“فيديو” مروع لسمكة قرش تفتك بسائحة أجنبية في الغردقة بمصر وتمزقها

وطن- نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطعا مصورا صادما، يوثق هجوم سمكة قرش على سائحة أجنبية في الغردقة بمصر، ووفاة السائحة جراء الإصابات البليغة التي تعرضت لها.

سمكة قرش تفتك بسائحة في الغردقة بمصر

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن)، فإن سائحة نمساوية توفيت متأثرة بجروحها البليغة بعد تعرضها لهجوم عنيف من سمكة قرش في منتجع بمدينة الغردقة في مصر، الجمعة.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها المتواجدون على الشاطئ اللحظات المرعبة التي عاشتها السائحة النمساوية خلال الهجوم.

وذكرت “ديلي ميل” أن السائحة المتقاعدة تبلغ من العمر 68 عاما.

وكانت السيدة تسبح على الشاطئ في خليج “سهل حشيش” على البحر الأحمر عندما هاجمها القرش.

وقضم القرش ذراع السيدة النمساوية وإحدى ساقيها، بحسب تقارير محلية.

وأظهر الفيديو لحظات الرعب التي عاشتها الضحية وهي تصرخ طلبا للمساعدة.

فيما اكتست المياه حولها بلون دمائها الأحمر حيث نزفت معظم دمائها في الماء، بعدما افترسها القرش.

بعض لمتواجدين كانوا يحاولون إنقاذها عبر الصراخ لتشتيت القرش، لكن لم يجرأ أحد على النزول للماء ومساعدتها خوفا من التعرض لذات المصير.

قضمت ذراعها وساقها

واستنكرت “ديلي ميل” عدك وجود فريق مخصص للإنقاذ في مثل هذه الحالات، على الشواطئ المصرية.

ووصلت الضحية للشاطئ بأعجوبة بعد صراع مع القرش وبإصابات خطيرة جدا.

لتتلقى المساعدة الطبية على الفور لكنها توفيت في سيارة الأسعاف، نتيجة الصدمة وعلى الأرجح بسبب نوبة قلبية.

السلطات المصرية أغلقت الشواطئ المحيطة بمكان الحادثة، لمدة ثلاثة أيام.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الضحية ـ السائحة النمساوية ـ متزوجة من رجل مصري وتعيش في البلاد.

ويشار إلى أن هجمات أسماك القرش في مصر نادرة وليست ظاهرة متكررة، ويوجد بالبحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.