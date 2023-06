أ ف ب: محمد السادس عاد لاستعادة السلطة!

- Advertisement -

وطن – نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن عودة الملك المغربي محمد السادس للظهور مجددا وبشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب غيابه الطويل عن البلاد في ظل الأزمات التي تعاني منها.

وتحت عنوان: “ملك المغرب.. بعد رحلات طويلة للخارج يعمل على استعادة السلطة”، قال وكالة الأنباء الفرنسية إن ملك المغرب محمد السادس شرع في زوبعة من الأنشطة العامة ، التي يقول تمراقبون إنها تهدف إلى “استعادة سلطة” النظام الملكي ، حيث شككت وسائل الإعلام الدولية في غيابه المطول عن البلاد.

ويقول مراقبون من العائلة المالكة إن الملك محمد السادس أمضى حوالي 200 يوم خارج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في عام 2022 ، معظمها في فرنسا والغابون.

وفي مارس/آذار الماضي، عاد من إقامة أخرى لمدة ثلاثة أشهر في الغابون كضيف على صديقه الرئيس علي بونغو ، عائدا إلى المنزل عشية شهر رمضان المبارك.

وبحسب تقرير الوكالة، لم يغادر المغرب منذ ذلك الحين ، لكن غيابه المطول في الآونة الأخيرة أثار تساؤلات بين بعض المعلقين المغاربة وفي وسائل الإعلام الدولية.

وذكرت الوكالة بالتقرير الذي نشرته المجلة الأسبوعية البريطانية الإيكونوميست بعنوان: “سر ملك المغرب المفقود” في أبريل/نيسان الماضي ، يفصل علاقاته الوثيقة مع ثلاثة أشقاء ألمان مغاربة ، اثنان منهم من نجوم فنون القتال المختلطة ، وكيف اشتهروا بإسرافهم في نمط حياتهم.

وقالت الوكالة أنه على مدى الشهرين الماضيين، منذ عودته إلى المغرب ، انخرط الملك البالغ من العمر 59 عامًا في موجة من المظاهر العامة.

