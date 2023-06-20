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ظهور نادر لـ سارة ابنة عادل إمام.. لن تتخيل كيف أًصبح شكلها في عمر الـ46! (شاهد)

سارة ابنة عادل إمام لا تحب الأضواء ولم تدخل المجال الفني كما فعل شقيقيها محمد ورامي إمام

كتب رفيف عبدالله
ظهور نادر لـ سارة ابنة عادل إمام.. لن تتخيل كيف أًصبح شكلها في عمر الـ46! (شاهد)
سارة عادل إمام
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وطن- تفاجأ الجمهور بجمال ابنة عادل إمام الوحيدة، سارة، في أحدث ظهور نادر لها.

صورة بعد عامين

وكانت سارة عادل إمام، تتجول في الشارع بفستان بسيط تاركةً شعرها منسدلاً، حين التقط لها أحدهم الصورة التي نشرتها صحيفة القاهرة 24.

سارة عادل إمام
ابنة الزعيم في أحدث ظهور

وتعد هذه الصورة، هي الثانية لسارة عادل إمام، بعد عامين من صورة نشرها لها إعلامي مصري.

سارة عادل إمام
صورة سارة قبل عامين

حتى أن ابنة عادل إمام، لم تظهر كشقيقيها في عيد ميلاد والدها الزعيم.

لا تحب الأضواء

فابنة عادل إمام، لا تحب الأضواء، ولم تدخل المجال الفني كما فعل شقيقيها محمد ورامي إمام.

وتبلغ سارة الآن من العمر 46 عاما، وهي الشقيقة الوسطى بين رامي ومحمد إمام.

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سارة عادل إمام
لا تحب سارة الظهور الإعلامي

تخرجت سارة، أو “ساسو” كما يلقبها والدها الفنان عادل إمام، من كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية.

زوج سارة عادل امام

وفور تخرجها، ارتبطت ابنة عادل إمام بزميلها في الدراسة، أحمد نبيل مقبل، وتم عقد قرانها عام 2004، على يد شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي عام 2004.

وسبق أن تحدث الزعيم عن رفضه دخول ابنته إلى الوسط الفني والإعلامي رغم تخرجها من كلية الإعلام.

وقال عادل إمام في لقاء سابق، إن ابنته متفوقة دراسياً، ولديها انطباعات أولية صحيحة.

سارة عادل إمام
ظهور علني نادر لابنة الزعيم

حبة فراولة

وشبه الزعيم ابنته سارة بحبة الفراولة، مؤكداً أنها خفيفة الظل مثله.

في عام 1988، ظهرت سارة في لقاء مصور حين كان عمرها 21 عاماً فقط.

وتحدثت ابنة عادل إمام عن علاقتها بوالدها، مشيرة إلى أنها كانت تخاف أن تطلب منه شيئاً حين كانت طفلة.

سارة ووالدها

وأخذت علاقة سارة ووالدها منحى آخر حين بدأت الدراسة في الجامعة.

وقالت: “لما كنت صغيرة  كان والدي بالنسبة لي الرهبة والخوف.. ولو كنت محتاجة حاجة منه لازم أعدي على ماما الأول وبعدها أروح له”.

وتابعت حينها: “لحد ما كبرت ودخلت الجامعة وابتديت أواجه حياتي، بدأت بعدها أحس إني قربت منه أكتر وأصبحنا أصدقاء وكان ينصحني دائمًا”.

وأوضحت سارة سر علاقتها بوالدها قائلة: “في يوم بابا قالي عمرك ما هتاخدي نصيحة من حد أكتر مني.. أنا اكتسبت خبرة مما مررت به في حياتي وهقول لك على المختصر المفيد”.

وختمت: “كلامه حطيته في مخي وأي حاجة تحصلي بقيت برجع له”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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