بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

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وطن – أفادت مصادر حكومية عراقية، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق منتصف الشهر الحالي.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “ناس” العراقية، أن أمير قطر سيلتقي في الزيارة المرتقبة الرئاسات العراقية الثلاث، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

إضافة الى عدد من القيادات السياسية العراقية، كما سيتم بحث ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى، بحسب ذات المصدر.

تعزيز التعاون بين قطر والعراق

ودفعت التحديات المتباينة التي عاشتها كل من العراق وقطر، كلتا الدولتين إلى تعزيز التعاون وتقارب وجهات النظر للتغلب على الاضطرابات التي من شأنها أن تزعزع المنطقة بأكملها.

وفي عام 2014، شهدت العراق تطورًا ملحوظًا في العلاقات الإقليمية مع قطر.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تراجعت العراق كقوة إقليمية في المنطقة، وذلك بعدما أدى الغزو الأمريكي إلى محو جميع مؤسسات الدولة وخلق حالة من الفوضى الداخلية سياسًيا وأمنيًا.

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وكان هناك اعتقاد سائد بأن بناء العلاقات الإقليمية وتقارب وجهات النظر بين دول الخليج العربي وبين العراق، قد يساهم في تعزيز القوة الإقليمية للمنطقة.

وعاش العراق خلال الفترة الماضية أزمة سياسية عنيفة جراء الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول تشكيل الحكومة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادق مجلس النواب العراقي على حكومة الشياع التي شكلها بتكليف من “الإطار التنسيقي” المكوّن من القوى الشيعية المقرّبة من إيران.

وشكلت الانتخابات المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقد قالت السلطات العراقية وقتها، إن تلك الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطالب المحتجين عام 2019، والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة.