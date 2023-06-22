“النحل والمخدرات”.. طريقة تهريب جديدة صدمت الأمن السعودي (فيديو)

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وطن – ضبطت السلطات السعودية شحنة كبيرة من المخدرات مخبأة بطريقة لا تخطر على بال، ولم يكشف البيان الرسمي السعودي عن الوجهة التي جاءت منها، وحجم الشحنة المضبوطة هو 1.2 مليون قرص إمفيتامين، بحسب بيان رسمي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في تغريدة على حسابها في “تويتر” أنها تمكنت، الخميس، من ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.

ضبط أكثر من (1.2) مليون قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/hHHb4yScmE — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 22, 2023

طريقة شيطانية لتهريب المخدرات

وأظهر مقطع فيديو نشرته المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، ورصدته “وطن” أحد الموظفين وهو يحمل كمية من المخدرات المضبوطة التي كانت مخبأة داخل سيارة فيما ظهرت كميات أخرى إلى جانب صناديق خلايا نحل.

ووفق بيان للمديرية تم القبض على 7 متهمين وهم 4 مقيمين من الجنسية المصرية و3 مواطنين.

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وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات تضبط (1,242,740) قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/g9yJORkV1M — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) June 22, 2023

أكبر حملة ضد المخدرات

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، لوسائل إعلام سعودية بـ”أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.242.740) قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين”.

وكانت السعودية، إحدى أكبر أسواق مخدر الكبتاغون في الشرق الأوسط، قد أطلقت منذ نهاية أبريل الماضي، أكبر حملة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات، بحسب وكالة فرانس برس.

وتعلن المملكة بانتظام منذ أشهر ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات. لكن الحملة الأخيرة باتت منصبة أكثر على التصدي للمخدرات داخل المملكة المترامية الأطراف.

والمملكة العربية السعودية هي الوجهة الرئيسية للكبتاغون ، الذي يأتي من مناطق سيطرة النظام السوري وتعد محاربة هذه الجريمة أحد الأسباب التي دفعت السعوديين مؤخرًا إلى تطبيع علاقاتهم مع النظام السوري، بعد مقاطعة استمرت أكثر من عقد بسبب الحرب في سوريا.

وبحسب موقع lorientlejour فإن حملة السلطات قد تعززت بشكل أساسي “داخليًا” ، كما تشير كارولين روز ، المحللة في معهد نيو لاينز ، ومقره واشنطن.

وقالت الخبيرة لوكالة فرانس برس “خلال العامين الماضيين ، شهدنا زيادة في الاعتقالات واستخدام عقوبة الإعدام”.

جرائم وحوادث عنيفة

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس ، طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الحملات انطلقت بعد سلسلة من الحوادث العنيفة طالت أشخاصا قتلوا أقاربهم تحت تأثير المخدرات.

وفي نهاية العام الماضي، استأنفت المملكة العربية السعودية ، من بين الدول التي تطبق أكثر عقوبة الإعدام ، تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ومنذ ذلك الحين ، تم إعدام ما لا يقل عن 20 شخصًا، وأفاد مسؤول أمني لـ “فرانس برس” في وقت سابق، أنّ الحملة الأخيرة انطلقت بعد سلسلة حوادث عنيفة ارتكبها متعاطو مخدرات بينها قيام أحدهم بحرق أمه وأبيه بسكب البنزين عليهما، وقتل آخر صديقه بإحراقه في سيارته.

وتُعد المنشطات الأمفيتامينية أكثر المخدرات تعاطيا في السعودية، وهي أيضا المجموعة الأكثر شيوعا في حالات تلقي العلاج الأولي، حسب تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في 2022.

وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تأتي أساسا من سوريا، حيث تحوّلت إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.