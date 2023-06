زعيم هندوسي يعرض مكافئة مالية لكل شاب يختطف مسلمة ويتزوجها ويغير دينها (شاهد)

- Advertisement -

وطن- في إطار الهجمة الشرسة من قبل المتطرفين الهندوس على الإسلام والمسلمين في الهند، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزعيم هندوسي يحث فيه أتباعه على خطف الشابات المسلمات.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قد ظهر الزعيم الهندوسي مخاطبة حشدا جماهيريا من أتباعه، عارضا مكافأة 11000 روبية(ما يقارب 135 دولارا أمريكيا) لكل شاب هندوسي يختطف شابة مسلمة ويتزوجها بالقوة ويقوم بتغيير دينها.

دعوات تحريضية بطرد المسلمين من الهند

وتاتي هذه الدعوة الإجرامية بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بموجة غضب واستنكار ضد تصريحات المذيع والناشط الهندي سوريش شافانك وتأييده للخطاب التحريضي ضد المسلمين ومطالبته بطردهم من البلاد.

وكان سوريش شافانك، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” والذي يتابعه عليه أكثر من 665 ألف متابع، تغريدات حول ما حدث في ولاية أوتاراخاند الهندية من تصعيدات ضد المجتمع المسلم، وتهديد جماعات اليمين الهندوسي للمسلمين ومطالبتهم بالرحيل عن منازلهم ومتاجرهم، وتأكيده على طرد من وصفهم بـ”الشياطين” من الهند التي وصفها بـ”أرض الآلهة”.

दैत्यों, देवभूमि ख़ाली करो।

उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ।

महापंचायत का विरोध क्यों?

बिंदास बोल रात 8 बजे और रात 11 बजे। विस्तार से देखे समूचे षड्यंत्र का पर्दाफ़ाश pic.twitter.com/BEOJTZMtXB — Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) June 14, 2023

استنكار كبير لتصريحات سوريس شافانك

واستنكر الصحفي الهندي البارز محمد زبير في تغريدة له ما تحدث به “شافانك” قائلا:” يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر من قبل سوريش شافانك والعديد من الأشخاص لنشر دعوات مباشرة للتطهير العرقي للمسلمين في أوتاراخاند بالهند، هذه التغريدة ليست من قِبل بعض المتصيدين العاديين؛ ولكن من قبل مالك قناة إخبارية”.

Social media platforms like @Twitter are being used by @SureshChavhanke and many others to give direct calls for ethnic cleansing of Muslims in Uttarkhand, India. This tweet isn't by some normal troll, But by an owner of a News Channel who has reach across several platforms.… https://t.co/oRyalBntee — Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 14, 2023

من جانبها، استنكرت أيضا الصحفية سكشي جوشي موقف السلطات الهندية من خطاب “شافانك” التحريضي قائلة: “هل يشاهد وزير العدل هذا الكلام؟، هل لا يزال لدينا محكمة عليا في بلادنا؟ هل ما زلنا ندعي أننا دولة يحكمها دستورها، ويجب أن تحمي حقوق جميع مواطنيها بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والعقيدة والعرق والدين والجنس؟!”.

Are you watching #CJIChandrachud ?

Do we still have the #SupremeCourt in our country?

Are we still claiming to be a country run by its Constitution that MUST protect rights of ALL its citizens irrespective of caste, creed, race, religion and sex!!! #SupremeCourt #Uttarakhand https://t.co/vAEcjQN4Er — Sakshi Joshi (@sakshijoshii) June 14, 2023

أحداث عنف ضد المسلمين في ولاية أوتاراخاند

يشار إلى أن ولاية أوتاراخاند تشهد اعمال عنف ضد المسلمين منذ 26 مايو/أيار الماضي؛ بسبب اختطاف فتاة هندوسية.

وبحسب متابعين، فإنه على الرغم من أن المُتهمين في القضية أحدهما هندوسي؛ فإن كون المتهم الآخر مُسلمًا؛ أشعل فتيل الفتنة بين المُجتمعين.

تحذيرات للمسلمين بمغادرة محلاتهم ومنازلهم

وقد برزت عبر منصات التواصل خلال الأيام الماضية صور وفيديوهات توثق وضع لافتات تهديد على منازل ومحال تابعة للمسلمين، تطالبهم بالإخلاء الإجباري لمنازلهم قبل منتصف يونيو/حزيران الجاري الذي صادف أول أمس الخميس.

In Uttarkashi's Purola, a Hindu mob ransacked shops and houses of Muslim traders while raising slogans of Jai Shri Ram. Posters threatening to vacate the shops of Muslim traders were put up in the main market of Purola before June 15. Muslims are migrating, and vandalism is also… pic.twitter.com/ewWjPALUzR — Meer Faisal (@meerfaisal01) June 11, 2023

وكانت دعوات قد تصاعدت العام الماضي لاعتقال سوريش شافانك بسبب تحريضه المتواصل على المسلمين ودعوته لتدمير المسجد النبوي الشريف، إلا أن السلطات الهندية لم تفعل شيئا ضده.