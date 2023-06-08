ميا خليفة تتحدى سياسة “انستجرام” وتنشر صورة إباحية لها! (شاهد)

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وطن– ألهبت ميا خليفة قلوب معجبيها في صورة سيلفي مثيرة بينما كانت ترتدي قميصًا بدون أزرار.

انتهاك

انتقلت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة إلى خاصية القصص عبر حسابها على “انستجرام“، لمشاركة اللقطات البذيئة ، والتي بدت وكأنها تقترب من انتهاك إرشادات مجتمع مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتدت ميا خليفة في الصورة قميصًا أزرق مخططًا مفكوكًا بأزرار تظهر أثداءها .

حملت ميا خليفة فنجان قهوة في وضع استراتيجي للحفاظ على تواضعها وهي تلتقط صورة سيلفي في المرآة.

قامت ميا خليفة الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا بارتداء إكسسواراتها. وهي عبارة عن مجوهرات الذهبية بما في ذلك العديد من العقود والأقراط.

سياسات النشر في انستجرام

غامرت ميا خليفة بخسارة حسابها. حيث تنص سياسات انستجرام على ما يلي: “نحن نعلم أن هناك أوقاتًا قد يرغب فيها الأشخاص في مشاركة صور عارية ذات طبيعة فنية أو إبداعية. ولكن لأسباب متنوعة ، لا نسمح بالعري على منصتنا”.

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“يتضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو وبعض المحتوى الذي تم إنشاؤه رقميًا والذي يُظهر الجماع الجنسي والأعضاء التناسلية ولقطات مقربة للأرداف عارية تمامًا”.

“يتضمن أيضًا بعض صور حلمات الإناث ، ولكن الصور في سياق الرضاعة الطبيعية ، والولادة ولحظات ما بعد الولادة. والمواقف المتعلقة بالصحة (على سبيل المثال ، ما بعد استئصال الثدي ، والتوعية بسرطان الثدي أو جراحة تأكيد الجنس) أو فعل الاحتجاج مسموح به. العُري في صور اللوحات والمنحوتات لا بأس به أيضًا “.

محظوظة في المكسيك

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت ميا خليفة إنها كانت “محظوظة للغاية في هذه الحياة” لأنها عاشت الحياة أثناء إجازتها في المكسيك.

انتقلت المؤثرة لبنانية الأصل ميا خليفة إلى انستجرام ونشرت ملفًا للصور عن الفترة التي قضتها في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى جنبًا إلى جنب مع أصدقائها.

View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

في المجموعة المكونة من 10 لقطات ومقاطع ، كانت الجميلة السمراء ترتدي فستانًا ورديًا.. إما ترقص مع رفاقها داخل ملكية فخمة على أغنية فرقة مارياتشي ، أو تستعرض على الشاطئ أمام اكتمال القمر.

كتبت ميا خليفة على المنشور باللغة الإسبانية: “المكسيك ، أحبك من كل قلبي. هذا البلد ، الناس ، الطعام ، التاريخ … إنه سحر خالص ، أنا محظوظة جدًا في هذه الحياة.”

جيش مهووس

توافد جيش ميا خليفة المخلص من المعجبين، والذي يبلغ قوامه 27 مليون متابع على التعليقات ، وكتبت واحدة: “ميا في ميكسيكوو تضرب بشكل مختلف”.

وقال ثاني باللغة الإسبانية: “أختي ، أنت مكسيكية” ، فيما أضاف ثالث بالإسبانية: “ميا تعالي إلى تشيلي وابقي في منزلي”.

في حين كشف رابع عن هوسه بأقدام ميا خليفة قائلا: “أفضل أقدام في العالم”.