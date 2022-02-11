هذه أفضل وأسوأ وضعيات النوم .. أغلبنا ينام على الجانب الخاطئ!

وطن – إن الالتفاف في الليل هو إحساس مألوف لدى الكثير منا. لكن خبيرة كشفت مؤخرا عن أفضل وأسوأ وضعيات النوم وتأثيرهم على نومك في الليل وعلى صحتك بصفة عامة.

حسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، توضح خبيرة النوم ناروان أميني إن أفضل وضعية للنوم لمعظم الناس هي الاستلقاء على أحد الجانبين.

النوم على جانبك

أوضحت الخبيرة أن هذه الوضعية “توفر التوافق الكافي والدعم لعمودك الفقري، وتساعد كذلك في تقليل مشكلة الارتجاع الحمضي.”

وأضافت ناروان:” إن الطريقة المثالية للنوم على جانبك هي استخدام مرتبة متوسطة وناعمة من شأنها أن توفر الكثير من تخفيف الضغط ووضع وسائد للوركين والكتفين”.

فوائد صحية للنوم على جانبك

قالت ناروان إن النوم على جانبك هي أفضل وضعية للحفاظ على صحة دماغك وهي وضعية يحبذها العديد من الناس.

كما قالت ناروان إن النوم على جانبك يمكن أن يساعد عقلك على التخلص من النفايات الخلالية بشكل أسرع من الوضعيات الأخرى.

وتشير الخبيرة كذلك إلى أن “النوم على هذا الجانب يؤدي إلى فوائد متعددة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض عصبية مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر.”

وضعية الجنين

أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر، قالت ناروان إن النوم على الجنب هو الأفضل. ولكن عليهم فعل ذلك مع تجربة وضعية الجنين.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، فمن الأفضل تجنب النوم على الظهر لأنه قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على العمود الفقري القطني وعضلات أسفل الظهر.

والحل البسيط هو وضع وسادة تحت الركبتين لأن هذا سيؤدي إلى محاذاة أفضل لعمودك الفقري. ما يؤدي إلى تقليل الضغط على العمود الفقري وعضلات أسفل الظهر.

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟

بينما يبدو أن النوم على جانبك يعد أفضل وضعية للنوم، قالت ناروان إن هناك وضعية نوم واحدة عليك تجنبها وهي النوم على البطن.

إذ قالت الخبيرة إن هذه الوضعية توفر فوائد صحية قليلة.

إذ أردفت “يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى مشاكل متعددة مثل إجهاد العضلات والمفاصل وآلام الظهر والرقبة.”

وأضافت: “في حين أنه غالبًا ما يكون من الصعب الابتعاد عن هذه الوضعية، إلا أنه يمكنك منع الألم وحماية ظهرك من خلال وضع وسادة تحت وركيك.”

تختلف احتياجات كل شخص عندما يتعلق الأمر بالنوم ولكن في المتوسط ​​يحتاج الناس ما بين ست إلى تسع ساعات من النوم في الليلة.

هل وضعية النوم تؤثر على ظهور التجاعيد؟

من جهته، يقول سامي مارغو، خبير النوم وأخصائي العلاج الطبيعي: ” إن النوم في وضعيات معينة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم جميع أنواع المشاكل الصحية. من آلام الظهر والرقبة إلى الحموضة المعوية.”

وأضاف”وضعية النوم التي تختارها يمكن أن تؤثر على جسمك وتسبب حتى في ترهل الثدي أو ظهور تجاعيد على البشرة.”

احذر النوم بهذه الوضعية

بينما أشادت ناروان بالنوم على جانبك، حذر سامي من النوم في وضعية تشبه ” جذع الشجرة” وهي الاستلقاء على الظهر مع جعل كلتا اليدين خلف الرأس.

إذ يقول سامي في هذا السياق: “عند كبار السن بشكل خاص. يمكن أن يسبب الاستلقاء على جانبك مشاكل في الكتف.”

وأضاف”مع تقدمك في العمر، تصبح منطقة الكتف مترهلة، لذا فإن النوم عليها لمدة ست إلى ثماني ساعات في الليلة يضع ضغطًا كبيرًا على الكتف.”

وتابع بالقول “إذا كنت تنام بصفة منتظمة على جانبك الأيمن، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة هضم الطعام على جسمك وقد يؤدي بالتالي إلى تفاقم أعراض حالات مثل متلازمة القولون العصبي.”

(المصدر: ذا صن)

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