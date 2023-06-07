أيهما أفضل..النوم على وسادة أم من دونها؟

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وطن- كل شخص لديه أوضاع نوم وتفضيلات مختلفة للوسائد.

يحب البعض الوسادة الفخمة التي توفر منطقة يغرق فيها الرأس للراحة، والبعض الآخر يعشق الوسادة المسطحة التي توفر قدرًا كافيًا من الرفع للظهر والمعدة والجانب. لكن هل من الأفضل أن تنام بدون وسادة؟

الوسائد مصممة لتحافظ على محاذاة رأسك وعنقك وعمودك الفقري من أجل نوم مريح يقلل من مخاطر آلام الظهر والرقبة.

ولكن هناك حجة مفادها أن النوم بدون وسادة يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجلد والشعر والنوم مع ادعاءات أخرى بأن النوم بدون وسادة يمكن أن يخفف حتى من آلام الرقبة.

هل من الأفضل أن تنام بدون وسادة؟

للإجابة على هذا السؤال، تحدث موقع homesandgardens مع مجموعة من الخبراء لفهم أكثر إيجابيات وسلبيات النوم بدون وسادات.

واعتمادًا على طريقة نومك، قال الخبراء إنه قد تشعر بتحسن بعد النوم على سطح مستو.

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طالما أن رأسك وعنقك وعمودك الفقري في وضع محايد، فإن كمية وارتفاع الوسائد التي تنام عليها لا يهم.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور كيفن ليس، مدير عمليات العلاج بتقويم العمود الفقري في The Joint Chiropractic:”تمامًا مثل الحفاظ على عمودك الفقري في وضع محايد يسمح لعضلاتك بالاسترخاء، تحتاج رقبتك أيضًا إلى الدعم.”

مضيفََا:”يعد اختيار وسادة تناسب وضع نومك وتحافظ على رقبتك في الارتفاع المناسب أمرًا أساسيًا.”

يمكن للذين ينامون على الظهر أن يناموا مع وسائد أرق ما لم يكن لديهم منحنى ظهر علوي أكبر أو وضعية منحنية. ولهذا السبب، قد يكون من الأفضل لمن ينامون على الظهر أن يناموا بدون وسادة.

كما يوضح الخبير أن الأشخاص الذين ينامون على جوانبهم سيحتاجون عمومًا إلى وسادة أكثر سمكًا.

أما الأشخاص الذين ينامون على بطونهم قد لا يحتاجون إلى وسادة على الإطلاق.



ما هي فوائد النوم بدون وسادة؟

على الرغم من أن البحث حول هذه الفوائد محدود حتى الآن، إلا أن هناك تقارير تشير إلى أن النوم بهذه الطريقة له فوائده. هناك تأثيرات واضحة على وضعية الجسم، لكن هناك بعض الفوائد الأقل وضوحًا بالنسبة للبشرة والشعر والنوم.

يمكن أن يؤدي وجود وسادة إلى التواء الرقبة كثيرًا لمن ينامون على بطونهم. وسيساعد النوم بدونها على الشعور براحة أكبر.

على الرغم من أنه تم تصميمها للمساعدة في الحفاظ على رقبتك في الوضع الصحيح عند النوم، إلا أن وجود وسادة مرتفعة بشكل خاطئ يمكن أن يساهم في آلام الرقبة والظهر.

من المعروف أن النوم على وسادة – خاصةً بدون غطاء وسادة حريري – يسبب تهيجًا للجلد. نظرًا لضغط وجهك مباشرة عليه، تتراكم البكتيريا ويؤدي احتكاك النسيج إلى ظهور حب الشباب والتجاعيد.

سلبيات النوم بدون وسادة

يمكن أن يؤثر النوم بدون وسادة على العمود الفقري. فوضع النوم الأكثر شيوعًا هو الجانب، والذي سيتطلب وسادة أكثر سمكًا لرفع رأسك وملء الفراغ بين السرير وكتفيك. قد يؤدي النوم بدون وسادة إلى إطالة الرقبة، مما سيؤدي في النهاية إلى اضطراب النوم ويؤدي إلى عدم الراحة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب النوم بدون وسادة في انحناء رقبتك للأمام أو للخلف أو حتى للجانب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على مفاصل رقبتك والعضلات المحيطة برقبتك وأعلى ظهرك.

وإذا كنت تعاني بالفعل من آلام الرقبة، فمن المهم استشارة أخصائي.