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ميغان فوكس شبه عارية على البحر ومتابعيها في حالة صدمة! (شاهد)

لمحت ميغان إلى أن علاقتها مع خطيبها مغني الراب ماشين غان كيلي قد عادت

كتب رفيف عبدالله
ميغان فوكس شبه عارية على البحر ومتابعيها في حالة صدمة! (شاهد) watanserb.com
ميغان فوكس
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وطن- لم تترك ميغان فوكس الكثير للخيال مع أحدث ظهور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

20 مليون متابع ونصف

تجردت ميغان فوكس من ملابسها، وبقيت بملابس السباحة فقط، للحصول على صورة شخصية مفعمة بالجرأة.

تركت النجمة الأمريكية معجبيها مشدوهين، بينما كانت شبه عارية ترتدي فقط بيكيني أسود صغير.

ميغان فوكس
لم تترك الممثلة الكثير للخيال مع أحدث صورة لها على وسائل التواصل

عرضت ميغان شكلها المتناغم ، وارتدت فقط ثونغ أسود وحمالة صدر بيكيني بنفس اللون، مع ثقب في منتصف الصدر.

استلقت ميغان على أريكة وهي تلتقط الصورة من الأعلى ، مع التأكد من أنها حصلت على ما يكفي من جسدها لتعرضه لـ 20.5 مليون متابع.

نظرة ازدراء

أظهرت النجمة المثيرة بطنها المسطح وساقيها المتناسقة بينما كانت تسترخي، بينما كانت تُبقي وجهها بعيدًا عن الشمس.

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في لقطة ثانية ، نشرت ميغان صورة سيلفي من الشاطئ ، وهذه المرة تنظر بازدراء إلى الكاميرا.

ميغان فوكس
خلعت ميغان ملابس السباحة الخاصة بها لالتقاط صورة شخصية مفعمة بالحيوية

كان شعرها مصبوغًا بلون الزنجبيل وكان الجزء العلوي من البكيني مرئيًا في اللقطة التي علقت عليها: “قليل من الكؤوس مع النجمة”.

رائعة ومذهلة

ليس من المستغرب أن أحدث صورة لميغان يوم الأحد (4 يونيو) عبر “انستجرام”، تركت معجبيها يسارعون لترك رسالة في أقسام التعليقات.

كتب أحد المعجبين: “شكرًا لك على نشر صورك ميغان. سأقول رائعة ومذهلة.”

وأضاف آخر: “فليحميكي الله”.

نشر شخص ثالث: “ماكرة جدا” مع إيموجي لهب.

بينما وافق رابع: “أنت تبدين مثالية جداً”.

خطيب ميغان فوكس

يأتي ذلك بعد أن لمحت ميغان إلى أن علاقتها مع خطيبها مغني الراب ماشين غان كيلي قد عادت.

كانت هناك تكهنات مؤخرًا بأن ماشين غان كيلي ، 33 عامًا ، كان غير مخلص ، وهو ادعاء تم رفضه.

ميغان فوكس
يقال إن ميغان عادت إلى ماشين غون كيلي

ولكن على الرغم من الانفصال العنيف للزوجين ، إلا أنهما “عادا للعمل رسميًا” و “يشعران بأنهما أكثر ارتباطًا من أي وقت مضى”.

لا طرف ثالث

وقال مصدر لمجلة بيبول: “إنهم يعملون ببطء على المصالحة لكنه لا يزال خارج حساباتها على الأكيد”.

وتابع المصدر: “لا تزال ديناميكية عودتهم غير صحية على الرغم من أن أصدقائهم لا يرون هذا دائمًا.”

ردت ميغان على الادعاءات القائلة بأن خطيبها كان غير مخلص بمنشور غامض. قالت فيه: “لم يكن هناك أي تدخل من طرف ثالث في هذه العلاقة من أي نوع. وهذا يشمل ، على سبيل المثال لا الحصر … البشر الفعليين ، والرسائل المباشرة ، وروبوتات الذكاء الاصطناعي أو الشياطين الشريرة “.

تردد وخوف

كان الزوجان مخطوبين منذ يناير 2022 ولكن يبدو أنه تم إيقاف التخطيط مؤقتًا في الوقت الحالي.

وقال المصدر أيضًا إنهم “كانوا يخططون لحفل الزفاف ، لكن ليس بعد الآن. ليس لديهم موعد زفاف. لا تزال ميغان مترددة.

وأكد “لقد أمضت للتو الكثير من الوقت في علاقتهما. من الصعب عليها التخلي عنها.”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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