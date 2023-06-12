مصير غير مُتوقع لـ ” سمكة قرش الغردقة”.. البرلمان المصري يتحرك بصفة عاجلة وتطورات مثيرة

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وطن- بعد أيام من الحادثة المُروعة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وقُتل على إثرها سائح مصري التهمته سمكة قرش ضخمة، تقدم “أحمد مهنى”، عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية.

وأوضح مهني، حسب تفاصيل إحاطته التي شاركها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن “ظاهرة مهاجمة أسماك القرش الشواطئ المصرية، تزايدت في الآونة الأخيرة، وتسببت هذه الهجمات في وفاة مواطنين وأيضا سائحين”.

وأضاف النائب المصري “سمكة قرش هاجمت أحد السياح بالغردقة وأودت بحياته، وهذه الواقعة لم تكن الأولى حيث إنه في يوليو من العام الماضي، أمرت السلطات المصرية بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش”.

وفي السياق أيضاً، طالب أحمد مهنى الحكومة ببحث أسباب انتشار هذه الظاهرة، وآليات التغلب عليها، كونها تؤثر على السياحة المصرية، على حدّ قوله.

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر الدكتور، عمرو زكريا حمودة، أنه تم تشريح وتحنيط قرش الغردقة من قبل علماء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

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وأكد حمودة أنه “سيتم وضع سمكة قرش الغردقة في متحف علوم البحار بعد الانتهاء من إجراء البحوث الخاصة بالمعهد لمعرفة أسباب الهجوم”.

سمكة قرش تقتل سائح روسي في الغردقة

في حادثة مروعة، لقي سائح روسي حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش في شاطئ الغردقة المصرية، وهي مدينة سياحية تطل على البحر الأحمر.

في #الغردقة مصر

" قرش يفترس سائحا روسيا أمام والديه "

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مشاهد مرعبة

🔞🔞🔞🔞

ممنوع مشاهدة صغار السن pic.twitter.com/zzeyOOEERy — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) June 9, 2023

ووفقاً للقنصلية الروسية في الغردقة، فإن الضحية كان من مواليد عام 1999 وكان مقيماً في مصر، وليس سائحاً، اسمه “فلاديمير بوبوف“. وأضافت القنصلية أنها دعت السائحين الروس إلى توخي الحذر عند السباحة في المياه والالتزام بأي حظر يفرضه الجهات المختصة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سمكة القرش التهمت جزءاً من جسد الضحية وشطرته إلى نصفين، وتم استخراج نصف الجثة من الماء، بينما لا تزال عملية البحث عن النصف الآخر مستمرة.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية تمكنت من ضبط سمكة القرش القاتلة وأغلقت المنطقة لثلاثة أيام وحظرت جميع الأنشطة المائية.

وتعد هجمات أسماك القرش نادرة نسبياً في هذه المنطقة، إلا أنها ليست الأولى من نوعها. ففي يوليو من العام الماضي (2022)، قُتلت سائحة نمساوية بعد أن هاجمتها سمكة قرش في منتجع بالغردقة، وفقدت ساقها وذراعها في الهجوم.

وقبلها في عام 2010، أصيب خمسة سائحين بجروح خطيرة في هجوم لسمكة قرش في شواطئ شرم الشيخ.