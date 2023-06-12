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مقطع فيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس يحصد ملايين المشاهدات.. حقيقة أم خيال؟

مقطع الفيديو حقّق ملايين المشاهدات حول العالم وتراوحت ردود الأفعال حوله بين الدهشة والسخرية

كتب فهمي الورغمي
مقطع فيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس يحصد ملايين المشاهدات.. حقيقة أم خيال؟
كائنات فضائية في لاس فيغاس
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وطن- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم الكثيرون ممن شاركوه أنه يُظهر كائنات فضائية في لاس فيغاس تم التقاطه بكاميرا أفراد من رجال الشرطة قدموا إلى المكان المذكور بعد تلقيهم نداء استغاثة من أحد المواطنين. ولكن هل هذا الفيديو حقيقي أم مفبرك؟ وما هي الحقائق وراء هذا الادعاء؟

حقيقة المخلوقات الفضائية في لاس فيغاس

رصدت “وطن” عشرات المنشورات التي شاركت مقطع فيديو يُظهر مايشبه كائناً فضائياً، أو في أقل التقديرات كائناً لم ير له البشر مثيلاً.

وأرشد البحث أنه -في الوقت الحالي حتى لحظة كتابة هذه السطور- لا توجد أي أدلة موثوقة أو مصادر رسمية تؤكد صحة هذا الفيديو أو وجود كائنات فضائية في لاس فيغاس. بل على العكس، هناك عدة عوامل تشير إلى أن هذا الفيديو مزور أو معدل ببرامج التحرير الرقمي. من بين هذه العوامل:

– جودة الفيديو ضعيفة جداً وغير واضحة، مما يصعب التحقق من تفاصيله أو مصدره.

– حركات الكائن الفضائي (المزعوم) غير طبيعية وغير متناسقة مع بيئتها، مما يشير إلى أنها مضافة بعد التصوير أو مستخدمة من فيديوهات أخرى.

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– لا تظهر أي ردود فعل من الأشخاص أو المركبات الموجودة في المشهد، مما يشير إلى عدم وجود تفاعل حقيقي بينهم وبين الكائنات الفضائية.

– لا تتطابق الظلال والإضاءة بين الكائنات الفضائية والخلفية، مما يشير إلى عدم تناسبهم مع زمان ومكان التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى توقيت كتابة هذه السطور، لم تُدلِ سلطات لاس فيجاس أو نيفادا بأي بيان بخصوص الأجنبي المزعوم الذي تم التقاطه بالفيديو.

كائنات فضائية في لاس فيغاس
كائنات فضائية في لاس فيغاس

هل فيديو المخلوق الفضائي حقيقة أم خيال؟

يبدو أن هذا الفيديو مستوحى من ابتكارات فضائية تم عرضها في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات في يناير 2022. ومن بين هذه الابتكارات نموذج بالحجم الحقيقي لطائرة فضاء من سييرا سبايس، والتي تشبه إلى حد كبير شكل الكائنات الفضائية المزعومة في الفيديو. وقد استخدم المزورون صور أو مقاطع من هذه الطائرة لإنشاء الفيديو المزور.

إذن، يمكن القول أنّ هذا الفيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس تم التقاطه بكاميرا أمنية هو عبارة عن خدعة بقصد التضليل أو أنها فقط مجرد هواية يمارسها بعض الهواة على مواقع التواصل الاجتماعي من المولعين بعالم الكائنات الفضائية وأساطيرهم الجذابة والمشوقة.

من باب الاحتياط الذهني، لا يجب تصديقه أو نشره دون التحقق من المصادر والحقائق. ولا يجب الخلط بين هذا الفيديو وبين الابتكارات الفضائية الحقيقية التي تم عرضها في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، والتي تمثل تقدماً تكنولوجياً وعلمياً مهماً.

محمد هنيدي يسخر على طريقته

سخر النجم المصري محمد هنيدي من الفيديو، حيث علق: “يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطورة عننا بآلاف السنين.. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى”.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه “لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض”، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأميركي أنه أسقطها مؤخرا.

كما نفت لاحقا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أميركي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

هل الكائنات الفضائية موجودة؟

هذا هو السؤال الذي يثير فضول العديد من الناس في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يوجد إجابة قاطعة على هذا السؤال حتى الآن. بعض الناس يؤمنون بوجود حياة خارج كوكبنا.

الحقيقة هي أن علماء الفلك لا يزالون يبحثون عن دلائل على وجود حياة خارج كوكب الأرض. وهم يستخدمون تقنيات مختلفة، مثل استماع إشارات الراديو من الفضاء، أو دراسة طبيعة الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى، أو إرسال مركبات فضائية لاستكشاف المجموعات الشمسية المجاورة. ومع ذلك، فإن هذه التقنيات تحتاج إلى وقت طويل وموارد كبيرة، ولا تضمن العثور على حياة في نهاية المطاف.

لذلك، فإن سؤال وجود الكائنات الفضائية لا يزال مفتوحًا للمناقشة والتخيل. بعض الأشخاص يحبون التفكير في كيفية شكل وسلوك وثقافة كائنات فضائية محتملة. بعض الأشخاص يخافون من فكرة مواجهة كائنات فضائية قد تكون عدائية أو خطيرة. بعض الأشخاص يأملون في التواصل مع كائنات فضائية قد تكون صديقة أو مفيدة. وبعض الأشخاص يتساءلون عن دور كائنات فضائية في تاريخ ومستقبل البشرية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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