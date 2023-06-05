أمير قطر يظهر بدون الزي الرسمي وإطلالة رياضية تلفت الأنظار

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وطن- ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدرجات إحدى مباريات التنس، أمس الأحد، ضمن بطولة فرنسا المفتوحة للرجال التي انطلقت، الإثنين 22 مايو الماضي، وتتواصل حتى الحادي عشر من يونيو الجاري.

إطلالة رياضية للشيخ تميم

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإطلالة رياضية مميزة، حيث ارتدى ملابس رياضية بيضاء وقبعة رصاصية ونظارات شمسية.

📸♥️| سموّ الأمير @TamimBinHamad حفظهُ الله يشهد جانبًا من بطولة فرنسا المفتوحة للرجال 🇫🇷🎾 📍باريس

– الأحد 4 يونيو 2023 م#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/5dSUNbTBIk — نديب قطر (@NadeebQa) June 4, 2023

وكان الأمير تميم حاضرًا في المدرجات لمتابعة منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جاروس”، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ورجّح مراقبون أن يكون أمير قطر قد حضر مباراة الإثارة والحماس بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبيروفي خوان بابلو فريلاس، والتي تأهل فيها الأول على الثاني بواقع ثلاث مجموعات دون رد.

اليوم حضور الشيخ @TamimBinHamad مباراة سان جيرمان . pic.twitter.com/9lCnrl55kX —  دبلوماسي قديم (@Diplomaticqatar) June 4, 2023

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ولفت الأمير تميم الأنظار بحضوره البارز وتفاعله مع المباراة. وسبق أن عبّر حاكم قطر عن حبّه لرياضة كرة المضرب في عدة مناسبات سابقة.

وقد شارك الأمير تميم بن حمد في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة في قطر عام 2006، وحصل على جائزة أفضل شخصية رياضية في العالم العربي.

ماذا نعرف عن رولان غاروس فرنسا؟

بالحديث عن رولان غاروس، نذكر أن بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب “رولاند غاروس” هي واحدة من بطولات الجراند سلام لكرة المضرب، تقام سنوياً في مدينة باريس الفرنسية.

سمُّيت هذه الدورة على اسم الطيار الفرنسي رولان غاروس. وانطلقت لأول مرّة سنة 1891 وبدأت أول دورة نسائية سنة 1897. لم يسمح للاعبي التنس الأجانب بالمشاركة إلا في عام 1925.

ألغيت بطولة رولان جاروس خلال الأعوام من 1940 حتى 1945 بسبب الحرب العالمية الثانية. وتعدّ البطولة الفرنسية الدولية الثانية في بطولات التنس الكبرى المفتوحة (Open Grand Slam)، بعد بطوله أستراليا المفتوحة من حيث القوة والسمعة.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وشغفه بالرياضة

يعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الثامن والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو معروف بشغفه بالرياضة ودعمه لها في بلاده وخارجها.

ولد الشيخ تميم في الدوحة عام 1980، وتلقى تعليمه العسكري في أكاديمية ساندهيرست البريطانية.

لدى الشيخ تميم اهتمام خاص بالرياضة كجزء من نمط الحياة الصحية والتنمية البشرية.

وقد أسس شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في قطر عام 2006، وحصل على جائزة أفضل شخصية رياضية في العالم العربي.

كما ساهم الأمير تميم في فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وبطولة العالم للسباحة عام 2014.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر لمشاهدة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ#الجزيرة_رياضة pic.twitter.com/9Pj86uNnyo — الجزيرة رياضة (@AJASports) February 14, 2023

وكانت وسائل إعلام قطرية قد أوضحت أن أمير قطر يحب ممارسة عدة رياضات مثل كرة المضرب وتربية الصقور وسباق الهجن وسباق الخيل، وهو يشارك بانتظام في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي يُحتفل به سنويًا في قطر لتشجيع المواطنين على اتباع نظام حياة صحية.

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. pic.twitter.com/QPNlQuDCM6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 9, 2021

في عام 2021، شارك الشيخ تميم مع بناته في رياضة المشي، وأكد أن ممارسة الرياضة هو سلوك صحي واجتماعي لا غنًى عنه.