مفاجأة لأصحاب الوضعية الثالثة.. لن تصدق ما تكشفه وضعية نومك عن شخصيتك

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وطن- وضعية النوم التي تتبعها خلال ساعات الليل ليست مجرد وضعية بدنية تعكس احتياجات الراحة الشخصية، بل قد تكشف أيضًا بعض الجوانب المثيرة للاهتمام عن شخصيتك وأنماط سلوكك.

عادة ما تكشف وضعية نومك عن أكثر من مجرد اختيار فراش مريح أو وسادة مثالية؛ فعندما تستسلم لأحضان النوم، تعكس وضعيتك الجسدية، الطريقة التي تتعامل بها مع العالم الخارجي.

لذا، دعونا نلقي نظرة عميقة على هذا المفهوم الغامض، لتحديد مدى صحته ومدى قدرته على رسم بعض الخطوط العريضة للشخصية الفريدة لكل فرد.

في هذا المقال، المُترجم عن موقع (JagranJosh) سنتحدث عن كيف يمكن لوضعية نومك أن تكشف بعض السمات الشخصية والتصرفات المرتبطة بها.

سنلقي نظرة على 4 وضعيات مختلفة ونحلل ما تعنيه والأساليب المحتملة لفهم الشخصية من خلالها. ستكون هذه القراءة ممتعة وقد تفتح لك نوافذ جديدة لاكتشاف ذاتك بطريقة مختلفة ومثيرة.

فهل أنت من محبي النوم على ظهرك وملائمته للراحة المثلى؟ أم تفضل النوم على جنبك، ممتدًا برفقة وسادة تشعرك بالأمان والاستقرار؟ قد تكون هذه الاختيارات البسيطة عبارة عن انعكاسات لعوالمك الداخلية.

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الوضعية الأولى : النوم على الظهر

إذا كنت تنام على ظهرك، أنت على الأرجح شخص دقيق الملاحظة، صامت وقوي، تتجنب الصراعات وتبتعد عن الجلبة. أنت شخص يُفضل أن يقول الحقيقة على أن تدل غيرك على مائة كذبة.

تحب العمل المنهجي والنظام، أنت أيضًا تميل إلى أن تكون لديك توقعات عالية من نفسك والآخرين أيضًا. تميل إلى الاحتفاظ بأفكارك لنفسك. نادرًا ما تجد أنك تتفاعل بسرعة كبيرة في أي موقف.

أنت متفائل للغاية، لديك الرغبة في أن تعيش الحياة على أكمل وجه. وتحب أن تكون مركز الاهتمام، قد يكون لديك شخصية قوية بالإضافة لأنك عنيد جدًا في تحقيق أهدافك في الحياة.

لا تحب الانخراط في النميمة التافهة أو الارتباط بأشخاص لا يوفون بالمعايير التي حددتها لنفسك. أنت تميل إلى إعطاء الأولوية للوقت لتطوير ذاتك وإعادة التركيز من جديد على أولوياتك.

أنت أيضاً شخص ميّال إلى أن تعيش الحياة مثل الملوك. تبحث عن الخبرات والقصص لترويها في الحياة.

والآن، في وضعية النوم على الظهر، يصف المتخصص في الأبحاث المتعلقة بالنوم “كريس إيدزيكو” وضعيتين:

أولاً

إذا كنت تنام في وضع الجندي حيث تحافظ على ذراعيك وساقيك مستقيمة، فأنت تحمل معايير عالية للغاية. ليس من السهل الوصول إلى قلبك. قد تكون ودودًا ومهذبًا ولكنك انتقائي للغاية ويسمح لك بالدخول في دائرتك القريبة.

ثانياً

إذا كنت تنام في وضع نجم البحر حيث تمد ساقاك وذراعيك، فأنت تقدر الصداقات والعلاقات. أنت لا تستمتع بكونك مركز الاهتمام. تفضل الاستمتاع بالعطاء والاستماع إلى آلام الآخرين وقصصهم. أنت متعاطف وداعم.

الوضعية الثانية: النوم مثل الجنين

إذا كنت تنام كطفل رضيع، فإنك على الأرجح شخص قد صنع على مرّ السنوات مظهرًا خارجيًا صعبًا، لكنك في سريرتك شخص حساس وخجول. قد تكون انطوائيًا جدًا.

يمكنك الاستمتاع بالأنشطة الإبداعية مثل الكتابة والرسم والرقص والغناء والتدوين وما إلى ذلك والتي تمنحك منصة للتعبير عن نفسك ورغباتك الخفية. يساعدك النوم في وضع الجنين أيضًا على الابتعاد عن جميع المشكلات التي قد تواجهها في حياتك اليقظة.

