غيرة نور الفلاح تشتعل .. منعت آل باتشينو من رؤية زوجته السابقة بعد هذه الصور المثيرة

وطن – يبدو أن كويتية الأصل نور الفلاح تريد صديقها آل باتشينو نجم هوليوود لنفسها فقط، إذ كشف تقرير عن أنّها منعته من رؤية زوجته السابقة لوسيلا سولا.

صديقة آل باتشينو، نور الفلاح، الحامل في شهرها الثامن بطفلها، ليست على متن السفينة مع الممثل الذي يزور زوجته السابقة لوسيلا سولا ولا يزورها في المنزل.

Al Pacino on vacation with Lucila Sola in Mexico, 2017. pic.twitter.com/RYpHuTYGHY

— best of al pacino (@bestofpacino) February 2, 2023