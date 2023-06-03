من هي نور الفلاح؟ .. معلومات وصور حصريّة عن الكويتية التي حملت من آل باتشينو (شاهد)

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وطن- قفز اسم صديقة نجم هوليوود آل باتشينو كويتية الأصل نور الفلاح، إلى التداول، وتصدّر اسمها عناوين الصحف، خلال الأيام القليلة الماضية، عندما أعلن الممثل أنّه ينتظر طفلاً منها وهي التي تصغره بـ53 عاماً.

فمن صديقة آل باتشينو، كويتية الأصل نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا؟

آل باتشينو (83 عامًا)، ارتبط بنور الفلاح منذ عام 2022، وظهرت الفتاة على إنستغرام لأول مرة معه في أبريل/نيسان، في أثناء زيارة معرض فني لأحد الأصدقاء في نيويورك.

قبل ارتباطها بالنجم آل باتشينو، كانت نور الفلاح على علاقة بالموسيقي البريطاني ميك جاغر، والملياردير نيكولاس بيرغرين.

تعمل نور في صناعة الترفيه

تعمل “نور” منتجة أفلام، ووقّعت صفقة مع شركة Imagine Entertainment الأمريكية لإنتاج الأفلام والتليفزيون في عام 2021، وفقًا لموقع ديدلاين.

قبل إبرام هذه الصفقة، كانت نور الفلاح نائبة رئيس شركة “ليندا أوبست” للإنتاج في شركة سوني.

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حصلت الفلاح على شهادتها الجامعية من كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في إنتاج الأفلام والتلفزيون.

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بعد حصولها على درجتي البكالوريوس والماجستير، أنتجت فيلمًا قصيرًا بعنوان “La Petit Mort”، والذي تم ترشيحه في مهرجان “بيفرلي هيلز” السينمائي ومهرجان “هولي شورتس” السينمائي.

وفقًا لسيرتها الذاتية، فقد أنتجت فيلمًا تلفزيونيًا قصيرًا بعنوان “Brosa Nostra” في عام 2018.

كما شاركت أيضًا في فيلم “Billy Knight” القادم، الذي يقوم ببطولته آل باتشينو، وفقًا للموقع.

حمل نور الفلاح من آل باتشينو

سيكون هذا أول طفل لنور لفلاح، وفقًا لمجلة “people“.

صرح مصدر لـموقع TMZ، يوم الخميس، أن آل باتشينو لم يكن على علم بأن نور -التي هي الآن حامل في شهرها الثامن- كانت كذلك حتى قبل شهرين. كما نقل foxnews.

زُعم أن الممثل لم يعتقد أن الطفل كان طفله في البداية وطلب اختبار الأبوة.

أجرت نور الاختبار عن طيب خاطر، والذي كشف أن باتشينو هو الأب بالفعل.

علاقات نور الفلاح مع نجوم هوليود

ارتبطت “نور” كما أشرنا في السابق، بميك جاغر قبل علاقتها مع “باتشينو”، وانفصلا في عام 2018.

كان “جاغر” في ذلك الوقت يبلغ 74 عامًا، وكانت “الفلاح” تبلغ من العمر 22 عامًا.

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وقالت لمجلة Hello Magazine في ذلك الوقت: “لم تكن أعمارنا مهمة بالنسبة لي. القلب لا يعرف ما يراه، إنه يعرف فقط ما يشعر به. كانت أول علاقة جدية لي، لكنها كانت وقتًا سعيدًا بالنسبة لي”.

كانت على علاقة أيضاً مع الملياردير نيكولاس بيرغرين، البالغ من العمر الآن 61 عامًا.

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في أغسطس 2018 ، هنأت الفلاح عبر Instagram الملياردير. بعيد ميلاده ونشرت صورة معه.

كما انتشرت شائعات تفيد بأنها كانت على علاقة عاطفية مع الممثل كلينت إيستوود، الذي يبلغ الآن 93 عامًا، لكنها نفت تلك الشائعات.

وبما أن الفلاح تعمل في صناعة الترفيه، فليس من المستغرب أنها صديقة لبعض الوجوه المشهورة.

عائلة نور الفلاح

لدى “نور” ثلاثة أشقاء أصغر سناً: الأختان ريمي وصوفيا، والأخ ناصر.

عملت نور مع أختها ريمي بشكل احترافي في الماضي، ودخلتا في صفقة إنتاج شاملة مع شركة Imagine Entertainment.