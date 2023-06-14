الأربعاء, يونيو 14, 2023
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حياتنا

ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء وتثير الجدل (فيديو)

خلعت مشهورة التيك توك الحجاب على الهواء مباشرة وأثارت ضجة واسعة في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي

كتب خالد الأحمد
ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء وتثير الجدل
ريما الجيزانية تخلع الحجاب
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وطن- فاجأت مشهورة “تيك توك” ريما الجيزانية، متابعيها وهي تخلع الحجاب على الهواء مباشرة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في أوساط مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها بعضهم باللهاث وراء الشهرة وتحقيق انتشار في البثوث.

وتٌرى ريما الجيزانية في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً وفجّر موجة جدل، وهي تحاول فكّ الحجاب عن رأسها.

مشهورة تيك توك تخلع الحجاب على الهواء

وعندها يقول لها صديقها على الهواء أحمد منصور: “ريما لا تفكين الحجاب”، ولكنها ترد عليه بالتساؤل عن السبب وهي تتابع فك الحجاب، ما دعا المنصور للصراخ في وجهها وهو يضحك.

وقال لها منصور ما نصه: “البنات يخلعن الحجاب بالتدريج فكيف تخلعينه مرة واحدة”، مما يجعلها تضحك وهي تمسد شعرها، وعادت المشهورة وارتدت الحجاب مرة أخرى خلال البث المباشر.

ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء وتثير الجدل
ريما الجيزانية تخلع الحجاب

تعليقات متباينة بشأن فعل ريما الجيزانية

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ما قامت به الجيزانية، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحدي العادات والتقاليد المحافظة للدول العربية.

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وعلق “عبود سلامي”: “كل إمرأه تخلت عن حشمتها بحجة التطور ومواكبة الحضارة هي شجره تطورت قليلا فأصبحت خشب يباع ويشترى”.

وأضاف متحدثاً عن الفيديو: “30 ثانيه تختصر كل شي”.

فيما رأت “نورة الحربي“، أن “المشاهير هم جزء من الخطة المدروسة لتضعيف الحجاب في أعين البنات وهدم الأسرة”، وأرفقت التغريدة بوسم “ولي العهد في السعودية“.

وعبّر حساب يحمل اسم “نصراوي الهوى” عن اعتقاده بأن “خيارات الانسان في حياته الشخصية أمر راجع له بالكامل”، واستدرك أن “هذه الحركات ما هي إلا محاولة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات في البثوث”.

وكشفت “عائشة” أن ريما الجيزانية “يمنية وعاشت عمرها في الرياض ومنذ سنوات قليلة فقط تعيش في جيزان ولم يسبق لها ارتداء الحجاب”.

سبقتها سالي العوضي

وفي واقعة مشابهة نهاية مايو الماضي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار مشهورة “التيك توك” الأردنية سالي العوضي، التخلي عن الحجاب الذي أعلنت عن ارتدائه في وقت سابق، وخرجت أخيرًا بشعرها على الملأ بعد أن نزعت الحجاب عن رأسها في بثٍّ مباشر مع متابعيها.

وكانت مشهورة تطبيق “تيك توك” سالي العوضي، فاجأت متابعيها بارتداء الحجاب في ديسمبر الماضي بشكلٍ رسمي، الأمر الذي نال كثيراً من التهاني والتبريكات من محبيها وغيرهم من النشطاء والمشاهير من خلال منصة Tik Tok وInstagram حينها.

وفي قرارها الجديد، اختارت سالي أن تتخذ أسلوب التشويق والإثارة قبل إعلان اتخاذ قرار خلع الحجاب من خلال نشر آيات قرآنية تبرر الخطوة التي ستُقدم عليها، وبأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. وقالت إن خلعها للحجاب ليس من باب “الترند”.

وقبل ظهورها دون الحجاب، شاركت سالي العوضي متابعيها مقطع فيديو تحدثت فيه عن المشاعر التي انتابتها طوال فترة التزامها بالحجاب، مدعيةً أنها لم تعد قادرة على الالتزام به لفترة أطول، وبأنها تحسد كل فتاة تمكنت من مقاومة مغريات الحياة بارتداء الحجاب.

وزعمت سالي العوضي أنها تعرضت لحملة سبٍّ وشتم من قبل عدد كبير من المتابعين، وذكرت أن كثيرين منهم تمنّوا لها الموت بسبب اتخاذها لهذا القرار المثير للجدل.

وقالت سالي التي بدت وهي تلبس فستاناً مورّداً وبشعر أحمر وقصة فرنسية، إن هناك كثيراً من الفتيات يخلعن الحجاب، “ولكن لكونها مشهورة على السوشيال ميديا يدعون عليها بالموت والشلل وأن تتعرض لحادث لأنها بلا أهل”. كما قالت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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