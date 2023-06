إدراج مواضيع المثليين في المدارس الأمريكية يتحوّل لنقطة اشتعال واحتجاج (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أصبح إدراج مواضيع ما يسمى “مجتم الميم” أي المثليين جنسياً، في المدارس الأمريكية، نقطة اشتعال، وأثار الأمر احتجاجات غير مسبوقة، نُظمت خارج اجتماع مجلس منطقة مدرسة “غلينديل الموحدة” في كاليفورنيا، حيث كان يجري التصويت على الاعتراف بشهر يونيو باعتباره ما يسمى “شهر الفخر” للمثليين.

وقال مسؤولون إن سلطات إنفاذ القانون أعلنت أن التجمع غير قانوني بعد اندلاع المواجهات خارج المبنى، حيث يختلف الآباء والنشطاء حول “تعليم الهوية الجنسية” للأطفال.

أدى الاحتجاج إلى تعطيل الاجتماع مؤقتًا، وفي نهاية المطاف وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع في وقت متأخر على الاعتراف بشهر يونيو باعتباره “شهر الفخر” للمثليين.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، احتشد مئات المتظاهرين خارج المبنى، ولوح بعضهم بالأعلام الأمريكية، وآخرون لوحوا بأعلام المثليين.

أولئك الذين كانوا يحتجون على سياسات المثليين لمجلس الإدارة هتفوا: “اتركوا أطفالنا وشأنهم”، أثناء تسمية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة.

بينما قالت إحدى المشاركات إن لديها طفلًا تخرج من المدرسة، الأربعاء، وصفت الاحتجاجات المناهضة للمثليين بأنها “مفجعة”، زاعمة انّ ابنها “تلقى تعليماً عظيماً هنا”.

وقالت الشرطة في بيان “بينما كان معظم الاحتجاج سلميا، انخرطت مجموعة صغيرة من الأفراد في سلوك يعتبر غير آمن ويشكل خطرا على السلامة العامة”.

وصدر أمر فض بعد الساعة 6 مساءً بقليل، حيث قبض على 3 أشخاص، بتهم من بينها عرقلة عمل رجال الشرطة والاستخدام غير القانوني لرذاذ الفلفل. وفقاً لما نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”

VIDEO: Glendale police arrest a protester outside the Glendale Unified School District board meeting where LGBTQ Pride Month is set to be discussed. The inclusion of LGBT subjects in schools has become a national flashpoint and drawn protests like the one seen tonight. pic.twitter.com/zNpkURWAFC

وغرد النائب في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف (ديمقراطي)، ردًا على العنف في احتجاجات يوم الثلاثاء، قائلاً: “إن أعمال العنف والكراهية المستمرة ضد مجتمع الميم- خاصة تجاه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين – مروعة”.

وأضاف: “إن الأطفال يستحقون أن يكونوا آمنين بغض النظر عمن يحبونه أو كيف يتعرفون عليه”.

These continued acts of violence and hate towards our LGBTQ community – especially towards students, parents, and teachers – are horrific.

All of our children deserve to both feel safe and be safe regardless of who they love or how they identify.

We will not go back. We will… https://t.co/spnxY8uDwp

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 7, 2023