حارس تشيلسي ميندي على بعد خطوةٍ من التوقيع مع أهلي جدة السعودي

وطن- يقترب حارس نادي تشيلسي الإنجليزي إدوارد ميندي 31 عاماً، من التوقيع مع أهلي جدة السعودي بعد عودة النادي إلى دوري الأضواء من جديد، عقب هبوطه الموسم الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الحارس السنغالي إدوارد ميندي وافق على الشروط الشخصية. مع نادي أهلي جدة السعودي، العقد سيتم توقيعه حتى شهر يونيو/ حزيران 2026″.

وأردف رومانو، “المفاوضات في مراحلها الأخيرة من أجل انضمام حارس المنتخب السنغالي إلى صفوف الدوري السعودي، قادماً من تشيلسي هذا الصيف”.

