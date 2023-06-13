هل تخطط للسفر قريبًا؟ إليك 4 طرق لحماية هاتفك

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وطن- شارك أحد خبراء السفر أربع طرق للحفاظ على الهاتف والأجهزة الإلكترونية آمنة أثناء قضاء إجازتك في الخارج هذا الصيف.

حافظ على الجهاز في مأمن من الحرارة

متحدثا لصحيفة إكسبرس البريطانية، حث جون ميلر، كبير الإداريين التجاريين لمجموعة musicMagpie، المسافرين على ضمان إبقاء هواتفهم في أجواء باردة عند الاستمتاع بالشمس على الشاطئ.

وأوضح الخبير أنه عند ارتفاع درجة حرارة الهاتف “قد تجد تطبيقاتك تعمل بشكل أبطأ.”



لتجنب ذلك والحفاظ على الهاتف المحمول آمنًا هذا الصيف، أوصى خبير السفر بإبقائه في الظل قدر الإمكان وبشكل مثالي في الحقيبة مع إيقاف تشغيل التطبيقات والأدوات التي لا تستخدمها، مثل شبكة الواي فاي.



كما أوضح أن التطبيقات تستهلك طاقة غير ضرورية ويمكن أن تضع مزيدًا من الضغط على جهازك.

احمِ جهازك من الماء

وفقًا لخبير السفر، يمكن أن يؤدي دخول المياه إلى “إلحاق ضرر جسيم بالهاتف، ويمكن أن يجعله غير صالح للاستخدام تمامًا.”

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وأوصى جون دائمًا بوضع هاتفك والأجهزة الإلكترونية الأخرى في “محفظة بلاستيكية” قبل التوجه إلى المسبح لتجنب تبللها بالماء.



وحذر من أنه يمكن شراء الحقائب الهاتفية المقاومة للماء عبر الإنترنت ولكن عليك التأكد فقط من التحقق من أنها تمنع الماء بالفعل قبل رحلتك لتجنب كارثة.

احتفظ بأشيائك الثمينة في غرفة الفندق



لتجنب سرقة الأشياء الثمينة أثناء قضاء العطلة في الخارج، أوصى الخبير “بترك الأشياء الثمينة في غرفتك” لأن ذلك أسهل طريقة للحفاظ عليها.

وأوضح جون في هذا السياق: “لن يساعدك ذلك على منحك راحة البال فحسب، بل سيساعدك أيضًا على عدم القلق بشأنها عند قضاء الوقت في المسبح أو البحر.”

مضيفََا:”شيء قد ينساه الناس هو أن كلا من أجهزة Android و iPhone بهما تطبيقات تتعقب هاتفك باستمرار وتسمح لك أيضًا بحظر هاتفك وإغلاقه بشدة. ومن السهل الاشتراك في هذه الخدمات ويمكن أن تكون منقذة إذا حدث خطأ ما، سواء في الداخل أو في الخارج.”

احصل على تأمين

يمنح التأمين على الأشياء الثمينة المسافرين راحة البال أثناء السفر، كما أنها من بين أحد الطرق التي تساعد في تقليل الضغط الناجم عن التلف أو السرقة.