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حياتنا

مصدر مقرب من شاكيرا ولويس هاملتون يفجر مفاجأة عن العلاقة بينهما!

المصدر أكد على انهما في مرحلة التعارف على بعضهما البعض ويستمتعان معا

كتب سالم حنفي
مصدر مقرب من شاكيرا ولويس هاملتون يفجر مفاجأة عن العلاقة بينهما!
شاكيرا ولويس هاملتون
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وطن- بعد سلسلة من الجولات العامة التي خاضاها مع بعضهما البعض، كشف مصدر مطلع لمجلة “الناس” الأمريكية، أن المغنية الكولومبية “شاكيرا” وسائق الفورمولا 1 لويس هاملتون يحافظان على الأشياء بينهم بأن تكون”ممتعة ومسلية”.

وقال المصدر المقرب منهما شخصيا: “إنهما يقضيان الوقت معًا وفي مرحلة التعارف على بعضهما.. إنهما ممتعان ومستمتعان”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن حضرت شاكيرا البالغة من العمر 46 عامًا ، سباق F1 الإسباني الكبير في برشلونة ، حيث قاد لويس هاميلتون البالغ من العمر 38 عامًا ، فرق “مرسيدس” وحل في المركز الثاني، لتقضي مع البريطاني وقتا ممتعا بعد ذلك.

صورة تحمل الكثير من الألغاز

وبحسب المجلة، فقد خرج الزوجان لتناول العشاء والمشروبات مع مجموعة من الأصدقاء بما في ذلك دانيال قيصر وفاي خضرة ومصطفى ، الذين شاركوا صورة من التنزه على ستوري انستغرام الخاص بهما.

وفي الصورة التي شوهد فيها لويس هاميلتون جالسًا بجانب شاكيرا ويده حول خصرها، كانت المجموعة كلها مبتسمة وهم يستمتعون بالكوكتيلات.

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شاكيرا برفقة هاملتون على متن يخت

في غضون ذلك ، شوهدت “شاكيرا” الشهر الماضي وهي تتسكع مع لويس هاميلتون وأصدقائها في نزهة على متن قارب في ميامي بعد حضورها سباق الجائزة الكبرى لعام 2023.

وبحسب المجلة، فقد ظهرت “شاكيرا” في Miami Grand Prix بعد يوم واحد من حصولها على جائزة Billboard الأولى لأفضل امرأة لهذا العام في افتتاح حفل “المرأة اللاتينية في الموسيقى” .

كلمات مؤثرة لـ شاكيرا عقب استلامها جائزة المرأة اللاتينية

وخلال خطاب فوزها ، يبدو أنها شاركت أفكارها حول انفصالها عن شريكها السابق جيرارد بيكيه .

وقالت للجمهور أثناء استلام الجائزة:”لقد كان هذا عام التغيير الزلزالي في حياتي حيث شعرت أكثر من أي وقت مضى – وبشكل شخصي للغاية – ما يعنيه أن تكون امرأة” .
وتابعت شاكيرا: “لقد مر عام أدركت فيه أننا النساء أقوى مما نعتقد ، وأكثر شجاعة مما كنا نعتقد ، وأكثر استقلالية مما تعلمناه”.

شاكيرا عقب استلامها جائزة المرأة اللاتينية
شاكيرا عقب استلامها جائزة المرأة اللاتينية

وأضافت: “ما الذي لم تنسه امرأة في وقت ما من حياتها لأنها تبحث عن اهتمام وحب شخص آخر؟ لقد حدث لي أكثر من مرة”.

وكانت “شاكيرا” قد أعلنت انفصالها عن نجم كرة القدم السابق جيرارد بيكيه في يونيو 2022 بعد تأكيد علاقتهما لأول مرة في مارس 2011 .

من جانبه، ارتبط لويس هاميلتون بعدد من النساء البارزات ، بما في ذلك ريتا أورا ونيكي ميناج ، منذ انفصاله عام 2015 عن صديقته القديمة نيكول شيرزينغر .

المصدرمجلة الناس ,تويتر، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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