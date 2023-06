مقطع فيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس يحصد ملايين المشاهدات.. حقيقة أم خيال؟

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم الكثيرون ممن شاركوه أنه يُظهر كائنات فضائية في لاس فيغاس تم التقاطه بكاميرا أفراد من رجال الشرطة قدموا إلى المكان المذكور بعد تلقيهم نداء استغاثة من أحد المواطنين. ولكن هل هذا الفيديو حقيقي أم مفبرك؟ وما هي الحقائق وراء هذا الادعاء؟

رصدت “وطن” عشرات المنشورات التي شاركت مقطع فيديو يُظهر مايشبه كائناً فضائياً، أو في أقل التقديرات كائناً لم ير له البشر مثيلاً.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) June 8, 2023