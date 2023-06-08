أعراض صامتة لسرطان قاتل لا يكتشف إلا أثناء ممارسة الجنس!

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وطن- من المتعارف عليه أن الألم أثناء ممارسة الجنس للنساء أمر شائع جدً، حيث أن ما يقرب ثلاث من كل أربع نساء يعانين منه في مرحلة ما من حياتهن، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون علامة على سرطان مميت.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن الألم هو أحد الأعراض العديدة التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بسرطان المهبل.

110 حالات وفاة في بريطانيا سنويا بسبب سرطان المهبل

وأشارت الهيئة وفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن“، إلى أن سرطان المهبل هو شكل نادر من المرض، وهو مسؤول عن حوالي 250 حالة جديدة و 110 حالة وفاة في المملكة المتحدة كل عام.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه يمكن العثور على سرطان المهبل في أي مكان في المهبل – وهو الأنبوب بين الفرج وفتحة الرحم (عنق الرحم).

ونبهت الهيئة إلى أنه كما هو الحال مع جميع أنواع السرطان ، كلما تم اكتشافه مبكرًا، زادت احتمالية فعالية العلاج.

20% من المصابات بسرطان المهبل لا تظهر عليهن أي أعراض!

ومع ذلك -بحسب الهيئة-، فإن ما يصل إلى 20 من كل 100 امرأة مصابة بسرطان المهبل لا تظهر عليهن أعراض على الإطلاق.

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ونصحت الهيئة جميع النساء أنه في حال لاحظت إحداهن أي أعراض مقلقة ، فمن المهم أن ترى تتواصل مع طبيبها في أقرب وقت ممكن.

الأعراض الرئيسية لسرطان المهبل

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك خمسة أعراض رئيسية أخرى لسرطان المهبل يجب البحث عنها:

– نزيف بين فترات الطمث أو بعد انقطاع الطمث.

– النزيف بعد الجماع.

– إفرازات مهبلية لها رائحة أو ملطخة بالدماء.

– كتلة أو ورم في المهبل يمكن أن تشعر به المرأة أو طبيبها.

– حكة مهبلية لا تختفي.

قد تكون هناك أمراض أخرى مرتبطة بهذه الأعراض

كم نوهت إلى أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تسبب هذه الأعراض، إلا أن معظمها والأكثر شيوعًا هو سرطان المهبل.

ونبهت إلى أنه يجب أن تذهب المرأة إلى الطبيب على الفور إذا كان لديها أي من هذه الأعراض.