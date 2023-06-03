موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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وطن- يلتقي فريق الأهلي والوداد في القمة العربية الأفريقية المثيرة والمشوقة لعشاق ومحبي المستطيل الكروي الأخضر في كل مكان، الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة الدولي)، مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والقنوات الناقلة

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة المثيرة والقوية في تمام العاشرة مساءً.

كما ستنقل وقائع أحداث مباراة الأهلي والوداد 2023، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد 11585 على القمر الصناعي (النايل سات). وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة مباراة الأهلي ضد الوداد

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة أساسية متوقّعة أمام منافسه الوداد الرياضي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أليو ديينغ، حسين الشحات.

مركز الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو.

يذكر أن فريق الأهلي (المارد الأحمر) في مباراة الإياب القادمة، أمام منافسه الوداد الرياضي المغربي، الأحد، في الـ11 من شهر يونيو/حزيران الجاري، بنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.