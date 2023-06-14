ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء وتثير الجدل (فيديو)

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وطن- فاجأت مشهورة “تيك توك” ريما الجيزانية، متابعيها وهي تخلع الحجاب على الهواء مباشرة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في أوساط مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها بعضهم باللهاث وراء الشهرة وتحقيق انتشار في البثوث.

وتٌرى ريما الجيزانية في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً وفجّر موجة جدل، وهي تحاول فكّ الحجاب عن رأسها.

مشهورة تيك توك تخلع الحجاب على الهواء

وعندها يقول لها صديقها على الهواء أحمد منصور: “ريما لا تفكين الحجاب”، ولكنها ترد عليه بالتساؤل عن السبب وهي تتابع فك الحجاب، ما دعا المنصور للصراخ في وجهها وهو يضحك.

متداول: تيك توكر شهيرة تقرر تركها للحجاب في بث. pic.twitter.com/abHOs8MhF6 — Golden Dose (@GoldenDose) June 13, 2023

وقال لها منصور ما نصه: “البنات يخلعن الحجاب بالتدريج فكيف تخلعينه مرة واحدة”، مما يجعلها تضحك وهي تمسد شعرها، وعادت المشهورة وارتدت الحجاب مرة أخرى خلال البث المباشر.

تعليقات متباينة بشأن فعل ريما الجيزانية

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ما قامت به الجيزانية، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحدي العادات والتقاليد المحافظة للدول العربية.

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وعلق “عبود سلامي”: “كل إمرأه تخلت عن حشمتها بحجة التطور ومواكبة الحضارة هي شجره تطورت قليلا فأصبحت خشب يباع ويشترى”.

وأضاف متحدثاً عن الفيديو: “30 ثانيه تختصر كل شي”.

كل إمرأه تخلت عن حشمتها بحجة التطور ومواكبة الحضاره ..!! هي شجره تطورت قليلا فأصبحت خشب يباع ويشترى 30 ثانيه تختصر كل شي ..👌 pic.twitter.com/cd8RphVFIu — ♚ Abu Mashari ♚ (@abodsalami) June 13, 2023

فيما رأت “نورة الحربي“، أن “المشاهير هم جزء من الخطة المدروسة لتضعيف الحجاب في أعين البنات وهدم الأسرة”، وأرفقت التغريدة بوسم “ولي العهد في السعودية“.

المشهورة ريما الجيزانية تخلع حجابها

المشاهير جز من الخطة المدروسة لتضعيف الحجاب في أعين البنات وهدم الأسرة #ولي_العهد_في_فرنسا pic.twitter.com/8qZpH3zswR — نورة الحربي (@n_alharbi112) June 14, 2023

وعبّر حساب يحمل اسم “نصراوي الهوى” عن اعتقاده بأن “خيارات الانسان في حياته الشخصية أمر راجع له بالكامل”، واستدرك أن “هذه الحركات ما هي إلا محاولة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات في البثوث”.

وكشفت “عائشة” أن ريما الجيزانية “يمنية وعاشت عمرها في الرياض ومنذ سنوات قليلة فقط تعيش في جيزان ولم يسبق لها ارتداء الحجاب”.

ارحمونا يا ناس يمنيه و كانت عمرها كله بالرياض اها بجيزان كم سنه بس ، ريما الجيزانيه؟؟؟ واساسا ما عمرها لبسة حجاب — aisha ✨. (@aisha_MO13) June 13, 2023

سبقتها سالي العوضي

وفي واقعة مشابهة نهاية مايو الماضي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار مشهورة “التيك توك” الأردنية سالي العوضي، التخلي عن الحجاب الذي أعلنت عن ارتدائه في وقت سابق، وخرجت أخيرًا بشعرها على الملأ بعد أن نزعت الحجاب عن رأسها في بثٍّ مباشر مع متابعيها.

وكانت مشهورة تطبيق “تيك توك” سالي العوضي، فاجأت متابعيها بارتداء الحجاب في ديسمبر الماضي بشكلٍ رسمي، الأمر الذي نال كثيراً من التهاني والتبريكات من محبيها وغيرهم من النشطاء والمشاهير من خلال منصة Tik Tok وInstagram حينها.

وفي قرارها الجديد، اختارت سالي أن تتخذ أسلوب التشويق والإثارة قبل إعلان اتخاذ قرار خلع الحجاب من خلال نشر آيات قرآنية تبرر الخطوة التي ستُقدم عليها، وبأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. وقالت إن خلعها للحجاب ليس من باب “الترند”.

وقبل ظهورها دون الحجاب، شاركت سالي العوضي متابعيها مقطع فيديو تحدثت فيه عن المشاعر التي انتابتها طوال فترة التزامها بالحجاب، مدعيةً أنها لم تعد قادرة على الالتزام به لفترة أطول، وبأنها تحسد كل فتاة تمكنت من مقاومة مغريات الحياة بارتداء الحجاب.

وزعمت سالي العوضي أنها تعرضت لحملة سبٍّ وشتم من قبل عدد كبير من المتابعين، وذكرت أن كثيرين منهم تمنّوا لها الموت بسبب اتخاذها لهذا القرار المثير للجدل.

وقالت سالي التي بدت وهي تلبس فستاناً مورّداً وبشعر أحمر وقصة فرنسية، إن هناك كثيراً من الفتيات يخلعن الحجاب، “ولكن لكونها مشهورة على السوشيال ميديا يدعون عليها بالموت والشلل وأن تتعرض لحادث لأنها بلا أهل”. كما قالت.