الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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تقارير

هل يتعرض مولاي الحسن وللا خديجة لمرض الساركويد الذي أصاب محمد السادس؟

على الرغم من أن مرض الساركويد ليس وراثيا إلا أن 4% من الحالات تحدث في فردين من نفس العائلة

كتب سالم حنفي
مولاي الحسن ومحمد السادس
ولي عهد العرش المغربي مولاي الحسن وشقيقته للا خديجة معرضان للإصابة بمرض الساركويد الذي يعاني منه والدهما
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وطن – عاد موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية للحديث عن صحة العاهل المغربي محمد السادس ومرضه، إلا أن هذع المرة كشف عن أمر خطير، لافتا إلى أن ولي عهد العرش المغربي، مولاي الحسن، وشقيقته للا خديجة معرضان للإصابة بمرض الساركويد الذي يعاني منه والدهما.

وقال الموقع في تقرير حديث له، إن صحة الملك محمد السادس ملك المغرب تقع في قلب كل الاهتمامات ، سواء في المملكة أو في الشتات، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو فقدان الوزن المقلق الذي عانى منه الحاكم الثاني والعشرون من سلالة العلويين، مؤكدا أنه أصبح غير مستبعد أن يتعرض أبناء محمد السادس لهذا المرض النادر.

سبب إصابة أفراد من نفس العائلة بمرض الساركويد

أكد الموقع نقلا عن متخصصين قولهم أنه إذا لم يكن الساركويد مرضًا وراثيًا في حد ذاته ، فمن المحتمل أن بعض الجينات تهيئ للمرض.

وقال المتخصصون أن في 4٪ من الحالات، يحدث الساركويد في فردين من نفس العائلة، مما يعني انهم كانوا “مهيئين” وراثيًا، وهو ما يمكن أن يتعرض له أي فرد من عائلة محمد السادس، سزاء الأمير مولاي الحسن أو الأميرة للا خديجة.

انتشار الساركويد يختلف من منطقة جغرافية لأخرى

وبحسب الموقع، فقد لوحظ أن تواتر المرض يختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، مع إصابة واحدة لكل 5000 حالة وكذلك إصابة واحدة لكل 20.000 نسمة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

ويمكن كذلك للمرض أن يصيب الأطفال وكبار السن بالتأكيد، لكنه يظهر بشكل تفضيلي لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا، و من النادر جدًا أن يتم الإبلاغ عن المرض قبل سن 15 عامًا.

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محمد السادس ومضاعفات الساركويد

لفت الموقع إلى أن المقلق في مرض الساركويد هو أنه من المستحيل التنبؤ به أو منع حدوث الإصابة به، كما أنه من غير الممكن اكتشاف المرض قبل حدوثه، و كإجراء احترازي يقرر الأطباء اعتماد أسلوب حياة صحي من أجل تفادي المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل حالة ملك المغرب محمد السادس.

محمد السادس معرض لنوبة قلبية في أي وقت

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هناك فرصة قوية لأن يتعرض الملك محمد السادس لنوبة قلبية بسبب الساركويد الذي نادرًا ما يتم اكتشافه أثناء المتابعة الطبية.

وأوضح الموقع أن عمليات القلب المتعددة التي خضع لها الملك محمد السادس تشير إلى أن الملك عاني من مضاعفات الساركويد.

المصدرأفريك - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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