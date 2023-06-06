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تركيا: معدل التضخم ينخفض إلى ما دون 40٪ مع قيام أردوغان بتشكيل فريقه الاقتصادي

سجلت نسبة التضخم في تركيا ارقاما قياسية بلغت أكثر من 85% نهاية العام الماضي

كتب فهمي الورغمي
تركيا: معدل التضخم ينخفض إلى ما دون 40٪ مع قيام أردوغان بتشكيل فريقه الاقتصادي
معدل التضخم في تركيا ينخفض
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وطن- أظهرت بيانات رسمية صدرت الإثنين أن التضخم في تركيا على أساس سنوي انخفض إلى 39.59٪ في مايو ، بما يتماشى على نطاق واسع مع التوقعات بعد أن حررت الحكومة الغاز الطبيعي لتعويض ارتفاع الأسعار.

وووقا لما نقلع موقع “المونيتور” الامريكي، فقد أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 0.04٪ عن الشهر السابق.

ويفرض التضخم المرتفع في البلاد وأزمة تكلفة المعيشة الحادة تحديات كبيرة أمام حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشكلة حديثًا ، حيث لم يتبق سوى 10 أشهر على الانتخابات المحلية.

وقال الموقع أن أردوغان ، الذي انتهج بإصرار سياسة خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض الليرة التركية وارتفاع الأسعار ، أشار إلى خروج عن سياسته الاقتصادية غير التقليدية يوم السبت من خلال التنصت على محمد سيمسك ، القيصر الاقتصادي السابق الذي يتمتع بمصداقية دولية ، كوزير جديد للمالية والخزانة.

التضخم في تركيا سجل مستويات قياسية العام الماضي

وسجل تضخم المستهلك التركي أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5٪ في أواخر العام الماضي قبل أن يتراجع في الأشهر التالية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي المواتي الناجم عن انخفاض الزيادات السنوية في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

التضخم في تركيا
التضخم في تركيا سجل مستويات قياسية

وزير المالية التركي محمد شيمشك يتعهد بسياسة اقتصادية عقلانية

وفي حديثه يوم الأحد في حفل تسليم السلطة ، أكد شيمشك من جديد على التحول في السياسة ، قائلا إن البلاد ليس لديها خيار سوى العودة إلى أرضية اقتصادية عقلانية.

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وقال إن “الاقتصاد التركي المتوقع سيكون المفتاح لتحقيق الازدهار المنشود” ، وتعهد بإصلاحات هيكلية.

سبب انخفاض نسبة التضخم في تركيا لشهر مايو

يُعزى الانخفاض في التضخم السنوي في مايو إلى قرار الحكومة بتوفير غاز طبيعي مجاني جزئيًا كجزء من تعهداتها الانتخابية قبل الانتخابات العامة في 14 مايو.

و أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) الأسبوع الماضي أنه سيلجأ إلى طريقة “السعر الصفري” للغاز الطبيعي في حسابه لشهر مايو.

كما أظهرت بيانات TUIK يوم الاثنين أن أسعار الملابس والغذاء والتعليم قادت الزيادة في أسعار المستهلك في مايو ، حيث ارتفعت على التوالي بأكثر من 9٪ و 7٪ و 5٪ عن الشهر السابق.

المصدرموقع "المونيتور" الامريكي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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