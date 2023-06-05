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أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أظهر في مناسبات عديدة شغفه الشديد بالرياضة من حيث متابعة فعالياتها وأيضاً ممارستها

كتب فهمي الورغمي
أمير قطر تميم بن حمد watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدرجات إحدى مباريات التنس، أمس الأحد، ضمن بطولة فرنسا المفتوحة للرجال التي انطلقت، الإثنين 22 مايو الماضي، وتتواصل حتى الحادي عشر من يونيو الجاري.

إطلالة رياضية للشيخ تميم

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإطلالة رياضية مميزة، حيث ارتدى ملابس رياضية بيضاء وقبعة رصاصية ونظارات شمسية.

وكان الأمير تميم حاضرًا في المدرجات لمتابعة منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جاروس”، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ورجّح مراقبون أن يكون أمير قطر قد حضر مباراة الإثارة والحماس بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبيروفي خوان بابلو فريلاس، والتي تأهل فيها الأول على الثاني بواقع ثلاث مجموعات دون رد.

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ولفت الأمير تميم الأنظار بحضوره البارز وتفاعله مع المباراة. وسبق أن عبّر حاكم قطر عن حبّه لرياضة كرة المضرب في عدة مناسبات سابقة.

وقد شارك الأمير تميم بن حمد في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة في قطر عام 2006، وحصل على جائزة أفضل شخصية رياضية في العالم العربي.

تميم بن حمد
إطلالة رياضية للشيخ تميم بن حمد

ماذا نعرف عن رولان غاروس فرنسا؟

بالحديث عن رولان غاروس، نذكر أن بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب “رولاند غاروس” هي واحدة من بطولات الجراند سلام لكرة المضرب، تقام سنوياً في مدينة باريس الفرنسية.

سمُّيت هذه الدورة على اسم الطيار الفرنسي رولان غاروس. وانطلقت لأول مرّة سنة 1891 وبدأت أول دورة نسائية سنة 1897. لم يسمح للاعبي التنس الأجانب بالمشاركة إلا في عام 1925.

ألغيت بطولة رولان جاروس خلال الأعوام من 1940 حتى 1945 بسبب الحرب العالمية الثانية. وتعدّ البطولة الفرنسية الدولية الثانية في بطولات التنس الكبرى المفتوحة (Open Grand Slam)، بعد بطوله أستراليا المفتوحة من حيث القوة والسمعة.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وشغفه بالرياضة

يعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الثامن والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو معروف بشغفه بالرياضة ودعمه لها في بلاده وخارجها.

ولد الشيخ تميم في الدوحة عام 1980، وتلقى تعليمه العسكري في أكاديمية ساندهيرست البريطانية.

لدى الشيخ تميم اهتمام خاص بالرياضة كجزء من نمط الحياة الصحية والتنمية البشرية.

وقد أسس شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في قطر عام 2006، وحصل على جائزة أفضل شخصية رياضية في العالم العربي.

كما ساهم الأمير تميم في فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وبطولة العالم للسباحة عام 2014.

وكانت وسائل إعلام قطرية قد أوضحت أن أمير قطر يحب ممارسة عدة رياضات مثل كرة المضرب وتربية الصقور وسباق الهجن وسباق الخيل، وهو يشارك بانتظام في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي يُحتفل به سنويًا في قطر لتشجيع المواطنين على اتباع نظام حياة صحية.

في عام 2021، شارك الشيخ تميم مع بناته في رياضة المشي، وأكد أن ممارسة الرياضة هو سلوك صحي واجتماعي لا غنًى عنه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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