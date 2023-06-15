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حياتنا

ليست قصة روميو وجوليت.. من هما بطلا أطول قصة حب في التاريخ؟

حدثت أطول قصة حب العالم، في بريطانيا، ولكنها لا تتعلق بقصة روميو وجوليت التي ألفها الكاتب والشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير بل إنها لعلاقة حقيقة عاصرها العالم أجمع

كتب فهمي الورغمي
قصة حب إليزابيث الثانية والأمير فيليب
إليزابيث الثانية والأمير فيليب
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وطن – ينبع استماع الناس إلى قصص الحب من رغبتهم في الشعور بالعاطفة الجميلة والتأثر بروحانية الحب الحقيقي. وتجد القصص الرومانسية طريقها إلى قلوب الناس وتخطف اهتمامهم، حيث يعيشون تجارب الشخصيات ويتفاعلون مع أحداثها وتحولاتها.

وعلى مرّ العصور، كانت قصص الحب أحد أعظم السرديات الجماعية التي رسمت ملامح شعوب وقبائل برمتها. تجسد هذه القصص الرومانسية مشاعر العشق والأمل والتضحية والصمود في وجه الصعاب. كما أنها تثير شغف الناس وتستمتع بهم، حيث يجدون فيها ملاذًا لروحهم ومصدرًا للإلهام والعواطف العميقة.

تتميز القصص الرومانسية التي تمتد لفترة طويلة بالجمال والروعة، ويبقى السؤال الأهم قائما:

من هما بطلا أطول قصة حب في التاريخ؟

قد تظن أن أطول قصة حب في التاريخ هي قصة روميو وجوليت، اللذين ضحيا بحياتهما من أجل حبهما المستحيل، والتي كتبها الشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير.

أو قد تظن أنها قصة جميل وبثينة، اللذين عانيا من صدّ أهلهما وظلّا يتراسلان بالشعر والغزل، والتي انتهت بموت جميل في مصر وحزن بثينة في الشام.

أو لعلّك تعتقد أنها قصة عنترة وعبلة، التي خلالها تغلّب عنترة على عوائق العِرق والطبقة ليثبت حبه لعبلة بالفعل والشعر، والتي توّجت بالزواج بعد مغامرات خطيرة.

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ولكن هذه القصص، مع كل روعتها وشهرتها، لا تضاهي قصة حقيقية عاشها زوجان ملكيان في العصر الحديث، والتي استمرّت لأكثر من 73 عامًا، وهي قصة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة.

قصة حبّ إليزابيث الثانية والأمير فيليب

تقول الوقائع التاريخية أن الأمير فيليب التقى بالأميرة إليزابيث عام 1939، عندما كان عمره 18 عامًا وكانت هي في ذلك الوقت بعمر الـ 13 عامًا، في زيارة للكلية الملكية البحرية، وأعجب بها من النظرة الأولى، وبدأ يراسلها بالخطابات.

وفي عام 1947، طلب يدها للزواج من الملك جورج السادس، وافق الملك شرط أن ينتظر حتى تبلغ 21 عامًا. وفي نفس العام، أعلنا خطوبتهما رسميًا، وتزوجا في كاتدرائية وستمنستر بعد استيفاء شرط والدها الملك الراحل.

إليزابيث الثانية والأمير فيليب
زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب

وفي عام 1952، توفّى الملك جورج السادس، وخلفته ابنته إليزابيث ملكةً على بريطانيا والكومنولث. وظلّ الأمير فيليب يدعم زوجته الملكة في مسؤولياتها الملكية، كما رافقها في رحلاتها حول العالم. وأنجبا أربعة أولاد: تشارلز، آن، أندرو، وإدوارد.

وخلال هذه السنوات الطويلة، احتفظا الزوجان بحبهما واحترامهما وتفاهمهما، رغم الضغوط والتحديات التي واجهتهما، سواء على المستوى الشخصي أو العام.

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة الأمير فيليب

وقد احتفلا بالذكرى السبعين لزواجهما عام 2017، وهي أطول زيجة ملكية في تاريخ بريطانيا. وفي عام 2021، توفّى الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا، بعد أن قضى مع زوجته الملكة أكثر من نصف قرن. وقد وصفته الملكة الراحلة بأنه “قوتها وسندها” طوال حياتها، حسب ما جاء في تقرير لمجلة “فوغ” (Vogue).

هذه قصة أطول حب في التاريخ، قصة حب حقيقية، ليست خيالية أو رومانسية، بل واقعية وعملية، قصة حب بين ملكة وأمير، بين امرأة ورجل، بين شريكين في الحياة، قصة حب تستحق الإعجاب والتقدير من جوانب كثيرة.

المصدرمجلة فوغ + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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