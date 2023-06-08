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سبب توقيف فجر السعيد في مطار بيروت ومنعها من دخول لبنان

كان مقرراً أن تدخل الإعلامية الكويتية إلى لبنان لتصوير مقابلة مع الإعلامي وليد عبود لبرنامج "بدنا الحقيقة"

كتب خالد الأحمد
فجر السعيد
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
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وطن – منعت السلطات اللبنانية الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من دخول البلاد في مطار بيروت، وتم التحقيق معها لمدة 5 ساعات على خلفية مواقفها السياسية في خطوة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل توقيف فجر السعيد في لبنان

وحسب المعلومات فإن المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، كان قد أصدر في وقت سابق مذكرة تطويع بحق فجر السعيد على خلفية مواقفها المناهضة لـ “حزب الله”.

ووفق المصدر تم إخبارها أنها ممنوعة من الدخول إلى لبنان بشكل نهائي، على الأغلب بسبب دخولها إلى الأراضي المحتلة وختم جواز سفرها بالختم الإسرائيلي.

وكان مقرراً أن تدخل “السعيد” إلى لبنان لتصوير مقابلة مع الإعلامي وليد عبود لبرنامج “بدنا الحقيقة” على منصة “صوت بيروت إنترناشونال”.

وغرّدت الإعلامية الكويتية على “تويتر” منتقدة منعها من الدخول قائلة: “أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات.. ما أدري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وأبدي… شكراً لبنان”.

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وأفاد مكتب شؤون الإعلام في “الأمن العام اللبناني” على “تويتر” أن السيدة فجر السعيد، تقدمت بتاريخ 7/6/2023 عند وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبيّن أن بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول.

وأوضح المكتب في تغريدة أخرى أن إجراءات دخول العرب والأجانب الى لبنان والاقامة فيه، مناطة وفقا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية.

واستدرك المكتب أنه يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو بالوكالة، لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.

فجر السعيد تروي ما حصل

وقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن طائرتها وصلت إلى “مطار بيروت” في الساعة السابعة ونصف وانتظرت الدور لختم الجوازات حوالي ساعتين ونصف.

وتناول الموظف جوازها وبعد أن نظر فيه طلب منها الذهاب إلى الداخل ومعها خادمتها عائشة، وعندما سألته عن القصة قال “لا أدري”، وقال ربما هو تشابه أسماء.. وهنا قالت له “إذا كان هناك منع دخول فيمكن أن أرجع إلى أي دولة لديها قانون. ”

منع دائم من دخول لبنان

ولكنه أصر أنها لا يمكن أن تخرج من مطار بيروت حتى يأتي الأمر، وبقيت بعد ذلك كما تقول ساعتين، وبعدها أحضر الموظف ورقة من المسؤولين بأن عليها منع دائم من دخول لبنان.

واضطرت للحجز صباحا على شركة الشرق الأوسط ولكنها منعت من الجلوس في قاعة البزنس إلى أن يحين موعد الطائرة، لأنها -حسب قول الموظف- محتجزة واستدركت: كل دولة حرة في قوانينها.

واستذكرت فجر السعيد ما كان قاله الشيخ الراحل “جابر الأحمد” للكويتيين المنتشرين في كل دول العالم بسبب الغزو العراقي، أن لا يتعاملوا مع أهل هذه البلدان وكأنهم يعيشون في الكويت، بل عليهم احترام قوانين الدولة التي يعيشون أو يمرون فيها، وهذه رسالة دخلت قلوب الكويتيين منذ ذلك الحين، كما تقول.

وتوجهت لمتابعيها:” أنتم تعرفون من هو صاحب القرار في لبنان والموضوع سياسي بحت ولم ارتكب جريمة أو افتعل مصيبة وربما السبب آرائي السياسيين”.

وتابعت بسخرية: “صاروا حساسين الشباب لا يتحملون الرأي الآخر”.

وأضافت:” عندما يمنعوني من دخول لبنان فهل يمنعون صوتي من الوصول إلى اللبنانيين”.

السفارة الكويتية تتدخل

وأُبلغت السفارة الكويتية في بيروت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها من دخول لبنان، الأمر الذي استدعى توجّه القائم بالأعمال الكويتي ليلاً إلى المطار على رأس وفد من السفارة، حيث عرض اصطحاب الإعلامية السعيد إلى السفارة الكويتية ريثما يتمّ توضيح الأمر، إلا أن جهاز الأمن العام رفض ذلك.

وتباينت تعليقات وردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” بخصوص منع فجر السعيد بين من أيد المنع ومن رأى أن المنع لعبة سياسية.

وعلق الإعلامي “طوني بولس” في تغريدة على حسابه في” تويتر” أن ما قام به الأمن العام اللبناني في مطار بيروت، عبر منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى البلاد والتحقيق معها تصرف خطير.

وتساءل بولس: “هل بات الاعتراض على ممارسات حزب الله جرماً قانونياً في لبنان”.

وتابع أن “اللعبة باتت مكشوفة، حزب الله يرد من خلال المؤسسات على دول الخليج، بعد توقيف مجموعة من اللبنانيين التي تتجاوز القوانين وتعرض سلامة تلك الدول للخطر”.

بينما أيد “عبد الصمد التميمي” المنع وقال إن “من حق أي دولة منع أي شخص غير مرغوب به بالدخول لأراضيها لأسباب معروفة فما بالك من شخصية متناقضة .. لها زيارات متكررة للكيان الصهيوني في الخفاء دون ختم جوازها !”

وأضاف:”هي من ذكرت ذلك وتفاخرت بأنها زارت الكيان الصهيوني المحتل ومدحت حسن استقبال الصهاينة لها من دخولها وحتى مغادرتها”.

واستدرك بنبرة تساؤل: “ماذا تريدون من لبنان وشعبه الحر .. أن يستقبلها بالورود والحفاوة والأهازيج !”.

وقال “خليل نصر الله ” بنبرة تهكم : “ما تعيديها، لبنان لن يكون مرتعا للمتأسرلين، راهقي بعيد عنا”.

فردت عليه ” فجر السعيد :” بلد يحكمها حسن نصرالله لن ادخلها لا تقلق.”

وتابعت بنبرة ساخرة :” يا احضر احتفل مع اللبنانيين يوم تحرير لبنان منكم والمزمار والمجوز على حسابي ووين هالدبيكه وين معروف ووين الياس ووين محمود وين حسين”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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