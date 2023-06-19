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“د. ب. أ” عن سعود القحطاني: قاتل جمال خاشقجي يطفو على السطح بعد أن كان يختبئ تحت الأرض!

سعود القحطاني ظهر من جديد في مدينة جدة بعد اختفائه لسنوات لاتهمامه بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

كتب سالم حنفي
ظهور سعود القحطاني
ظهور سعود القحطاني من جديد بعد اختفائه لمدة 5 سنوات
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وطن- نشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريراً تحدثت فيه عن الظهور الأخير والمثير للمستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني المتهم بقيادة عملية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي نقل ما ورد عبر صفحة الصحفي العراقي “زيد بنيامين” على “تويتر“، إنه “بعد ما يقرب من خمس سنوات على مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، عاد العقل المدبر المشتبه به للجريمة إلى الظهور في السعودية”.

سعود القحطاني يظهر من جديد

ولفتت الوكالة إلى أنه تمكن مشاهدة سعود القحطاني، المساعد السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد.

وأظهرت مقاطع الفيديو استقباله بحرارة من قبل مضيفيه، وتقول تقارير غير مؤكدةن إنه كان يزور عمه في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

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وبحسب الوكالة، لم يتضح بالضبط متى تم تسجيل مقاطع الفيديو، لكن يرى العديد من مراقبي الشؤون السعودية أن هذا هو أول ظهور علني لسعود القحطاني منذ أن اختبأ تحت الأرض في أعقاب مقتل خاشقجي.

وكانت وحدة خاصة سافرت من الرياض قد قتلت الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بوحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، وقد اعترف ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية بالجريمة لكنه نفى أنه أصدر الأمر بقتله.

من ناحية أخرى، خلصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أغنيس كالامارد، إلى وجود أدلة موثوقة على المسؤولية الشخصية المحتملة من جانب ولي العهد.

عزل سعود القحطاني المزعوم من منصبه

وكان سعود القحطاني مسؤولاً عن شؤون الإعلام في الديوان الملكي، وفُصل من العمل في الليلة التي اعترفت فيها الرياض بوفاة “خاشقجي”، وخلص المراقبون، لأسباب ليس أقلها دوره كمستشار مقرب لولي العهد، إلى أن ولي العهد يجب أن يكون مشاركًا أيضًا في هذه الجريمة.

وبحسب النيابة السعودية، فقد تم استجواب “القحطاني” لكن لم توجّه إليه تهمة في المملكة لعدم كفاية الأدلة.

وفي المحاكمة التي عقدت في اسطنبول بشأن قضية “خاشقجي”، كان سعود القحطاني أحد المتهمين الرئيسيين في عام 2020 لكن المحكمة التركية أسقطت القضية بشكل مفاجئ فيما بعد وأحالت المحاكمة إلى المملكة.

ونوهت الوكالة، إلى أن ظهور “القحطاني” أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بعضهم بـ”الوطني”، وكتب آخر أن جميع الناس كانوا ينتظرون رؤيته، بينما وصفه آخرون بأنه “مجرم” و”قاتل”.

سعودي القحطاني وتعذيب لجين الهذلول

وكتب الصحفي المعارض تركي شلهوب، أنه “تحرش بمحتجزات وعذب سجينات”.

وكان سعود القحطاني قد أشرف على تعذيب الناشطة المعروفة لجين الهذلول، كما ذكرت شقيقتها لينا التي قالت: إنه “سأل لجين: هل تريدين عقوبة السجن المؤبد أم الإعدام؟”

المصدروكالة الأنباء الألمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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