هل يتعرض مولاي الحسن وللا خديجة لمرض الساركويد الذي أصاب محمد السادس؟

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وطن – عاد موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية للحديث عن صحة العاهل المغربي محمد السادس ومرضه، إلا أن هذع المرة كشف عن أمر خطير، لافتا إلى أن ولي عهد العرش المغربي، مولاي الحسن، وشقيقته للا خديجة معرضان للإصابة بمرض الساركويد الذي يعاني منه والدهما.

وقال الموقع في تقرير حديث له، إن صحة الملك محمد السادس ملك المغرب تقع في قلب كل الاهتمامات ، سواء في المملكة أو في الشتات، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو فقدان الوزن المقلق الذي عانى منه الحاكم الثاني والعشرون من سلالة العلويين، مؤكدا أنه أصبح غير مستبعد أن يتعرض أبناء محمد السادس لهذا المرض النادر.

سبب إصابة أفراد من نفس العائلة بمرض الساركويد

أكد الموقع نقلا عن متخصصين قولهم أنه إذا لم يكن الساركويد مرضًا وراثيًا في حد ذاته ، فمن المحتمل أن بعض الجينات تهيئ للمرض.

وقال المتخصصون أن في 4٪ من الحالات، يحدث الساركويد في فردين من نفس العائلة، مما يعني انهم كانوا “مهيئين” وراثيًا، وهو ما يمكن أن يتعرض له أي فرد من عائلة محمد السادس، سزاء الأمير مولاي الحسن أو الأميرة للا خديجة.

انتشار الساركويد يختلف من منطقة جغرافية لأخرى

وبحسب الموقع، فقد لوحظ أن تواتر المرض يختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، مع إصابة واحدة لكل 5000 حالة وكذلك إصابة واحدة لكل 20.000 نسمة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

ويمكن كذلك للمرض أن يصيب الأطفال وكبار السن بالتأكيد، لكنه يظهر بشكل تفضيلي لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا، و من النادر جدًا أن يتم الإبلاغ عن المرض قبل سن 15 عامًا.

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محمد السادس ومضاعفات الساركويد

لفت الموقع إلى أن المقلق في مرض الساركويد هو أنه من المستحيل التنبؤ به أو منع حدوث الإصابة به، كما أنه من غير الممكن اكتشاف المرض قبل حدوثه، و كإجراء احترازي يقرر الأطباء اعتماد أسلوب حياة صحي من أجل تفادي المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل حالة ملك المغرب محمد السادس.

محمد السادس معرض لنوبة قلبية في أي وقت

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هناك فرصة قوية لأن يتعرض الملك محمد السادس لنوبة قلبية بسبب الساركويد الذي نادرًا ما يتم اكتشافه أثناء المتابعة الطبية.

وأوضح الموقع أن عمليات القلب المتعددة التي خضع لها الملك محمد السادس تشير إلى أن الملك عاني من مضاعفات الساركويد.