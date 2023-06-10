السبت, يونيو 10, 2023
الرئيسيةرياضةمتى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023؟!.. إليكم التفاصيل
رياضة

متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023؟!.. إليكم التفاصيل

فرانس فوتبول تحدد موعد المرشحين ال30 والحفل للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2023

كتب فارس أبو شيحة
متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023
متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023
- Advertisement -

وطن-  أزالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الستار عن موعد تسليم الكرة الذهبية 2023، إلى جانب تحديدها موعد نجوم الكرة القدم العالمية المرشحين للمنافسة على تلك الجائزة لهذا العام.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عبر حسابها على موقع (تويتر)، عن موعد إعلان المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2023، والذي سيكون في ال6 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

متى يتم تسليم الكرة الذهبية 2023؟!

وأضافت المجلة الفرنسية في بيانها، ” سيتم ترشيح 30 لاعباً للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية للرجال. و20 مرشحة للسيدات 10 لجائزة ياشين لأفضل حارس، في ال6 من شهر سبتمبر القادم”.

كما وختمت، ” سيكون ال30 من شهر أكتوبر 2023، موعد إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية (البالون دور). المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية (باريس)”.

ميسي
ميسي

المرشحين الأوفر حظاً لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023

وبحسب التقارير الصحفية، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث)، يعد من أكثر المرشحين حظاً لنيل تلك الجائزة للمرة ال8 في تاريخ مشواره الكروي، على ضوء قيادة منتخب بلاده بالتتويج بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

- Advertisement -

كما وسيتنافس بقوة على تلك الجائزة لهذا العام برفقة البرغوث ميسي، النجم النرويجي إرلينغ هالاند. بعد المستوى اللافت الذي ظهر فيه مع نادي مانشستر سيتي الموسم المنصرم، وتتويجه مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي.

كما أن النرويجي هالاند مع موعد لتحقيق الثلاثية التاريخية مع الفريق الإنجليزي في حال حقق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

الكرة الذهبية 2023
الكرة الذهبية 2023

وكان أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، قد توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022. بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق الملكي في ذلك العام.

يشار بأن الأرجنتيني ميسي الذي انتقل هذا الصيف للعب مع إنتر ميامي الأمريكي، أكثر اللاعبين تتويجاً بالكرة الذهبية بواقع 7 مرات، مقابل 5 مرات للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.

المصدروطن + فرانس فوتبول تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة واختياره إنتر ميامي على حساب الهلال

رياضة

نادي الهلال السعودي يرفع عرضه المقدم إلى “ميسي” لـ مليار يورو! (شاهد)

رياضة

عرض مغري لميسي قد يقضي على أحلام عشاق برشلونة .. وهذه تفاصيله

حياتنا

زوجة ميسي تحسم وجهته الجديدة.. شرط وحيد يعيق عودة الابن الضال إلى برشلونة

حياتنا

المشجع السعودي صاحب عبارة “وين ميسي” يسجد بعد لقائه معه ويثير غضباً! (شاهد)

رياضة

وكيل ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة

رياضة

نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

رياضة

متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

رياضة

رحيل ميسي عن باريس هذا الصيف والليغا يرد على برشلونة بهذا القرار!

حياتنا

إيلما أفيرو تكشف عن عقدة شقيقها رونالدو من ميسي.. هذا ما فرضه عليهم في المنزل!

رياضة

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

رياضة

ميسي يتجاوز رونالدو برقم قياسي جديد بعد التتويج مع باريس بالدوري (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الذكاء الاصطناعي خطر على الأطفال وإذا لم تنجب إلى حد الآن فمن الأفضل ألا تفعل ذلك

أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

نهائي دوري أبطال أوروبا مباشر: مواجهة العمالقة بين السيتي والإنتر

جنود إسرائيليون على الحدود المصرية يتمردون على قيادتهم بسبب عملية محمد صلاح

العثور على أربعة أطفال ناجين من تحطم طائرة بعد قضائهم أسابيع في غابات الأمازون

جيش ابن زايد المزيف.. تقرير يفضح ما فعلته الإمارات للدفاع عن رئاستها لقمة المناخ

أسباب ظهور عقيدات الغدة الدرقية والعلاج المناسب

فيديو لـ شاكيرا ولويس هاميلتون على الشاطئ يكشف سرهما!

راتب مغرٍ.. تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

العثور على مليون جنيه “فكة” في منزل متسولة مصرية بعد وفاتها.. ما مصير التركة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC