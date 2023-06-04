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الهدهد

حادثة خطيرة في الهند بعد ساعات من كارثة القطارين.. مشهد مفزع وثقته الكاميرات

مقطع فيديو وثق لحظة انهيار جسر عملاق في البلاد وسط انتقادات للفساد الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية

كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن – بعد كارثة تصادم قطارين في الهند،ما خلف عشرات القتلى والجرحى في البلاد، شهدت البلاد حادثة مرعبة أخرى تمثلت في انهيار جسر في ولاية بهار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التدوين المصغر “تويتر”، لحظة انهيار جسر عملاق في البلاد، وسط انتقادات للفساد الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.

وأظهر مقطع الفيديو، الجسر وهو ينهار في لحظة واحدة ثم يسقط في الماء، بينما تتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، وشوهد عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

يُشار إلى أن الجسر الذي انهار بني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادا.

جدل حول الفساد

وأثار انهيار الجسر المسمى “أغواني سلطان غانج” في نهر غانج، جدلا حول الفساد ومدى تأثيره على البنية التحتية في البلاد.

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ودعا المسؤول الكبير في حزب “بهارتيا جناتا” الحاكم، المسؤولين المحليين في المنطقة إلى تقديم استقالهم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الولاية نيتيش كومار.

وكان كومار قد دشن الجسر الأول في سنة 2015، ثم أصبح جاهزا أمام حركة المرور بحلول عام 2020، قبل أن ينهار في نوفمبر 2022 بحادث أسفر عن مقتل شخص.

كارثة السكة الحديد

وجاءت هذه الحادثة الخطيرة، في أعقاب حادث خروج قطارين عن مسارهما في شرق البلاد، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة مئات آخرين، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وخلص تحقيق أولي أجرته السلطات الهندية، إلى أنه تم إرسال إشارة إلى القطار “كورومانديل إكسبريس” لدخول خط المسار الرئيسي ولكن تم إلغاء الإشارة لاحقا.

ودخل القطار خطا آخر يعرف باسم “الخط الحلقي”، واصطدم بقطار بضائع كان متوقفا هناك، ما تسبب بخروج 10 إلى 12 عربة قطار عن مسارها، وسقطت حطام من بعض العربات المحطمة على مسار قريب.

وقال المتحدث باسم وزارة السكك الحديد أميتاب شارما في الهند إن الحطام ضربه قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المعاكس، ما تسبب في خروج ما يصل إلى 3 عربات من القطار الثاني عن مسارها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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