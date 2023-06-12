مقطع فيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس يحصد ملايين المشاهدات.. حقيقة أم خيال؟

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وطن- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم الكثيرون ممن شاركوه أنه يُظهر كائنات فضائية في لاس فيغاس تم التقاطه بكاميرا أفراد من رجال الشرطة قدموا إلى المكان المذكور بعد تلقيهم نداء استغاثة من أحد المواطنين. ولكن هل هذا الفيديو حقيقي أم مفبرك؟ وما هي الحقائق وراء هذا الادعاء؟

حقيقة المخلوقات الفضائية في لاس فيغاس

رصدت “وطن” عشرات المنشورات التي شاركت مقطع فيديو يُظهر مايشبه كائناً فضائياً، أو في أقل التقديرات كائناً لم ير له البشر مثيلاً.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) June 8, 2023

وأرشد البحث أنه -في الوقت الحالي حتى لحظة كتابة هذه السطور- لا توجد أي أدلة موثوقة أو مصادر رسمية تؤكد صحة هذا الفيديو أو وجود كائنات فضائية في لاس فيغاس. بل على العكس، هناك عدة عوامل تشير إلى أن هذا الفيديو مزور أو معدل ببرامج التحرير الرقمي. من بين هذه العوامل:

– جودة الفيديو ضعيفة جداً وغير واضحة، مما يصعب التحقق من تفاصيله أو مصدره.

– حركات الكائن الفضائي (المزعوم) غير طبيعية وغير متناسقة مع بيئتها، مما يشير إلى أنها مضافة بعد التصوير أو مستخدمة من فيديوهات أخرى.

#PorSiNoLoViste

Difunden imágenes de los extraterrestres que fueron captados por la cámara de seguridad en Las Vegashttps://t.co/RbfOnMQLLa pic.twitter.com/IDGjwwVHX0 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) June 11, 2023

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– لا تظهر أي ردود فعل من الأشخاص أو المركبات الموجودة في المشهد، مما يشير إلى عدم وجود تفاعل حقيقي بينهم وبين الكائنات الفضائية.

– لا تتطابق الظلال والإضاءة بين الكائنات الفضائية والخلفية، مما يشير إلى عدم تناسبهم مع زمان ومكان التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى توقيت كتابة هذه السطور، لم تُدلِ سلطات لاس فيجاس أو نيفادا بأي بيان بخصوص الأجنبي المزعوم الذي تم التقاطه بالفيديو.

هل فيديو المخلوق الفضائي حقيقة أم خيال؟

يبدو أن هذا الفيديو مستوحى من ابتكارات فضائية تم عرضها في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات في يناير 2022. ومن بين هذه الابتكارات نموذج بالحجم الحقيقي لطائرة فضاء من سييرا سبايس، والتي تشبه إلى حد كبير شكل الكائنات الفضائية المزعومة في الفيديو. وقد استخدم المزورون صور أو مقاطع من هذه الطائرة لإنشاء الفيديو المزور.

إذن، يمكن القول أنّ هذا الفيديو لكائنات فضائية في لاس فيغاس تم التقاطه بكاميرا أمنية هو عبارة عن خدعة بقصد التضليل أو أنها فقط مجرد هواية يمارسها بعض الهواة على مواقع التواصل الاجتماعي من المولعين بعالم الكائنات الفضائية وأساطيرهم الجذابة والمشوقة.

من باب الاحتياط الذهني، لا يجب تصديقه أو نشره دون التحقق من المصادر والحقائق. ولا يجب الخلط بين هذا الفيديو وبين الابتكارات الفضائية الحقيقية التي تم عرضها في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، والتي تمثل تقدماً تكنولوجياً وعلمياً مهماً.

محمد هنيدي يسخر على طريقته

سخر النجم المصري محمد هنيدي من الفيديو، حيث علق: “يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطورة عننا بآلاف السنين.. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى”.

يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطوره عننا بآلاف السنين .. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) June 11, 2023

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه “لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض”، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأميركي أنه أسقطها مؤخرا.

كما نفت لاحقا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أميركي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

هل الكائنات الفضائية موجودة؟

هذا هو السؤال الذي يثير فضول العديد من الناس في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يوجد إجابة قاطعة على هذا السؤال حتى الآن. بعض الناس يؤمنون بوجود حياة خارج كوكبنا.

الحقيقة هي أن علماء الفلك لا يزالون يبحثون عن دلائل على وجود حياة خارج كوكب الأرض. وهم يستخدمون تقنيات مختلفة، مثل استماع إشارات الراديو من الفضاء، أو دراسة طبيعة الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى، أو إرسال مركبات فضائية لاستكشاف المجموعات الشمسية المجاورة. ومع ذلك، فإن هذه التقنيات تحتاج إلى وقت طويل وموارد كبيرة، ولا تضمن العثور على حياة في نهاية المطاف.

لذلك، فإن سؤال وجود الكائنات الفضائية لا يزال مفتوحًا للمناقشة والتخيل. بعض الأشخاص يحبون التفكير في كيفية شكل وسلوك وثقافة كائنات فضائية محتملة. بعض الأشخاص يخافون من فكرة مواجهة كائنات فضائية قد تكون عدائية أو خطيرة. بعض الأشخاص يأملون في التواصل مع كائنات فضائية قد تكون صديقة أو مفيدة. وبعض الأشخاص يتساءلون عن دور كائنات فضائية في تاريخ ومستقبل البشرية.