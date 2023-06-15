ليست قصة روميو وجوليت.. من هما بطلا أطول قصة حب في التاريخ؟

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وطن – ينبع استماع الناس إلى قصص الحب من رغبتهم في الشعور بالعاطفة الجميلة والتأثر بروحانية الحب الحقيقي. وتجد القصص الرومانسية طريقها إلى قلوب الناس وتخطف اهتمامهم، حيث يعيشون تجارب الشخصيات ويتفاعلون مع أحداثها وتحولاتها.

وعلى مرّ العصور، كانت قصص الحب أحد أعظم السرديات الجماعية التي رسمت ملامح شعوب وقبائل برمتها. تجسد هذه القصص الرومانسية مشاعر العشق والأمل والتضحية والصمود في وجه الصعاب. كما أنها تثير شغف الناس وتستمتع بهم، حيث يجدون فيها ملاذًا لروحهم ومصدرًا للإلهام والعواطف العميقة.

تتميز القصص الرومانسية التي تمتد لفترة طويلة بالجمال والروعة، ويبقى السؤال الأهم قائما:

من هما بطلا أطول قصة حب في التاريخ؟

قد تظن أن أطول قصة حب في التاريخ هي قصة روميو وجوليت، اللذين ضحيا بحياتهما من أجل حبهما المستحيل، والتي كتبها الشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير.

أو قد تظن أنها قصة جميل وبثينة، اللذين عانيا من صدّ أهلهما وظلّا يتراسلان بالشعر والغزل، والتي انتهت بموت جميل في مصر وحزن بثينة في الشام.

أو لعلّك تعتقد أنها قصة عنترة وعبلة، التي خلالها تغلّب عنترة على عوائق العِرق والطبقة ليثبت حبه لعبلة بالفعل والشعر، والتي توّجت بالزواج بعد مغامرات خطيرة.

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ولكن هذه القصص، مع كل روعتها وشهرتها، لا تضاهي قصة حقيقية عاشها زوجان ملكيان في العصر الحديث، والتي استمرّت لأكثر من 73 عامًا، وهي قصة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة.

قصة حبّ إليزابيث الثانية والأمير فيليب

تقول الوقائع التاريخية أن الأمير فيليب التقى بالأميرة إليزابيث عام 1939، عندما كان عمره 18 عامًا وكانت هي في ذلك الوقت بعمر الـ 13 عامًا، في زيارة للكلية الملكية البحرية، وأعجب بها من النظرة الأولى، وبدأ يراسلها بالخطابات.

من حفل زفاف الأميرة بياتريس أميرة يورك ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي في مراسم خاصة، بحضور جدتها الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب. pic.twitter.com/ekqmedOVJt — Screen Mix (@ScreenMix) July 18, 2020

وفي عام 1947، طلب يدها للزواج من الملك جورج السادس، وافق الملك شرط أن ينتظر حتى تبلغ 21 عامًا. وفي نفس العام، أعلنا خطوبتهما رسميًا، وتزوجا في كاتدرائية وستمنستر بعد استيفاء شرط والدها الملك الراحل.

صورة فوتوغرافية جديدة لل #الملكة_اليزابيث والأمير فيليب بمناسبة احتفالهما بالعيد ال70 لزواجهما الذي تم عام 1947 بحضور حوالي ألفي مدعو. pic.twitter.com/uMbqY9M848 — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 19, 2017

وفي عام 1952، توفّى الملك جورج السادس، وخلفته ابنته إليزابيث ملكةً على بريطانيا والكومنولث. وظلّ الأمير فيليب يدعم زوجته الملكة في مسؤولياتها الملكية، كما رافقها في رحلاتها حول العالم. وأنجبا أربعة أولاد: تشارلز، آن، أندرو، وإدوارد.

هل لديك قدرة العيش مع شخص واحد لـ73 عامًا كما فعلت الملكة إليزابيث والأمير فيليب ❤️؟ pic.twitter.com/ZFFP5ScHvZ — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 9, 2021

وخلال هذه السنوات الطويلة، احتفظا الزوجان بحبهما واحترامهما وتفاهمهما، رغم الضغوط والتحديات التي واجهتهما، سواء على المستوى الشخصي أو العام.

وقد احتفلا بالذكرى السبعين لزواجهما عام 2017، وهي أطول زيجة ملكية في تاريخ بريطانيا. وفي عام 2021، توفّى الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا، بعد أن قضى مع زوجته الملكة أكثر من نصف قرن. وقد وصفته الملكة الراحلة بأنه “قوتها وسندها” طوال حياتها، حسب ما جاء في تقرير لمجلة “فوغ” (Vogue).

هذه قصة أطول حب في التاريخ، قصة حب حقيقية، ليست خيالية أو رومانسية، بل واقعية وعملية، قصة حب بين ملكة وأمير، بين امرأة ورجل، بين شريكين في الحياة، قصة حب تستحق الإعجاب والتقدير من جوانب كثيرة.