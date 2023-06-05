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سلمى حايك عارية بروب النوم مع رسالة شكر لله (شاهد)

تبدو سلمى حايك حقاً جميلة في هذه اللقطة النادرة التي لا تُظهر فقط حبها لفصل الصيف بل أيضاً لسعادتها لحقيقة أن عطلة نهاية الأسبوع بدأت

كتب رفيف عبدالله
سلمى حايك عارية بروب النوم مع رسالة شكر لله (شاهد) watanserb.com
سلمى حايك
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وطن– بدأت النجمة سلمى حايك، عطلة نهاية الأسبوع، بأكثر صورها جرأة وإشراق.

يوم الجمعة

نشرت سلمى حايك لقطة مشعة لنفسها، وهي ترتدي روب استحمام فقط، عبر حسابها على “انستجرام“.

وشكرت سلمى حايك الله، على وصول يوم الجمعة أخيراً لترتاح. وكتبت في تعليقها على الصورة: “الحمد لله إنه يوم الجمعة! بارك الله يوم الجمعة! “.

سلمى حايك
بدت سلمى سعيدة بالعطلة

لم تستعرض نجمة فيلم “فريدا” فقط ساقيها الطويلتين ولون بشرتها المشمسة.

غزل وحب

إنها لا تقصد أيضاً أن تستعرض فقط تجعيد الشعر الأسود النابض ، ولكنها أيضًا تستعرض بشرتها المتألقة التي سحرت المعجبين.

وبالحديث عن معجبيها ، فهم يفجرون قسم التعليقات ببحر من الرموز التعبيرية المشتعلة وتعليقات تشيد بجمالها.

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تبدو سلمى حايك حقاً جميلة في هذه اللقطة النادرة التي لا تُظهر فقط حبها لفصل الصيف ، بل تُظهر أيضًا حبها لحقيقة أن عطلة نهاية الأسبوع هنا.

تعرف سلمى حايك بأنها نجمة واثقة من نفسها، وممثلة عبقرية، وأيقونة قنبلة جمال حديثة.

مهرجان كان

وليس غريباً عليها جذب الأنظار، سواء ببكيني متوهج، أو أزياء صارخة على السجادة الحمراء في مهرجان كان.

وارتدت سلمى حايك في هذه الإطلالة فستاناً خمرياً مفصّلاً لجسدها مع فتحة صدر واسعة كشفت صدرها بشكل كبير.

سلمى حايك
لفتت سلمى الأنظار في مهرجان كان

ومع ذلك ، في مقابلة سابقة مع InStyle UK ، تحدثت سلمى حول كيف يمكن أن تكون ثقة الجسم مثل الأفعوانية.

قالت النجمة الحسناء حينها: “أعتقد أن الأمر يعتمد على اليوم. للجميع ، أعتقد أن هناك بعض الأيام التي تقول فيها ، “هذا هو!” وأنت تحب ذلك. ثم هناك أيام عندما تذهب ، “لا يمكن أن يكون هذا!” هل تعلم؟ أو “هل هذا هو حقا؟”.

أفضل فيلم

وكانت سلمى حايك قد شاركت في “أوسكار” هذا العام من خلال فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wishـ الذي نافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، إلا أن Guillermo del Toro’s Pinocchio، قد فاز بها.

وشاركت سلمى حايك في بطولة فيلم Magic Mike’s Last Dance  تشانينج تاتوم وكيتلين جيرارد وجيفن سبوكس.

وتدور أحداثه حول “مايك” الذي يقرّر العودة إلى الرقص من جديد بعد ابتعاده لفترة طويلة، بعد أن تسبّبت صفقة تجارية في إفلاسه، ويتلقى عرضاً لا يمكن رفضه من امرأة ثرية لتنفيذ عرض مع مجموعة من الراقصين الجدد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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