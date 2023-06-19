الإثنين, يونيو 19, 2023
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رياضة

بعد تراجعه عن فكرة الاعتزال.. 3 سيناريوهات أمام هازارد لتحديد وجهته المقبلة

أحدهم العودة إلى بلجيكا .. 3 سيناريوهات أمام هازارد لاختيار وجهته القادمة هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
سيناريوهات هازارد
سيناريوهات هازارد
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وطن- لم يتخذ النجم البلجيكي إيدين هازارد بعد فكرة اعتزال الكرة المستديرة، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي ريال مدريد هذا الصيف، ليكون بذلك 3 سيناريوهات أمام اللاعب لاختيار وجهته المقبلة.

وكشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية، بأن البلجيكي هازارد، وضع 3 سيناريوهات أمام تحديد وجهته القادمة بعد تراجعه عن فكرة اعتزاله الكرة المستديرة، بعد رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف، في ظل الاصابات التي أثرت على مستواه مع الملكي.

3 سيناريوهات أمام هازارد لتحديد وجهته المقبلة

وبحسب الصحيفة، ” فإن السيناريو الأول هو عودة هازارد إلى بلاده بلجيكا من بوابة فريق نادي مولينبيك، الذي صعد إلى دوري الدرجة الممتازة، ليلعب بجانب شقيقه كيليان هازارد”.

وأضافت، “السيناريو الثاني هو البعد عن ضغوط النخبة  والإعلام عليه، والانتقال إلى صفوف الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم هذا الصيف”.

إيدين هازارد
إيدين هازارد

كما وتابعت، ” الخيار الثالث هو الاكتفاء بما قدمه في مشواره الكروي، واعتزال كرة القدم بعد رحيل عن نادي ريال مدريد. عقب فسخ تعاقده بالتراضي”.

مسيرة البلجيكي هازارد

وبدأت مسيرة النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، مع فريق ليل الفرنسي في عام 2007، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي تشيلسي في صيف عام 2018. لكن الإصابات أثرت عليه بشكل قوي مع البلوز على غرار ريال مدريد.

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كما وانتقل البلجيكي هازارد إلى صفوف ريال مدريد (الملكي)، بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو في صيف عام 2019. ليفسخ تعاقده مع النادي الملكي هذا الصيف بالتراضي بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته الذي أثرت بشكل كبير على مستواه.

هازارد
هازارد

وسجل البلجيكي هازارد 7 أهداف فقط مع ريال مدريد في كافة المسابقات المختلفة، خلال مشاركته في 76 مباراة مع الفريق الملكي.

يذكر بأن عقد البلجيكي هازارد مع نادي ريال مدريد، كان سينتهي في صيف 2024. لكن اللاعب فضل مغادرة النادي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي من أجل البحث عن تجربة أخرى قبل إنهاء مسيرته الكروية.

المصدروطن + صحيفة سبورت الكتالونية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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