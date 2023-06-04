الأحد, يونيو 4, 2023
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غيرة نور الفلاح تشتعل .. منعت آل باتشينو من رؤية زوجته السابقة بعد هذه الصور المثيرة

"على مدار الأشهر القليلة الماضية، أصبحت علاقة نور الفلاح مع آل باتشينو أكثر جدية وتحاول إبقاء زوجته السابقة بعيدة عنه"

كتب أنس السالم
watanserb.com
آل باتشينو وزوجته السابقة لوسيلا سولا
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وطن – يبدو أن كويتية الأصل نور الفلاح تريد صديقها آل باتشينو نجم هوليوود لنفسها فقط، إذ كشف تقرير عن أنّها منعته من رؤية زوجته السابقة لوسيلا سولا.

نور الفلاح تريد صديقها آل باتشينو لنفسها فقط

صديقة آل باتشينو، نور الفلاح، الحامل في شهرها الثامن بطفلها، ليست على متن السفينة مع الممثل الذي يزور زوجته السابقة لوسيلا سولا ولا يزورها في المنزل.

مؤخرًا، أجرت نور الفلاح اختبار الحمض النووي للتأكد من أن الطفل هو طفل آل باتشينو. وبعد أن أكد الاختبار أنها تحمل طفله، انقلبت حياته رأسًا على عقب.

الكويتية نور الفلاح
الكويتية نور الفلاح

وفقًا لـموقع Radar Online، لا تريد نور أن يزور آل باتشينو زوجته السابقة لوسيلا سولا.كما نقلت صحيفة “MARCA” الإسبانيّة

آل باتشينو زوجته السابقة لوسيلا سولا
آل باتشينو في رحلة بحرية مع زوجته السابقة لوسيلا سولا

تحدث أحد المطلعين إلى صحيفة “ديلي ميل” قائلاً: “على مدار الأشهر القليلة الماضية، أصبحت علاقة نور الفلاح مع آل باتشينو أكثر جدية، وأصبح من الصعب على لوسيلا أن تمضي وقتًا معه. وتحاول نور إبقاء لوسيلا بعيدًا عن النجم”.

 

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آل باتشينو وسولا صديقان حميمان رغم أنهما أنهيا علاقتهما، واستمر في تولي دور زوج الأم لابنته السابقة كاميلا موروني.

آل باتشينو ولوسيلا صديقان حتى بعد انتهاء علاقتهما

وذكر المصدر أن “التوترات بين لوسيلا ونور الفلاح تصاعدت في الأشهر الأخيرة مع استياء من الجانبين”.

نور الفلاح
نور الفلاح

وبين: “كان لابد من تقديم شيء ما، والآن ابتعدت لوسيلا فجأة مسافة 3000 ميل عن زوجها السابق – وهو ما يتزامن مع اكتشاف آل أنه على وشك أن يصبح أبًا مرة أخرى”.

صديقة آل باتشينو نور الفلاح
صديقة آل باتشينو

وأوضح المصدر: “لقد أرادت أن تنجب طفلاً منذ سنوات، ولا يمكن أن يكون آل باتشينو أكثر سعادة. إنه يحب نور، والشعور متبادل”. “نور لا تنحدر فقط من عائلة ثرية للغاية، ولكنها عملت أيضًا للحصول على ثروتها الخاصة.”

 

المصدرRadar Online - MARCA - instagram
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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