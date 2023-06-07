الأربعاء, يونيو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدإدراج مواضيع المثليين في المدارس الأمريكية يتحوّل لنقطة اشتعال واحتجاج (شاهد)
الهدهد

إدراج مواضيع المثليين في المدارس الأمريكية يتحوّل لنقطة اشتعال واحتجاج (شاهد)

غرد النائب في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، ردًا على العنف في احتجاجات يوم الثلاثاء، قائلاً: "إن أعمال العنف والكراهية المستمرة ضد مجتمع الميم- خاصة تجاه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين - مروعة"

كتب أنس السالم
إدراج مواضيع المثليين في المدارس الأمريكية
متظاهرون مؤيدون ومعارضون لتعليم الهوية الجنسية للأطفال خلال اجتماع منطقة مدرسة غلينديل الموحدة بكاليفورنيا
- Advertisement -

وطن – أصبح إدراج مواضيع ما يسمى “مجتم الميم” أي المثليين جنسياً، في المدارس الأمريكية، نقطة اشتعال، وأثار الأمر احتجاجات غير مسبوقة، نُظمت خارج اجتماع مجلس منطقة مدرسة “غلينديل الموحدة” في كاليفورنيا، حيث كان يجري التصويت على الاعتراف بشهر يونيو باعتباره ما يسمى “شهر الفخر” للمثليين.

وقال مسؤولون إن سلطات إنفاذ القانون أعلنت أن التجمع غير قانوني بعد اندلاع المواجهات خارج المبنى، حيث يختلف الآباء والنشطاء حول “تعليم الهوية الجنسية” للأطفال.

التصويت على الاعتراف بشهر يونيو “شهر الفخر” للمثليين

أدى الاحتجاج إلى تعطيل الاجتماع مؤقتًا، وفي نهاية المطاف وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع في وقت متأخر على الاعتراف بشهر يونيو باعتباره “شهر الفخر” للمثليين.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، احتشد مئات المتظاهرين خارج المبنى، ولوح بعضهم بالأعلام الأمريكية، وآخرون لوحوا بأعلام المثليين.

اشتباك بين مناهضين ومؤيدين للمثلية الجنسية 

أولئك الذين كانوا يحتجون على سياسات المثليين لمجلس الإدارة هتفوا: “اتركوا أطفالنا وشأنهم”، أثناء تسمية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة.

- Advertisement -

بينما قالت إحدى المشاركات إن لديها طفلًا تخرج من المدرسة، الأربعاء، وصفت الاحتجاجات المناهضة للمثليين بأنها “مفجعة”، زاعمة انّ ابنها “تلقى تعليماً عظيماً هنا”.

حدثت صدامات ومواجهات بين واجه المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للمثليين
حدثت صدامات ومواجهات بين واجه المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للمثليين

وقالت الشرطة في بيان “بينما كان معظم الاحتجاج سلميا، انخرطت مجموعة صغيرة من الأفراد في سلوك يعتبر غير آمن ويشكل خطرا على السلامة العامة”.

وصدر أمر فض بعد الساعة 6 مساءً بقليل، حيث قبض على 3 أشخاص، بتهم من بينها عرقلة عمل رجال الشرطة والاستخدام غير القانوني لرذاذ الفلفل. وفقاً لما نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز

النائب آدم شيف يدعم مجتمع الميم

وغرد النائب في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف (ديمقراطي)، ردًا على العنف في احتجاجات يوم الثلاثاء، قائلاً: “إن أعمال العنف والكراهية المستمرة ضد مجتمع الميم- خاصة تجاه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين – مروعة”.

وأضاف: “إن الأطفال يستحقون أن يكونوا آمنين بغض النظر عمن يحبونه أو كيف يتعرفون عليه”.

وأصدرت مدرسة غلينديل، يوم الاثنين بيانًا وأسئلة وأجوبة ردًا على الانتقادات التي أثارها النشطاء المناهضون للمثلية الجنسية.

وقالت في البيان: “في الآونة الأخيرة، تم تداول معلومات مضللة متعمدة وضارة حول ما يتم تدريسه في منطقتنا والطرق التي نخدم بها طلابنا. يتضمن ذلك معلومات مضللة حول منهج مجتمع الميم، والتربية الجنسية، ودعم المتحولين جنسيًا.”

المصدرلونس أنجلوس تايمز - تويتر - يوتيوب + مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

ذهول سيدة أمريكية صُعقت بملابس داعمة للشذوذ الجنسي في مكان لم تتوقعه (فيديو)

الهدهد

رئيس أوغندا يثير جنون الغرب ويؤكد: لن أتراجع عن محاربة الشذوذ (فيديو)

الهدهد

مفتي عُمان يدعم الرئيس الأوغندي: “شهم تجاوب مع الفطرة السليمة”

حياتنا

الشواذ جنسيًا وخاصة النساء المثليّات يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية

الهدهد

إحداهن ارتدت حمالة صدر فقط.. فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام (شاهد)

الهدهد

واقعة مصطفى محمد.. علاء مبارك يكشف أمرا مخيفا عن ظاهرة المثلية الجنسية

رياضة

 نانت الفرنسي يُوقع عقوبة بحق مصطفى محمد بعد رفضه دعم المثلية

الهدهد

“دعارة وتجارة جنس”.. ضابط سعودي سابق يكشف ما فعله محمد بن سلمان بسعوديات فقيرات

حياتنا

أشرف حكيمي يثير غضب متابعيه بصورة مخجلة شاركها عبر انستغرام

الهدهد

“بفلوسي وبكيفي”.. عماني مثلي الجنس يفجر غضب مواطنيه في فيديو صادم!

حياتنا

الممثل التركي جان يامان يعبث بصدور معجباته برضاهن! (شاهد)

تقارير

أردوغان يلاكم المعارضة بسلاح المثلية الجنسية على حلبة الانتخابات واتهامات خطيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بسمة بوسيل تعود للغناء: الفنانة المغربية تثير الجدل وتحظى بالإعجاب

إيحاءات جنسية تفجر غضب والد مجندة إسرائيلية قتلها محمد صلاح رفقة زميلها

زواج المتعة ستار إيراني لتجارة الجنس بفنادق دمشق وصور لفتيات بأشكال وأحجام مختلفة

“رجل المطرقة”.. ما فعله لاجئ سوري لا يصدق ومخجل وألمانيا تعتقله

صحيفة تمولها الإمارات تحرض ضد الجزائر وتحذيرات من أزمة دبلوماسية

أمامك 10 ثوان فقط.. كم بطيخة ترى في هذه الصورة؟

البطيخ: الفياجرا الطبيعية – الدكتور جمال شعبان يكشف الفوائد الصحية الخفية لهذه الفاكهة الصيفية

جرافة إسرائيلية تقوم بردم مواطن لبناني بالتراب حياً .. ما قصة الفيديو وماذا قال الرجل!؟

المشجع العماني “المنحوس” يطل رفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم

جاسوس بوتين.. أحدث ظهور للحوت الأشهر في العالم يثير الجدل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC