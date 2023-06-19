“د. ب. أ” عن سعود القحطاني: قاتل جمال خاشقجي يطفو على السطح بعد أن كان يختبئ تحت الأرض!

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وطن- نشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريراً تحدثت فيه عن الظهور الأخير والمثير للمستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني المتهم بقيادة عملية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي نقل ما ورد عبر صفحة الصحفي العراقي “زيد بنيامين” على “تويتر“، إنه “بعد ما يقرب من خمس سنوات على مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، عاد العقل المدبر المشتبه به للجريمة إلى الظهور في السعودية”.

المشتبه به في قتل جمال خاشقجي يطفو على السطح في السعودية

وكالة الانباء الالمانية

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بعد ما يقرب من خمس سنوات على مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، عاد العقل المدبر المشتبه به للجريمة إلى الظهور في السعودية. يمكن مشاهدة سعود القحطاني، المساعد السابق لولي العهد… pic.twitter.com/qcvlmR9VGj — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 19, 2023

سعود القحطاني يظهر من جديد

ولفتت الوكالة إلى أنه تمكن مشاهدة سعود القحطاني، المساعد السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد.

وأظهرت مقاطع الفيديو استقباله بحرارة من قبل مضيفيه، وتقول تقارير غير مؤكدةن إنه كان يزور عمه في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

ظهور #سعود_القحطاني بهذا الشكل العلني تم بموافقة بن سلمان، بن سلمان أراد إرسال رسالة للمجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا بأنني لست نادماً على اغتيال خاشقجي والتحرش بالمعتقلات، وأن سعود القحطاني لم تتم معاقبته وما زال حراً طليقاً. pic.twitter.com/gEIkHZbMLc — رجل دولة (@Stateman_KSA) June 18, 2023

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وبحسب الوكالة، لم يتضح بالضبط متى تم تسجيل مقاطع الفيديو، لكن يرى العديد من مراقبي الشؤون السعودية أن هذا هو أول ظهور علني لسعود القحطاني منذ أن اختبأ تحت الأرض في أعقاب مقتل خاشقجي.

وكانت وحدة خاصة سافرت من الرياض قد قتلت الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بوحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، وقد اعترف ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية بالجريمة لكنه نفى أنه أصدر الأمر بقتله.

من ناحية أخرى، خلصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أغنيس كالامارد، إلى وجود أدلة موثوقة على المسؤولية الشخصية المحتملة من جانب ولي العهد.

عزل سعود القحطاني المزعوم من منصبه

وكان سعود القحطاني مسؤولاً عن شؤون الإعلام في الديوان الملكي، وفُصل من العمل في الليلة التي اعترفت فيها الرياض بوفاة “خاشقجي”، وخلص المراقبون، لأسباب ليس أقلها دوره كمستشار مقرب لولي العهد، إلى أن ولي العهد يجب أن يكون مشاركًا أيضًا في هذه الجريمة.

وبحسب النيابة السعودية، فقد تم استجواب “القحطاني” لكن لم توجّه إليه تهمة في المملكة لعدم كفاية الأدلة.

وفي المحاكمة التي عقدت في اسطنبول بشأن قضية “خاشقجي”، كان سعود القحطاني أحد المتهمين الرئيسيين في عام 2020 لكن المحكمة التركية أسقطت القضية بشكل مفاجئ فيما بعد وأحالت المحاكمة إلى المملكة.

ونوهت الوكالة، إلى أن ظهور “القحطاني” أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بعضهم بـ”الوطني”، وكتب آخر أن جميع الناس كانوا ينتظرون رؤيته، بينما وصفه آخرون بأنه “مجرم” و”قاتل”.

سعودي القحطاني وتعذيب لجين الهذلول

وكتب الصحفي المعارض تركي شلهوب، أنه “تحرش بمحتجزات وعذب سجينات”.

وكان سعود القحطاني قد أشرف على تعذيب الناشطة المعروفة لجين الهذلول، كما ذكرت شقيقتها لينا التي قالت: إنه “سأل لجين: هل تريدين عقوبة السجن المؤبد أم الإعدام؟”