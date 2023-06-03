السبت, يونيو 3, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 watanserb.com
موعد مباراة الأهلي والوداد 2023
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الأهلي والوداد في القمة العربية الأفريقية المثيرة والمشوقة لعشاق ومحبي المستطيل الكروي الأخضر في كل مكان، الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة الدولي)، مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والقنوات الناقلة

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة المثيرة والقوية في تمام العاشرة مساءً.

كما ستنقل وقائع أحداث مباراة الأهلي والوداد 2023، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد 11585 على القمر الصناعي (النايل سات). وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

- Advertisement -
الوداد المغربي
الوداد المغربي

معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة مباراة الأهلي ضد الوداد

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة أساسية متوقّعة أمام منافسه الوداد الرياضي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أليو ديينغ، حسين الشحات.

مركز الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

يذكر أن فريق الأهلي (المارد الأحمر) في مباراة الإياب القادمة، أمام منافسه الوداد الرياضي المغربي، الأحد، في الـ11 من شهر يونيو/حزيران الجاري، بنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الوداد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

نبأ سار لجماهير الأهلي المصري قبيل مواجهة الوداد في دوري الأبطال

رياضة

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي الصعب على سيراميكا كليو باترا

رياضة

تشكيلة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليو باترا والموعد في الدوري المصري

رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

رياضة

أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟!

رياضة

تشكيلة الوداد ضد صن دوانز والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي للمرة ال4 على التوالي (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

البطل الوداد يتعثر أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2023 (فيديو)

رياضة

الأهلي المصري يكتسح الترجي بالثلاثة ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أشياء يقوم بها العملاء.. يكرهها موظفو الفندق وتثير غضبهم

الإمارات تحت الضغط مجددا قبل قمة المناخ ومطالب عاجلة من الأمم المتحدة

حجم بطن وأثداء هبة عبوك يثيران الشك حول حملها.. هل أشرف حكيمي الأب؟ (شاهد)

شهادة جديدة تورط داني ألفيس..”أخبرتني أنه اغتصبها وجرحها كثيراً وقذف بداخلها”

مسؤولة سعودية تفضح ابن سلمان وتكشف مخطط نشر التعاليم الهندوسية بالسعودية (فيديو)

ريم طارق تهدد بـ”الانتحار” وتفضح ما يفعله بها حسن شاكوش (فيديو)

العالم يحذّر من إمكانية اختفاء بعض أنواع الفواكه..

تونس: تدافع وصراخ وبكاء من أجل الحصول على كيس من السكر! (شاهد)

متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC