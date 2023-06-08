الخميس, يونيو 8, 2023
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الهدهد

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

دفعت التحديات المتباينة التي عاشتها كل من العراق وقطر، كلتا الدولتين إلى تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر للتغلب على الاضطرابات التي من شأنها أن تزعزع المنطقة بأكملها

كتب خالد الأحمد
امير قطر والرئيس العراقي
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وطن – أفادت مصادر حكومية عراقية، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق منتصف الشهر الحالي.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “ناس” العراقية، أن أمير قطر سيلتقي في الزيارة المرتقبة الرئاسات العراقية الثلاث، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

إضافة الى عدد من القيادات السياسية العراقية، كما سيتم بحث ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى، بحسب ذات المصدر.

تعزيز التعاون بين قطر والعراق

ودفعت التحديات المتباينة التي عاشتها كل من العراق وقطر، كلتا الدولتين إلى تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر للتغلب على الاضطرابات التي من شأنها أن تزعزع المنطقة بأكملها.

وفي عام 2014، شهدت العراق تطورًا ملحوظًا في العلاقات الإقليمية مع قطر.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تراجعت العراق كقوة إقليمية في المنطقة، وذلك بعدما أدى الغزو الأمريكي إلى محو جميع مؤسسات الدولة وخلق حالة من الفوضى الداخلية سياسًيا وأمنيًا.

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وكان هناك اعتقاد سائد بأن بناء العلاقات الإقليمية وتقارب وجهات النظر بين دول الخليج العربي وبين العراق، قد يساهم في تعزيز القوة الإقليمية للمنطقة.

وعاش العراق خلال الفترة الماضية أزمة سياسية عنيفة جراء الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول تشكيل الحكومة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادق مجلس النواب العراقي على حكومة الشياع التي شكلها بتكليف من “الإطار التنسيقي” المكوّن من القوى الشيعية المقرّبة من إيران.

وشكلت الانتخابات المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقد قالت السلطات العراقية وقتها، إن تلك الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطالب المحتجين عام 2019، والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة.

المصدرصحيفة ناس + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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