مصدر مقرب من شاكيرا ولويس هاملتون يفجر مفاجأة عن العلاقة بينهما!

وطن- بعد سلسلة من الجولات العامة التي خاضاها مع بعضهما البعض، كشف مصدر مطلع لمجلة “الناس” الأمريكية، أن المغنية الكولومبية “شاكيرا” وسائق الفورمولا 1 لويس هاملتون يحافظان على الأشياء بينهم بأن تكون”ممتعة ومسلية”.

وقال المصدر المقرب منهما شخصيا: “إنهما يقضيان الوقت معًا وفي مرحلة التعارف على بعضهما.. إنهما ممتعان ومستمتعان”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن حضرت شاكيرا البالغة من العمر 46 عامًا ، سباق F1 الإسباني الكبير في برشلونة ، حيث قاد لويس هاميلتون البالغ من العمر 38 عامًا ، فرق “مرسيدس” وحل في المركز الثاني، لتقضي مع البريطاني وقتا ممتعا بعد ذلك.

وبحسب المجلة، فقد خرج الزوجان لتناول العشاء والمشروبات مع مجموعة من الأصدقاء بما في ذلك دانيال قيصر وفاي خضرة ومصطفى ، الذين شاركوا صورة من التنزه على ستوري انستغرام الخاص بهما.

“In all truth, what Lewis does is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds it in” – Mustafa the Poet via IG story 💜 pic.twitter.com/EIqTDePInA

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) June 4, 2023