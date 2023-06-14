باميلا الكيك تقبّل فتاة بعد تصريحها المثير عن قبول الزواج من امرأة والظهور عارية! (شاهد)

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وطن – بعد تصريحاتها الأخيرة والتي أحدثت ضجةً كبيرة على منصات التواصل الاجتماعيّ، خاصةً فيما يتعلق بعدم ممانعتها الزواج من امرأة، نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك صوراً لها ظهرت فيها وهي تقبل شقيقتها “أماندا”.

باميلا الكيك تقبل شقيقتها

ونشرت باميلا الكيك، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، صوراً، مع شقيقتها “أماندا“، ظهرت في إحداها وهي تقبلها، الأمر الذي قابله متابعون بتلعيقاتٍ ساخرة بسبب تصريحها عن قبولها الزواج من امرأة .

وعبّرت باميلا عن شكرها للتعليقات الإيجابية، التي أيّدتها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.

وقالت: “ردات فعل كتييييير إيجابية.. بشكركن..بحبكن، وجملة وحدة لح قولا .. الله كبير والحقيقة ما بتموت؛ ومَهما يحاولوا يطفّوا الشمس … شكراً علّوش عهالحلقة، بيّضتا”.

باميلا الكيك: “ممكن أتجوز امرأة.. ولا أرفض الظهور عارية”!

خلال حلولها ضيفةً على برنامج “كتاب الشهرة” عبر قناة “الجديد”، كشفت الفنانة اللبنانية بامـيلا الكـيك إنها لا ترفض فكرة الظهور عارية في أحد أعمالها ما دام هذا الأمر يخدم النص، لكن المجتمع لن يتقبلها، وهي تصريحات اثارت الجدل.

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وقالت باميلا: “لم أجد الرجل المناسب حتى الآن، إذا عشقت امرأة قد أكون أول واحدة تتزوج امرأة لا يوجد لدي مانع، الحب والحرية بالحياة لا تطلع مننا إلا عندما نسع جملة فكر خارج الصندوق فتقول له أنه لا يوجد صندوق، بالأساس لا يوجد علبه نحن بداخلها”.

“ما عندي مانع بوس امرأة”

وعبّرت عن عدم رفضها أن تقبّل امرأة في عمل فني، مضيفةً: “في العشرينات بسبب أدوار قدمتها كان يقال لي أنني “مثلية” أن بداخلي الرجل والفتاة، وكلها اتهامات كبيرة وحياتي لا يحق لأحد التدخل فيها، لا أرد عليها أنا كل شيء أنا أشبه الحب، طلع الحب بشكل مرأة أو رجل لا أحدد حالي حسب المجتمع”.

وردت الفنانة اللبنانية على حقيقة علاقتها العاطفية بـالفنان ناصيف زيتون. وأكدت أن علاقتها به كانت صداقة فقط.

باميلا الكيك ممثلة لبنانية بدأت مشوارها الفني عام 2008 مع مسلسل “عصر الحريم”. وشاركت في عدد كبير من المسلسلات اللبنانية مثل “سارة وأجيال وجذور”.

شاهد اللقاء كاملاً: