملي.

أسود مثير

وكانت مريم الدباغ قد قد روجت في فيديو سابق لشركة “والك آكتيف وير” التونسية المحلية، المتخصصة في صناعة ملابس السباحة والرياضة النسائية.

ونشرت مريم الدباغ مقاطع فيديو لها وهي تروّج لـ”بيكيني” مثير جداً من إنتاج الشركة المحلية.

وظهرت مريم الدباغ داخل المنزل مرتدية “المايوه” الجديد الذي كشف كثيراً من جسدها، وأظهر صدرها بشكل فاضح.

وبدأت مريم الدباغ في شرح موصفات المايوه باللون الأسود الذي ارتدته، معدّدةً مزاياه المتعلقة بسهولة ارتدائه، موضحة أنه أجمل مايوه ارتدته في حياتها.

ولم تكتفِ مريم الدباغ باستعراض المايوه الجديد والمثير في المنزل؛ بل قامت بتجربته عملياً، حيث وثّقت نفسها وهي تنزل به إلى حمام السباحة .