غيرة نور الفلاح تشتعل .. منعت آل باتشينو من رؤية زوجته السابقة بعد هذه الصور المثيرة

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وطن – يبدو أن كويتية الأصل نور الفلاح تريد صديقها آل باتشينو نجم هوليوود لنفسها فقط، إذ كشف تقرير عن أنّها منعته من رؤية زوجته السابقة لوسيلا سولا.

نور الفلاح تريد صديقها آل باتشينو لنفسها فقط

صديقة آل باتشينو، نور الفلاح، الحامل في شهرها الثامن بطفلها، ليست على متن السفينة مع الممثل الذي يزور زوجته السابقة لوسيلا سولا ولا يزورها في المنزل.

Al Pacino on vacation with Lucila Sola in Mexico, 2017. pic.twitter.com/RYpHuTYGHY — best of al pacino (@bestofpacino) February 2, 2023

مؤخرًا، أجرت نور الفلاح اختبار الحمض النووي للتأكد من أن الطفل هو طفل آل باتشينو. وبعد أن أكد الاختبار أنها تحمل طفله، انقلبت حياته رأسًا على عقب.

وفقًا لـموقع Radar Online، لا تريد نور أن يزور آل باتشينو زوجته السابقة لوسيلا سولا.كما نقلت صحيفة “MARCA” الإسبانيّة

تحدث أحد المطلعين إلى صحيفة “ديلي ميل” قائلاً: “على مدار الأشهر القليلة الماضية، أصبحت علاقة نور الفلاح مع آل باتشينو أكثر جدية، وأصبح من الصعب على لوسيلا أن تمضي وقتًا معه. وتحاول نور إبقاء لوسيلا بعيدًا عن النجم”.

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آل باتشينو وسولا صديقان حميمان رغم أنهما أنهيا علاقتهما، واستمر في تولي دور زوج الأم لابنته السابقة كاميلا موروني.

آل باتشينو ولوسيلا صديقان حتى بعد انتهاء علاقتهما

وذكر المصدر أن “التوترات بين لوسيلا ونور الفلاح تصاعدت في الأشهر الأخيرة مع استياء من الجانبين”.

وبين: “كان لابد من تقديم شيء ما، والآن ابتعدت لوسيلا فجأة مسافة 3000 ميل عن زوجها السابق – وهو ما يتزامن مع اكتشاف آل أنه على وشك أن يصبح أبًا مرة أخرى”.

وأوضح المصدر: “لقد أرادت أن تنجب طفلاً منذ سنوات، ولا يمكن أن يكون آل باتشينو أكثر سعادة. إنه يحب نور، والشعور متبادل”. “نور لا تنحدر فقط من عائلة ثرية للغاية، ولكنها عملت أيضًا للحصول على ثروتها الخاصة.”