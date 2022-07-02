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“فيديو” مروع لسمكة قرش تفتك بسائحة أجنبية في الغردقة بمصر وتمزقها

باسل النجار
كتب باسل النجار
سمكة قرش تفتك بسائحة في الغردقة watanserb.com
سمكة قرش تفتك بسائحة في الغردقة

وطن- نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطعا مصورا صادما، يوثق هجوم سمكة قرش على سائحة أجنبية في الغردقة بمصر، ووفاة السائحة جراء الإصابات البليغة التي تعرضت لها.

سمكة قرش تفتك بسائحة في الغردقة بمصر

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن)، فإن سائحة نمساوية توفيت متأثرة بجروحها البليغة بعد تعرضها لهجوم عنيف من سمكة قرش في منتجع بمدينة الغردقة في مصر، الجمعة.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها المتواجدون على الشاطئ اللحظات المرعبة التي عاشتها السائحة النمساوية خلال الهجوم.

وذكرت “ديلي ميل” أن السائحة المتقاعدة تبلغ من العمر 68 عاما.

وكانت السيدة تسبح على الشاطئ في خليج “سهل حشيش” على البحر الأحمر عندما هاجمها القرش.

وقضم القرش ذراع السيدة النمساوية وإحدى ساقيها، بحسب تقارير محلية.

وأظهر الفيديو لحظات الرعب التي عاشتها الضحية وهي تصرخ طلبا للمساعدة.

فيما اكتست المياه حولها بلون دمائها الأحمر حيث نزفت معظم دمائها في الماء، بعدما افترسها القرش.

بعض لمتواجدين كانوا يحاولون إنقاذها عبر الصراخ لتشتيت القرش، لكن لم يجرأ أحد على النزول للماء ومساعدتها خوفا من التعرض لذات المصير.

قضمت ذراعها وساقها

واستنكرت “ديلي ميل” عدك وجود فريق مخصص للإنقاذ في مثل هذه الحالات، على الشواطئ المصرية.

ووصلت الضحية للشاطئ بأعجوبة بعد صراع مع القرش وبإصابات خطيرة جدا.

لتتلقى المساعدة الطبية على الفور لكنها توفيت في سيارة الأسعاف، نتيجة الصدمة وعلى الأرجح بسبب نوبة قلبية.

السلطات المصرية أغلقت الشواطئ المحيطة بمكان الحادثة، لمدة ثلاثة أيام.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الضحية ـ السائحة النمساوية ـ متزوجة من رجل مصري وتعيش في البلاد.

ويشار إلى أن هجمات أسماك القرش في مصر نادرة وليست ظاهرة متكررة، ويوجد بالبحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.

فيديو.. سمكة قرش “سيئة الحظ” وصلت شواطئ عدن وما حدث لها من اليمنيين على الشاطئ غير متوقع!

 

المصدرديلي ميل ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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