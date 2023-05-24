في أي اتجاه يجب أن توجه سريرك للنوم بشكل أفضل في الليل؟

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وطن- مَن كان يظن أن سؤالًا بسيطًا مثل: في أي اتجاه يجب أن أوجّه سريري لأنام بشكل أفضل؟ يمكن أن يولّد كثيراً من المناقشات والأفكار والنظريات.

في هذا السياق، نشر موقع “نوستروداموس” الفرنسي تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على الاتجاهات التي يمكن أن نعتمدها للنوم بشكل أفضل، مشيرًا إلى اختلافات أذواق الأشخاص.

اتجاه الشمال والجنوب

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الاتجاه الأول الذي يجب أن نستكشفه هو الاتجاه بين الشمال والجنوب. يوصي بعض خبراء النوم بوضع السرير بحيث يواجه الرأس اتجاه الشمال وتكون القدمان في اتجاه الجنوب. ووفقًا لهم، فإن النوم بهذه الطريقة من شأنها ملاءمة أجسامنا مع المجال المغناطيسي للأرض، ما يعزز عملية النوم العميقة، وهكذا، تكون في انسجام تام مع الأرض.

اتجاه الشرق والغرب

يمكنك أيضًا النوم في اتجاه الشرق والغرب، بحيث تضع الرأس باتجاه الشرق والقدمين باتجاه الغرب. سيكون لهذا تأثير يساعدنا في الاستيقاظ بسهولة أكبر، بفضل شروق الشمس. إنها طريقة نوم تغنيك عن المنبه بصفة طبيعية دون سماع صوت مزعج.

التوجيه حسب طريقة فنغ شوي

وفقًا لمبادئ الفن الصيني القديم فنغ شوي، يعتمد اتجاه السرير إلى حد كبير على رقم Kua الشخصي. وفي الواقع، الرقم كوا، يُحدّدُ من سنة ميلادك وجنسك، يوضح لك الاتجاهات الإيجابية لرفاهيتك.

إنه يشبه إلى حدٍّ ما وجود جهاز GPS شخصي من أجل شعور بالصفاء. ومع ذلك، فإن قاعدة Feng Shui العامة للنوم بشكل جيّد، تركّز على ضرورة تجنب وضع اللوح الأمامي للسرير (رأس السرير) أمام النافذة أو بالقرب من باب الغرفة، وتوجيهه نحو جدار صلب لمزيد من الدعم والأمان.

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التوجّه حسب العلم

للأسف، لا يوجد إجماع علمي واضح حول أفضل وضعية يوضع فيها السرير للنوم بشكل جيّد. ناهيك بأن الدراسات حول هذا الموضوع نادرة وغالبًا ما تكون متناقضة. بعبارة أخرى، يبدو الأمر أشبه بمحاولة اختيار أفضل حلوى في محل معجنات، فكلّ هذا يتوقف على ذوقك الشخصي.

إذًا ما أفضل اتجاه توجّه به سريرك؟ اختر أفضل ما يناسبك، فكل شخص مختلف عن الآخر، وما يصلح لشخص قد لا يناسب الشخص الآخر. والمهم هو أن تهيّئ غرفة نوم تشعر فيها بالراحة والاسترخاء.

لكن، في المقابل، لا تتردد في تجربة الاتجاهات المختلفة ومراقبة تأثيراتها على نومك. وإذا وجدت أن توجيه سريرك نحو الشمال يمنحك نومًا أعمق، فهذا رائع. ومن ناحية أخرى، إذا وجدت أنك تستيقظ بسهولة أكبر وفي مزاج جيد مع اتجاه الشرق والغرب، فاجعل هذا اتجاه سريرك. وإذا كنت من محبي فنغ شوي، فاتبع رقم كوا الخاص بك لتحقيق الانسجام الأمثل.

عوامل أخرى يجب مراعاتها

إن اتجاه السرير ليس هو العامل الوحيد الذي يؤثر على جودة نومنا. لذا، تذكر أن تضع في اعتبارك درجة حرارة الغرفة، ومستوى الإضاءة، والضوضاء المحيطة، وجودة المرتبة والوسائد، وحتى لون الجدران.

الأمر كله يتعلق بالتوازن والانسجام

فكّر في غرفة نومك على أنها مكان مقدس مخصص لراحتك ورفاهيتك. فكل التفاصيل مهمة، حتى تلك التي نميل إلى التغاضي عنها.

وفي الختام، يمكن أن يكون لاتجاه سريرك تأثير على نوعية نومك، لكنه ليس العامل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار، لهذا، لا تتردد في تجربة الاتجاهات المختلفة ومعرفة ما يناسبك بشكل أفضل.

وتذكر، مهما كان اتجاه سريرك، فإن أهم شيء هو أن تشعر بالراحة في غرفتك. فغرفة نومك هي ملاذك للنوم ويجب أن تكون مكانًا للاسترخاء والصفاء.