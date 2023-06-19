لتجنب الجفاف..ما كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا في الصيف؟

- Advertisement -

وطن- مع اقتراب أيام الصيف الحارقة، ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة لتجنب الجفاف والاستمتاع بالأنشطة الصيفية.

يفقد جسمك الكثير من السوائل في الصيف، لذا ينبغي شرب كميات كافية منها لشحن مخزون الماء في الجسم.

ولكن ما مقدار الماء الذي يجب أن تستهلكه؟ وهل هناك طرق أخرى يمكنك إتباعها للحفاظ على رطوبة الجسم؟

تحدث موقع “huffingtonpost” مع مجموعة من الخبراء لمعرفة ما تحتاج لمعرفته حول الحفاظ على صحتك ورطوبتك في الحرارة.

ما كمية الماء التي يجب أن تشربها في الصيف؟

قالت إختصاصية التغذية لورين مينشين، إن احتياجاتك من الماء تختلف حسب وزنك ونوع جسمك.

وأوضحت في هذا السياق:”تختلف الكميات الدقيقة من الماء من شخص لآخر، ولكن من 2 إلى 4 لترات للبالغين النشطين يساعد في الواقع على البقاء رطبًا بشكل كافٍ. وقد تختلف احتياجاتك في هذا النطاق مع تغير درجات الحرارة في الهواء الطلق.”

- Advertisement -

ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أن كمية الماء التي تتناولها يجب أن تكون أعلى إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام لأن عضلاتك تتطلب المزيد من الماء لتعمل بشكل صحيح وتحافظ على الكتلة.

من جهتها، قالت إيمي شابيرو، أخصائية التغذية ومؤسسة موقع Real Nutrition NYC، إن جسمك يعمل بجد ليبقى باردًا في الحرارة عن طريق التعرق.

وأضافت شابيرو:”من المهم تجديد إمدادات المياه التي نفقدها عندما نتعرق لمنع الجفاف. وواحدة من أفضل الطرق لتحقيق ذلك هي شرب الماء طوال اليوم وقبل أن تشعر بالعطش بالفعل.”

على سيل المثال، إذا كان وزنك 180 رطلاً، فأنت بحاجة إلى شرب 90 أونصة، أي حوالي 3 لترات من الماء يوميًا.

كما يوصي موقع Mayo Clinic الطبي بشرب 2.7 لترًا من الماء يوميًا للنساء و 3.7 لترًا للرجال.

أعراض الجفاف



يمكن أن يخبرك لون البول إذا كنت بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

قال الخبراء إن لون البول يجب أن يكون بلون عصير الليمون، وأنه يجب عليك شرب المزيد من الماء إذا كان لونه أغمق.

التعب وجفاف الجلد وتشنجات العضلات والإمساك والدوخة هي أيضًا مؤشرات للجفاف.

كما يمكن أن يؤثر عمرك أيضًا على مستويات الترطيب، حيث قالت أندريا موس، مدربة التغذية الشاملة ومؤسسة موقع Moss Wellness:”إننا نلاحظ عطشنا أقل مع تقدمنا في السن.”

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أيضًا في تحسين مستويات الترطيب.

يمكن أن يساهم تناول فواكه مثل البطيخ بشكل كبير في ترطيب الجسم بشكل صحي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدك كذلك الخيار والكرفس والبروكلي والسبانخ أيضًا في تجنب التعرق وبالتالي جفاف الجسم

