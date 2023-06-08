جاسم بن حمد يقدم عرضه الخامس والنهائي لشراء مانشستر يونايتد تحت شعار: “خذه أو اتركه”

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وطن- قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم عرضه الخامس والنهائي لشرء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت شعار “خذه أو اتركه”.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد تحسن العرض الخامس والأخير بقيمة لا تزيد عن 6 مليارات جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد هذا الأسبوع ، مع عزم المصرفي القطري على الانسحاب من عملية البيع يوم الجمعة إذا لم يتم قبوله.

وقالت الصحيفة أن الشيخ جاسم بن حمد ومستشاروه أصيبوا بالإحباط من العملية الطويلة التي يشرف عليها الأخوين “جليزر” مالكا النادي ، الذين طرحوا النادي في السوق في نوفمبر.

جاسم بن حمد غاضب من المماطلة

وأبلغ مصدر “الغارديان” أن هذه المماطلة دفعت الشيخ جاسم بن حمد إلى أن يقرر أن يوم الجمعة هو النقطة الفاصلة لأي مشاركة أخرى ، والنتيجة هي أنه إذا لم يتم قبول العرض ، فسوف ينسحب.

ويدرك الشيخ جاسم بن حمد أيضًا أنه إذا كان سيصبح المالك ، فيجب أن يقدم للمدرب إريك تن هاج الوقت الأمثل لتقوية فريقه في سوق الانتقالات في أقرب وقت ممكن.

وبالنظر إلى الطبيعة المطولة للعملية، والتي تشمل تمديد المواعيد النهائية ، فمن غير الواضح ما إذا كان الشيخ جاسم سينهي مصلحته إذا لم يتم الالتفات إلى الموعد النهائي الذي حدده ليوم الجمعة تماشياً مع عروضه السابقة التي شملت 100٪ من النادي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الاحتمالات هو أن الشيخ جاسم يخشى الخسارة أمام السيد جيم راتكليف ، العارض الوحيد المعلن عنه علنًا والذي يرغب في شراء حصة مسيطرة في يونايتد ، وبالتالي فإن العرض المحسن هو محاولة أخيرة ليصبح مالكا للنادي.

عرض راتكليف يسمح للإخوة جليزر بالاحتفاظ في نسبة أقلية من أسهم النادي

ويريد جيم راتكليف الاستحواذ على حوالي 51٪ من النادي وربما يحتفظ واحد أو أكثر من الإخوة جليزر بحصة أقلية.

وبحسب ما ورد أجرت شركة إينيوس للبتروكيماويات التي يملكها “راتكليف” محادثات مع الإخوة جليزر بشأن هيكل مثل هذا الاتفاق ، لكن من المفهوم أن الشركة لا تعتقد أن الصفقة وشيكة.

ولكن هذه الخطوة ستسمح للأخوين جليزر بالحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبدا مشجعو يونايتد.

ولا يمتلك الملاك الحاليون للنادي شعبية كبيرة بين المشجعين، إذ تكررت المطالبات برحيلهم، وخصوصا بعد عدم تحقيق النادي لبطولة الدوري الإنكليزي طوال عشر سنوات منذ رحيل الأسطورة أليكس فيرغسون عن قيادة الفريق.

جاسم بن حمد يعتقد أنه عرضه هو الافضل

من جانبه، يعتقد الشيخ جاسم بن حمد أنه نظرًا لأن عرضه سيمحو دينًا يبلغ حوالي مليار جنيه إسترليني ، وهو نقدًا ، ويقدم صندوقًا منفصلاً للاعبين والبنية التحتية ومتطلبات الاستثمار الأخرى ويعطي قيمة عالية لكل سهم ، فهو الخيار الأفضل.