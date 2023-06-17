أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في السعودية.. والسبب محمد منير! (فيديو)

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وطن– وقع الفنان المصري أحمد سعد في موقف محرج، أثناء مشاركته في حفل الفنان محمد منير، ضمن ليلة “مشواري” التي أحياها الأخير في مدينة جدة بالسعودية مساء الجمعة.

صديقي الشقي

حيث صعد أحمد سعد على مسرح “بنش بارك” وهو يرتدي بدلة رسمية، دون أقراط في أذنه كما ظهر في حفلته الأخيرة بالسعودية، مرتدياً ملابس شفافة وتعرض للهجوم حينها.

وأحرج محمد منير، أحمد سعد قائلا: “صديقي الشقي ماشي بس هنفوتها”، في إشارة إلى ملابس الأخير المثيرة للجدل.

وفهم أحمد سعد مغزى منير، ليرد فوراً: “لابس بدلة النهاردة أهو”.

ولم يتمالك احمد سعد نفسه حين أدى منير أغنية “حدوتة مصرية”. ورصدته الكاميرات أثناء بكاءه.

حدوتة مصرية.. محمد منير حدوتة مصرية عشناها وعشقناها ربنا يبارك فيك يا مونى يا كينج. #الكينج_محمد_منير#مشواري_منير pic.twitter.com/3R2aZ27nMA — medhat.msaid (@MsaidMedhat) June 16, 2023

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حفلة محمد منير في السعودية

هذا وقد كرَّمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الفنان محمد منير. ضمن ليلة “مشواري” التي قدمتها الإعلامية المثيرة للجدل، ياسمين عز.

وأدى الكينج أغنية “الدنيا ريشة في هوا” إهداءً لتركي آل الشيخ الذي طلبها منه خصيصًا.

ووجه منير شكره للملكة قائلا: “أنا لا سافرت طيران ولا رحت وطن تاني.. أنا رحت وطن أول زي وطني الأول”.

وتابع الكينج: “بشكركم وبشكر السعودية وجمهورها المستمع الذواق وربنا يزيدكم من نعيمه وتنشروا الخير كله لكل أرجاء الوطن العربي والإنسان في كل مكان.”

كما وجه منير رسالة خاصة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: “لما اقتربت من تركي آل الشيخ حسيت بالمعنى الكبير لكلمة ترفيه.. مش مجرد ترفيه ولكن ترفيه عن العقل من العمل وعن الوجدان والروح”.

وأردف: “إحنا في حاجة ليه لأننا بنستشف روح جديدة ونعبر مراحل أكتر وأكتر وربنا يوفقه ويوفق المملكة للخير.”

علياء بسيوني حامل

نشرت الفنانة هبة مجدي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور برفقة علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، والفنانة شذى، وزوجة المنتج هاني محروس.

عودةً لأحمد سعد، كشفت صور نشرتها الفنانة هبة مجدي، عن حمل زوجته علياء بسيوني في أشهرها الأخيرة.

وكانت الصور بمثابة إعلان عن انتظار أحمد سعد وزوجته لمولودهما الثاني، ونفياً قاطعاً للشائعات المنتشرة حول انفصالهما.

جاءت تلك الشائعة حين نشرت علياء بسيوني رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم مقدرتها على تغيير شريك حياتها.

لكن سعد حسم الأمر بالغزل بزوجته عبر صورة تجمعهما على حساباته عبر مواقع التواصل.

وكتب أحمد سعد في تعليقه عليها: “بجد أنتِ هدية من ربنا ليا”.