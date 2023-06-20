الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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رياضة

حارس تشيلسي ميندي على بعد خطوةٍ من التوقيع مع أهلي جدة السعودي

الحارس السنغالي ميندي سيوقع مع أهلي جدة حتى صيف عام 2026

كتب فارس أبو شيحة
توقيع حارس تشيلسي ميندي مع أهلي جدة السعودي
توقيع حارس تشيلسي ميندي مع أهلي جدة السعودي
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وطن- يقترب حارس نادي تشيلسي الإنجليزي إدوارد ميندي 31 عاماً، من التوقيع مع أهلي جدة السعودي بعد عودة النادي إلى دوري الأضواء من جديد، عقب هبوطه الموسم الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الحارس السنغالي إدوارد ميندي وافق على الشروط الشخصية. مع نادي أهلي جدة السعودي، العقد سيتم توقيعه حتى شهر يونيو/ حزيران 2026″.

انتقال إدوارد ميندي إلى تشيلسي

وأردف رومانو، “المفاوضات في مراحلها الأخيرة من أجل انضمام حارس المنتخب السنغالي إلى صفوف الدوري السعودي، قادماً من تشيلسي هذا الصيف”.

وكان العديد من النجوم الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد ارتبطت أسماؤهم في الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي، لعل أبرزهم الجزائري رياض محرز. لاعب مانشستر سيتي. والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والكرواتي لوكا مودريتش وغيرهم، في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية هذا الصيف.

السنغالي إدوارد ميندي
السنغالي إدوارد ميندي

تراجع مستوى ميندي مع تشيلسي

ومر الحارس السنغالي إدوارد ميندي في أسوأ موسم مع نادي تشيلسي الموسم الماضي. فقد شارك اللاعب في 12 مباراة بكافة المسابقات المختلفة، لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط.

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كما وسبق أن نال الحارس ميندي على جائزة أفضل حارس في العالم عام 2021، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وساهم السنغالي إدوارد ميندي في تتويج  منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أفريقيا على حساب نظيره منتخب مصر عام 2021. كما وحقق دوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي (البلوز) في موسم 2020-2021.

انتقال حارس تشيلسي إلى أهلي جدة السعودي
انتقال حارس تشيلسي إلى أهلي جدة السعودي

يذكر بأن أهلي جدة السعودي، قد تأهل تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي. موسمياني الذي رحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الممتازة، عقب تتويج الفريق بدوري الدرجة الأولى 2022-2023.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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