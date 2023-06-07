جرافة إسرائيلية تقوم بردم مواطن لبناني بالتراب حياً .. ما قصة الفيديو وماذا قال الرجل!؟

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وطن – أظهر مقطع فيديو، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مشهداً صادماً، للحظة قيام جرافة عسكرية إسرائيلية بردم مواطن لبناني بالتراب عند الحدود اللبنانية.

وادّعت القناة الرابعة عشرة العبرية، أنّ المواطن اللبناني تحدّى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحضور عناصر من قنوات اليونيفيل الدولية.

القناة 14 العبرية: آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال تردم الرمل على مواطن عربي عند الحدود اللبنانية بعدما تحدى قوات الجيش. pic.twitter.com/aKVDuNNent — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 7, 2023

من جهته، نشر موقع “جنوبية” اللبنانيّ، تفاصيل عن الحادثة، وقال إن المواطن الذي ظهر في الفيديو، يدعى اسماعيل ناصر ويبلغ من العمر (58 عاما)، من بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وبين الموقع أنّ “ناصر” -عسكري لبناني متقاعد – اوقف بجسده النحيل عمل جرافة اسرائيلية كبيرة، كانت تقوم باعمال تجريف في منطقة خط الانسحاب عند مثلث الحدود االبنانية – السورية – الفلسطينية.

ودفعت وقفة “ناصر”، الذي كان يرعى قطيعه من الماعز، جرافة العدو الى الانكفاء.

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وأشار “جنوبية” الى أن آليات الاحتلال التي كانت على مر اسبوع كامل، تقوم بحفر خنادق واعمال تجريف في اراضي البلدة، التي يملك ابناؤها الاف الدونمات خلف خط الانسحاب، وما تزال تخضع للاحتلال الاسرائيلي، الذي يقيم عددا من المراكز العسكرية الكبيرة.

وأكد المواطن اللبناني أنه كان يقوم برعي ماشيته في المنطقة كالمعتاد، وعند توجهه لتعبئة المياه بغرض سقي ماشيته، لاحظ تقدم الجرافة الاسرائيلية، بحراسة من جنود الاحتلال، تقوم باعمال تجريف جديدة.

وقال إنه قفز مباشرة أمام الجرافة، التي عمل سائقها على إهالة التراب عليه، لكنه لم يتراجع، وبقي في مكانه، الى حين مجيء الجيش اللبناني.

غالانت يهدد بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري”

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الثلاثاء، بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري”، وذلك “إذا ما ارتكب حزب الله خطأً وشرع بحرب ضد إسرائيل”، على حد تعبيره.

جاءت تصريحات غالانت في أعقاب جولة ميدانية قام بها على الجبهة الشمالية، في إطار مناورة “القبضة الساحقة” التي يجريها الجيش الإسرائيلي للأسبوع الثاني.بحسب موقع عرب 48

وتحاكي هذه المناورة العسكرية والقيادية سيناريو خوض إسرائيل حربا متعددة الجبهات تشمل هجوما ضد المنشآت النووية في إيران.

وقال غالانت: “أسمع أعداءنا يتفاخرون بتطوير أسلحة مختلفة، لكل شيء من هذا القبيل، لدينا استجابة أفضل”.

وادعى أن لإسرائيل أفضلية عسكرية في مواجهة أعدائها “في الجو والبحر والبر، دفاعيا وهجوميا”.

وأضاف “سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل، وكيف نوجه ضربة أبدية لأعدائنا إذا بدأوا الحرب ضدنا”.

وكان نظّم حزب الله مناورات حربية بالقرب من الحدود، حيث أظهر نحو 200 مقاتل قدرات الحزب المتزايدة وترسانة ثقيلة بما في ذلك سلاح جديد مضاد للطائرات بدون طيار.

وتحاكي المناورات، هجومًا باستخدام الدراجات الترابية وعمليات أسر جنود إسرائيليين ومداهمات للمستوطنات الإسرائيلية.

واعتبرت هذه التدريبات، أكبر استعراض للقوة العسكرية لحزب الله منذ سنوات، وفق تقرير لموقع المونيتور.