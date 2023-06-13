هبة عبوك عارية في مركز تدليك وبالكاد سترت عضوها التناسلي! (شاهد)

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وطن – واصلت هبة عبوك الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، نشر فيديوهاتها الجريئة والمثيرة للجدل.

ونشرت هبة عبوك في أحدث إطلالة لها عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” مقطع فيديو جريء جدا خلال جلسة تدليك من داخل إحدى المراكز المتخصصة.

وظهرت هبة عبوك وهي مبتسمة ومستلقية على ظهرها، فيما كانت إحدى العاملات في المركز تقوم بعملها بتدليك فخذ الفنانة.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت هبة عبوك شبه عارية، مرتدية حمال صدر، و”أندر وير” بالكاد ستر عضوها التناسلي.

هبة هبوك تكشف مؤخرتها

وكانت هبة عبوك قد صدمت متابعيها، الثلاثاء، بعد نشرها مقطع فيديو أثناء تواجدها في مركز التدليك، وقيامها بإظهار مؤخرتها بشكل فاضح لمتابعيها.

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بكيني خيط فقط

ونشرت هبة عبوك، المقطع عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، ظهرت من خلاله وهي تركز الكاميرا على وجهها الذي كان بدون أي مساحيق تجميل، لتقوم بتحويل الكاميرا إلى مؤخرتها وأردافها حيث تضع جهازاً للتدليك.

هبة عبوك تلاحق أشرف حكيمي قانونيا

ومن المتعارف عليه حاليا، ان هبة عبوك تخوض معركة قانونية مع طليقها المغربي أشرف حكيمي، خاصة بعد أن أشيع بأنها تقدمت عبر محاميها بطلب للحصول على نصف ثروته، لتفاجأ بأن أملاك طليقها قد سجلت باسم والدته سعيدة موح.

ووفقا لما وردته العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هبة عبوك تقدمت بطلب عبر فريقها القانوني للحصول على 10 ملايين يورو، بينما عرض عليها أشرف حكيمي 2 مليون فقط.

وقررت الممثلة أيضًا رفع دعوى قضائية ضد حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة.

وجاء طلب هبة عبوك للطلاق من أشرف حكيمي، بعد قضية الاغتصاب المزعومة للاعب المغربي بعد أن تقدمت فتاة تبلغ 24 عاما بشكوى ضده تتهمه باغتصابها.