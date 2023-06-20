حارس تشيلسي ميندي على بعد خطوةٍ من التوقيع مع أهلي جدة السعودي

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وطن- يقترب حارس نادي تشيلسي الإنجليزي إدوارد ميندي 31 عاماً، من التوقيع مع أهلي جدة السعودي بعد عودة النادي إلى دوري الأضواء من جديد، عقب هبوطه الموسم الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الحارس السنغالي إدوارد ميندي وافق على الشروط الشخصية. مع نادي أهلي جدة السعودي، العقد سيتم توقيعه حتى شهر يونيو/ حزيران 2026″.

انتقال إدوارد ميندي إلى تشيلسي

وأردف رومانو، “المفاوضات في مراحلها الأخيرة من أجل انضمام حارس المنتخب السنغالي إلى صفوف الدوري السعودي، قادماً من تشيلسي هذا الصيف”.

🚨🇸🇦 Understand Edouard Mendy has now agreed personal terms with Saudi side Al Ahli — contract will be valid until June 2026. Negotiations at final stages for Senegal goalkeeper to join Saudi league from Chelsea on permanent deal. 🔵 #CFC Here we go soon! pic.twitter.com/qIdSEP2eGq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

وكان العديد من النجوم الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد ارتبطت أسماؤهم في الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي، لعل أبرزهم الجزائري رياض محرز. لاعب مانشستر سيتي. والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والكرواتي لوكا مودريتش وغيرهم، في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية هذا الصيف.

تراجع مستوى ميندي مع تشيلسي

ومر الحارس السنغالي إدوارد ميندي في أسوأ موسم مع نادي تشيلسي الموسم الماضي. فقد شارك اللاعب في 12 مباراة بكافة المسابقات المختلفة، لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط.

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كما وسبق أن نال الحارس ميندي على جائزة أفضل حارس في العالم عام 2021، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

مصادر للكاس: اتفق المفاوض السعودي مع الحارس الدولي السنغالي #إدوارد_ميندي على كافة شروط التعاقد للانضمام للنادي #الأهلي السعودي في انتظار الحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه #تشيلسي الإنجليزي خلال الأيام المقبلة ..#قنوات_الكاس pic.twitter.com/FGF0CiXisE — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2023

وساهم السنغالي إدوارد ميندي في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أفريقيا على حساب نظيره منتخب مصر عام 2021. كما وحقق دوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي (البلوز) في موسم 2020-2021.

يذكر بأن أهلي جدة السعودي، قد تأهل تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي. موسمياني الذي رحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الممتازة، عقب تتويج الفريق بدوري الدرجة الأولى 2022-2023.