تشعر بمزيد من الراحة والأمان حول أسرتك أو الأشخاص الذين أثبتوا مع الوقت أنهم جديرون بالثقة. قد تشعر بالقلق أو الإرهاق وسط الزحام. قد تواجه أيضًا مشكلة أو توترًا في التحدث أمام الجمهور أو مخاطبة جمهور كبير.

وَصَف الباحث المتخصص في النوم “صموئيل دنكل” في السبعينيات أن وضع نوم الجنين عادة ما يتم العثور عليه أكثر في الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الانفعال العاطفي والانخفاض.

ووصف كذلك أن الأشخاص الذين ينامون في وضع الجنين عادة ما يكونون منغلقين على تجربة جديدة. قد يكونون خائفين من التخلي عنهم أو استبعادهم.

الوضعية الثالثة : النوم على البطن

إذا كنت تنام على بطنك، أنت على الأرجح شخص مرح وصاحب دعابة ومنفتح الذهن. عادة ما تكون من النوع الذي يتحدث ويُفصح عما يدور في خلده بصفة “مباشرة” دون “مواربة”، ولكن في بعض الأحيان قد تكون قاسيًا بعض الشيء.

لديك وضوح هائل حول ما تريده من الحياة. تتصف بالحرية في الطريقة التي تتصرف بها في الحياة. ومع ذلك، قد تشعر أيضًا بالتوتر أو القلق من الداخل. تحب أن تتحكم في كل شيء. قد تجد أيضًا صعوبة في التعامل مع النقد بشكل بناء.

أنت أيضًا قوي الإرادة، ومغامر، ومجازف ، وشخص متفائل للغاية. تحب دائمًا أن تنظر إلى الجانب المشرق في أي محنة تواجهك، كما أنك شخص مُمتنّ.

وحول شخصيتك، يقول الباحث دنكل، إن الأشخاص الذين ينامون على بطنهم يمكن أن يكونوا أيضًا مندفعين، يخامرهم الشعور بعدم الأمان، كما أنهم على الأرجح يفتقرون إلى الثقة. ومع ذلك، فهم جيدون في إخفاء أي مشاعر سلبية لديهم.

إذا وقعت في وضع القفز بالمظلات أو في وضع النوم الحر حيث تمد يديك لأعلى على الوسادة أو حولها، فإن الباحث في النوم كريس إيدزيكوفسك يصفك بأنك شخص اجتماعي إلى أبعد الحدود.

أنت مستعد دائمًا للمغامرة، كما أنك تستمتع بالتفاعل مع العالم الخارجي. أنت لا تحب أن يتم انتقادك. إذا أراد شخص ما منك القيام بشيء ما، فعليه أن يجعلك تشعر بأنك أهم شخص في العالم.

الوضعية الرابعة: النوم على الجنب

إذا كنت تنام على جانبك، أنت على الأغلب شخص هادئ واجتماعي. يمكنك بدء محادثة مع أي شخص تلتقيه، حتى أثناء التنقل في مترو الأنفاق. ومع ذلك، تفضل أن تكون على طبيعتك الحقيقية مع مجموعتك القريبة.

أنت أيضًا واثق جدًا مما يجعلك تبدو أحيانًا كما لو كان من الممكن إقناعك بسهولة. رغم ذلك، لا يعرف الناس سوى القليل عنك أنك تأخذ كل شيء في الاعتبار ويمكن أن تكون بطيئًا جدًا في اتخاذ القرارات.

إذا كنت تنام على جانبك وتعانق وسادة أو مطوية بين ساقيك، فإنك تنام في وضع النوم الضيق للوسادة. هذا يدل على أن لديك إشباع نفسي داخلي.

أنت تستمتع أكثر وتميل إلى أن تكون على طبيعتك مع أفراد عائلتك أو المقربين منك. كما أنك تعطي الأولوية لعائلتك وأصدقائك وشريك/ة (حياتك) فوق كل شيء. لست بالشخص الذي يحب العمل.

تفضل إعطاء المزيد من الوقت للأشخاص المقربين منك في حياتك. أنت شديد التعلق والميل نحو الأسرة. أنت أيضًا تميل إلى أن تكون مخلصًا جدًا للأشخاص الذين تحبهم. مِقدام بطبيعتك وتُحب أن تعتني بالأشخاص من حولك.