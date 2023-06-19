ظهور سعود القحطاني.. ميدل آيست آي تستعرض جرائم “اليد القذرة” لمحمد بن سلمان

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وطن – شوهد سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمشتبه به الرئيسي في مقتل جمال خاشقجي، علنًا للمرة الأولى، منذ اغتيال الصحفي السعودي عام 2018.

وانتشرت لقطات لسعود القحطاني، أثناء حضوره تجمعا اجتماعيا في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ما أثار إدانة وامتداح مؤيديه.

واستضاف القحطاني المطور العقاري السعودي والمستثمر أحمد العبيكان، بدا أنه كان يستخدم عصا للمشي عندما استقبله العبيكان وعمه وزوار آخرون، حسب ما ورد في موقع “ميدل إيست آي“.

وأشادت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الموالية للحكومة بعودته ووصفته بأنه شخصية وطنية “محبوبة”، ودعا حساب سعودي بارز إيلون ماسك إلى إعادة حساب القحطاني على تويتر، ووصف حظره بأنه “غير مشروع”.

وتم تعليق القحطاني من موقع تويتر بعد عام من إزالته بسبب الاشتباه في دوره في مقتل جمال خاشقجي، متهماً إياه بالتلاعب بالمنصة.

وكتب عبد الله الخريف على موقع تويتر: “الفيديوهات والصور الأولى له التي ظهرت على تويتر موضع اعتزاز الكثيرين خاصة في السعودية. يجب الاعتراف بالعاطفة والاحترام اللذين أبداهما له من قبل الشعب السعودي”.

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اختفاء بعد الجريمة

اختفى القحطاني عن الأنظار بعد مقتل خاشقجي ، كاتب العمود في ميدل إيست آي وواشنطن بوست ، في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وغردت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي وقت مقتله، قائلة: “يبدو أنه مدمر عقليًا وجسديًا. هذا قليل بالنسبة له في مقابل ما فعله ضد الأبرياء. اللعنة عليه وعلى أمثاله”.

اليد القذرة لابن سلمان

ووصف تركي الشلهوب، وهو صحفي سعودي ينتقد حكومته، القحطاني بأنه “اليد القذرة” لمحمد بن سلمان.

وغرد شلهوب: “المجرم سعود القحطاني ارتكب جريمة هزت العالم وأوقعت مصائب على الدولة وشوهت صورتها .. هذا المجرم القاتل لا يزال يعمل ويتنقل بحرية ، بينما من أحب وطنه ودافع عن نفسه. إن حقوق المواطنين تنهك بالحبس!”.

بعد أن تولى محمد بن سلمان منصب ولي العهد في عام 2017، أصبح القحطاني أحد أقوى الشخصيات في المملكة العربية السعودية.

اعتقالات وتعذيب

وبحسب ما ورد كان له دور قيادي في حملة الاعتقالات في فندق ريتز كارلتون في ذلك العام، ويُزعم أنه أشرف على تعذيب نشطاء حقوق المرأة المسجونين، بما في ذلك لجين الهذلول. ويُعتقد أيضًا أنه كان شخصية بارزة في الاعتقال القصير لرئيس الوزراء اللبناني آنذاك سعد الحريري في عام 2017.

وأفادت الأنباء، بأن القحطاني كان غاضبا منذ فترة طويلة من كتابات خاشقجي النقدية ، وبعد فترة وجيزة من اختفاء الصحفي بدأت مصادر استخباراتية أمريكية وتركية تحدده على أنه زعيم العملية التي قتله.

وسبق أن كشفت ميدل إيست آي، أن القحطاني كان جزءًا من هيكل قيادة فرقة الموت السعودية، التي تعمل بتوجيهات وإشراف محمد بن سلمان.

ونفى ولي العهد والقحطاني تورطهما ، ووصفت الرياض عملية الاغتيال بأنها عملية مارقة وقعت بشكل خاطئ.

ومُنع القحطاني من دخول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، وكان من بين 17 سعوديًا عوقبتهم وزارة الخزانة الأمريكية بسبب مقتل خاشقجي، بناءً على تقارير استخباراتية تفيد بتورطه في العملية.

وبرأت محكمة سعودية القحطاني من ارتكاب مخالفات في عام 2021، وفي العام الماضي، رفضت محكمة محلية أمريكية دعوى مرفوعة ضد محمد بن سلمان والقحطاني بشأن القتل، بعد أن نصحت إدارة بايدن بمنح ولي العهد الحصانة لأنه أصبح رئيسًا للوزراء.

وكان القحطاني أيضًا أحد شخصين متهمين في قضية محكمة تركية بشأن مقتل خاشقجي. ومع ذلك، تم تعليق القضية في أبريل 2022 بعد أن حكم قاضٍ بنقل المحاكمة إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت مصادر أبلغت رويترز، في وقت سابق، أن القحطاني ظل مؤثرا وراء الكواليس بعد زواله عن الأنظار.