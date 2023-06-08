الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةالهدهدجاسم بن حمد يقدم عرضه الخامس والنهائي لشراء مانشستر يونايتد تحت شعار:...
الهدهد

جاسم بن حمد يقدم عرضه الخامس والنهائي لشراء مانشستر يونايتد تحت شعار: “خذه أو اتركه”

الشيخ جاسم بن حمد يخوض منافسة شرسة مع رجل الأعمال جيم راتكليف للاستحواذ على مانشستر يونايتد

كتب خالد الأحمد
جاسم بن حمد يقدم عرضه الخامس والنهائي لشراء مانشستر يونايتد تحت شعار:
جاسم بن حمد ومانشستر يونايتد
- Advertisement -

وطن- قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم عرضه الخامس والنهائي لشرء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت شعار “خذه أو اتركه”.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد تحسن العرض الخامس والأخير بقيمة لا تزيد عن 6 مليارات جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد هذا الأسبوع ، مع عزم المصرفي القطري على الانسحاب من عملية البيع يوم الجمعة إذا لم يتم قبوله.

وقالت الصحيفة أن الشيخ جاسم بن حمد ومستشاروه أصيبوا بالإحباط من العملية الطويلة التي يشرف عليها الأخوين “جليزر” مالكا النادي ، الذين طرحوا النادي في السوق في نوفمبر.

جاسم بن حمد غاضب من المماطلة

وأبلغ مصدر “الغارديان” أن هذه المماطلة دفعت الشيخ جاسم بن حمد إلى أن يقرر أن يوم الجمعة هو النقطة الفاصلة لأي مشاركة أخرى ، والنتيجة هي أنه إذا لم يتم قبول العرض ، فسوف ينسحب.

ويدرك الشيخ جاسم بن حمد أيضًا أنه إذا كان سيصبح المالك ، فيجب أن يقدم للمدرب إريك تن هاج الوقت الأمثل لتقوية فريقه في سوق الانتقالات في أقرب وقت ممكن.

وبالنظر إلى الطبيعة المطولة للعملية، والتي تشمل تمديد المواعيد النهائية ، فمن غير الواضح ما إذا كان الشيخ جاسم سينهي مصلحته إذا لم يتم الالتفات إلى الموعد النهائي الذي حدده ليوم الجمعة تماشياً مع عروضه السابقة التي شملت 100٪ من النادي.

- Advertisement -

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الاحتمالات هو أن الشيخ جاسم يخشى الخسارة أمام السيد جيم راتكليف ، العارض الوحيد المعلن عنه علنًا والذي يرغب في شراء حصة مسيطرة في يونايتد ، وبالتالي فإن العرض المحسن هو محاولة أخيرة ليصبح مالكا للنادي.

عرض راتكليف يسمح للإخوة جليزر بالاحتفاظ في نسبة أقلية من أسهم النادي

ويريد جيم راتكليف الاستحواذ على حوالي 51٪ من النادي وربما يحتفظ واحد أو أكثر من الإخوة جليزر بحصة أقلية.

وبحسب ما ورد أجرت شركة إينيوس للبتروكيماويات التي يملكها “راتكليف” محادثات مع الإخوة جليزر بشأن هيكل مثل هذا الاتفاق ، لكن من المفهوم أن الشركة لا تعتقد أن الصفقة وشيكة.

ولكن هذه الخطوة ستسمح للأخوين جليزر بالحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبدا مشجعو يونايتد.

ولا يمتلك الملاك الحاليون للنادي شعبية كبيرة بين المشجعين، إذ تكررت المطالبات برحيلهم، وخصوصا بعد عدم تحقيق النادي لبطولة الدوري الإنكليزي طوال عشر سنوات منذ رحيل الأسطورة أليكس فيرغسون عن قيادة الفريق.

جاسم بن حمد يعتقد أنه عرضه هو الافضل

من جانبه، يعتقد الشيخ جاسم بن حمد أنه نظرًا لأن عرضه سيمحو دينًا يبلغ حوالي مليار جنيه إسترليني ، وهو نقدًا ، ويقدم صندوقًا منفصلاً للاعبين والبنية التحتية ومتطلبات الاستثمار الأخرى ويعطي قيمة عالية لكل سهم ، فهو الخيار الأفضل.

المصدرصحيفة "الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

اقتصاد

تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

الهدهد

أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

رياضة

نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

رياضة

غوارديولا يبكي لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الهدهد

عبد الصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ”القلة” في أول تصريح رسمي له

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الهدهد

أُنشئ بقرار من أمير قطر.. ما وظيفة مكتب الإعلام الدولي في الدوحة؟

الهدهد

خاطبه بـ”أخي العزيز”.. أمير قطر أول زعيم هنأ أردوغان بفوزه بالانتخابات وهذا ما يتمنّاه

الهدهد

أجنبي سقط من سفينة في مياه قطر.. عملية إنقاذ معقدة تنتهي نهاية سعيدة

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتوقيت في الدوري الإنجليزي

الهدهد

وزير مصري يهاجم قطر وأميرها من السعودية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

حياتنا

“بحجاب وبنطال جينز”.. ظهور نادر لزوجة محمد صلاح (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جامعة هارفارد وارتون: هذا ما عليك فعله لتبدو أكثر ذكاءً عند الحديث مع الآخرين..

تناول الكثير من هذا الفيتامين الشائع قد يؤدي إلى فقدان البصر وتلف الكبد

أعراض صامتة لسرطان قاتل لا يكتشف إلا أثناء ممارسة الجنس!

وست هام يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فيورنتينا في الدقائق الأخيرة (شاهد)

ملكة جمال لبنان ساندرا رزق بفستان غطّى كل شيء وكشف صدرها وبطنها! (صور)

كنزي ابنة عمرو دياب تجلس بوضعية مثيرة كشفت أجزاء حساسة من جسدها! (شاهد)

رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والتشكيلة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

لغز صعب حلّه واحد فقط من كل 10 أشخاص .. أين تختبئ الفراشة!

كلارا شيا وبيكيه في المحكمة أمام القاضي.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC