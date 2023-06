متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023؟!.. إليكم التفاصيل

- Advertisement -

وطن- أزالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الستار عن موعد تسليم الكرة الذهبية 2023، إلى جانب تحديدها موعد نجوم الكرة القدم العالمية المرشحين للمنافسة على تلك الجائزة لهذا العام.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عبر حسابها على موقع (تويتر)، عن موعد إعلان المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2023، والذي سيكون في ال6 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت المجلة الفرنسية في بيانها، ” سيتم ترشيح 30 لاعباً للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية للرجال. و20 مرشحة للسيدات 10 لجائزة ياشين لأفضل حارس، في ال6 من شهر سبتمبر القادم”.

كما وختمت، ” سيكون ال30 من شهر أكتوبر 2023، موعد إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية (البالون دور). المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية (باريس)”.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث)، يعد من أكثر المرشحين حظاً لنيل تلك الجائزة للمرة ال8 في تاريخ مشواره الكروي، على ضوء قيادة منتخب بلاده بالتتويج بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وسيتنافس بقوة على تلك الجائزة لهذا العام برفقة البرغوث ميسي، النجم النرويجي إرلينغ هالاند. بعد المستوى اللافت الذي ظهر فيه مع نادي مانشستر سيتي الموسم المنصرم، وتتويجه مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي.

