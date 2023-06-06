هل نحن على وشك التطعيم ضد مرض السرطان؟!

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وطن – وجدت دراسة أجريت على البشر أن التطعيم ضد السرطان، عبر اللقاح الذي طورته شركة Elicio Therapeutics، أظهر إمكانية تقليل خطر الانتكاس في 100% من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية لإزالة الأورام ولكن لا يزال لديهم علامات السرطان في دمائهم.

التطعيم ضد مرض السرطان

يمكن أن يساعد لقاح السرطان الجاهز في منع الانتكاس لدى المرضى المصابين باثنين من أكثر أنواع السرطان فتكًا وأسرعها انتشارًا في العالم وهي سرطان القولون والبنكرياس.

تم ابتكار الحقنة للمرضى الذين يسبب سرطانهم طفرة الجين KRAS، والتي تمثل ما يصل إلى تسعة من كل 10 حالات من المرض.

وKRAS هو أحد الجينات الورمية، أو الجين المتحور الذي لديه القدرة على التسبب في السرطان.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وترجمته وطن، فقد أجريت تجربة مبكرة التأثيرات على الأشخاص المصابين بسرطان القولون وسرطان البنكرياس.

وجدت الدراسة الأولى التي أجريت على البشر أن اللقاح، الذي طورته شركة Elicio Therapeutics، أظهر إمكانية تقليل خطر الانتكاس في 100% من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية لإزالة الأورام ولكن لا يزال لديهم علامات السرطان في دمائهم.

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على الرغم من إزالة الأورام وعدم وجود دليل على المرض في الفحص، أظهر جميع المرضى تقريبًا علامات عودة السرطان في بداية التجربة.

الحقنة يمكن أن تحسن البقاء على قيد الحياة لسرطان القولون

قال العلماء الذين أجروا الدراسة إنه في حين أن هناك حاجة إلى دراسات أكبر بكثير لتأكيد فعاليتها، إلا أن الحقنة يمكن أن تحسن البقاء على قيد الحياة لسرطان القولون، والمتوقع أن يكون السبب الأول لوفيات السرطان بحلول عام 2030، وسرطان البنكرياس، الذي لديه فقط معدل البقاء على قيد الحياة 12.5 في المائة بعد خمس سنوات.

على عكس لقاحات السرطان التجريبية الأخرى قيد التطوير، لن يكون من الضروري تخصيص الحقنة لكل مريض، مما يجعلها متاحة بسهولة أكبر وأقل تكلفة.

قالت الدكتورة إيلين أورايلي، أخصائية أورام الجهاز الهضمي في مركز “ميموريال سلون كيترينج” للسرطان في مدينة نيويورك والمؤلفة الرئيسية للدراسة، لصحيفة ديلي ميل: “كان الهدف الأساسي إظهار أن التطعيم آمن وممكن، وأنه آمن للغاية ومفيد للغاية”.

وقالت د.أورايلي: “لم يكن متوقعًا أننا قد نرى الإشارة السريرية التي رأيناها”.

تضمنت هذه المرحلة 25 مريضاً مصابين إما بسرطان البنكرياس أو سرطان القولون. تمت إزالة أورامهم جراحياً ولم تظهر عليهم أي علامات للسرطان في الفحص.

ومع ذلك، لا يزال لديهم المؤشرات الحيوية للسرطان في الدم، وهذا يعني أن السرطان لا يزال موجودًا، مما يؤدي إلى خطر شبه حتمي من عودة الأورام.

اللقاح يمكن أن يساعد في تقليل المؤشرات الحيوية للسرطان لدى المرضى

من جهته، قال الدكتور كريستوفر حق، رئيس قسم البحث والتطوير والمسؤول الطبي الرئيسي في شركة Elicio Therapeutics، الشركة التي تطور اللقاح، إنه عند إعطائه بأعلى جرعة، كان لدى 100% من المرضى استجابة مناعية، مما يشير إلى أن اللقاح يمكن أن يساعد في تقليل المؤشرات الحيوية للسرطان لدى المرضى الذين يعانون من مرض مزمن.

يقدر أن حوالي 95 بالمائة من مرضى سرطان البنكرياس لديهم طفرة KRAS.

وتفول د.أورايلي: “إن الطفرة هذه موجودة في كل مكان تقريبًا في الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس”. بالإضافة إلى ذلك، ما يصل إلى نصف مرضى سرطان القولون لديهم.

ونظرًا لانتشار KRAS في سرطانات البنكرياس والقولون، شعر الباحثون أن هذه هي أفضل أنواع السرطان لاختبار اللقاح أولاً.

تُحقن الحقنة في الذراعين والساقين، بواقع أربع حقن إجمالية كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع.

استمر المرضى في هذه العملية كل أسبوعين لمدة أسبوعين، ثم توقفوا مؤقتًا قبل بدء فترة تقوية مدتها ثلاثة أشهر.

مرحلة التعزيز ضرورية لأنه بعد مرور بعض الوقت، تتلاشى الاستجابة المناعية للقاح.

هذا لقاح “جاهز للاستخدام”، مما يعني أنه غير مخصص لكل مريض على حدة.

في حين أن التكلفة الدقيقة غير واضحة، فقد يكون هذا اللقاح أرخص بكثير من اللقاحات الأخرى.

في العديد من دراسات اللقاح الأخرى، يُضاف اللقاح إلى أنواع أخرى من العلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي.

ومع ذلك، فإن ما يجعل هذه التجربة فريدة من نوعها هو أن المرضى لم يتلقوا اللقاح إلا من تلقاء نفسه.

قيود وأعراض

ومع ذلك، هناك قيود، فالحقنة مخصصة للمرضى الذين لم ينتشر السرطان لديهم، باستثناء من هم في المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض.

في العام الماضي، قال مؤسس شركة تصنيع الأدوية BioNTech Uğur Şahin و Özlem Türeci إن اللقاحات لعلاج السرطان يمكن أن تكون متاحة بحلول نهاية العقد.

بالإضافة إلى هذه الحقنة، هناك المئات قيد التطوير لمكافحة المرض.

لاحظ المشاركون في التجربة أيضًا أعراضًا قليلة، بما في ذلك الصداع، والتعب، وحمى منخفضة، والاحمرار حول مواقع الحقن.

لأن اللقاح ينتقل مباشرة إلى العقد الليمفاوية، قالت د.أورايلي أن هذا قد يساعد في تجنب الآثار الجانبية الأكثر خطورة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة.

لا تزال نتائج التجربة بحاجة إلى التحقق من صحتها، لكن الباحثين يقومون بالفعل بتجنيد عدة مئات من المرضى للمرحلة التالية.

بينما ركزت المرحلة الأولية على اثنين من الببتيدات (سلسلة أحماض أمينية) ، ستستخدم هذه المرحلة سبعة ببتيدات.