السبت, يونيو 3, 2023
الرئيسيةالهدهدمن هي نور الفلاح؟ .. معلومات وصور حصريّة عن الكويتية التي حملت...
الهدهد

من هي نور الفلاح؟ .. معلومات وصور حصريّة عن الكويتية التي حملت من آل باتشينو (شاهد)

لدى نور الفلاح ثلاثة أشقاء أصغر سناً: الأختان ريمي وصوفيا، والأخ ناصر

كتب أنس السالم
من هي نور الفلاح صديقة آل باتشينو watanserb.com
نور الفلاح
- Advertisement -

وطن- قفز اسم صديقة نجم هوليوود آل باتشينو كويتية الأصل نور الفلاح، إلى التداول، وتصدّر اسمها عناوين الصحف، خلال الأيام القليلة الماضية، عندما أعلن الممثل أنّه ينتظر طفلاً منها وهي التي تصغره بـ53 عاماً.

فمن صديقة آل باتشينو، كويتية الأصل نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا؟

آل باتشينو (83 عامًا)، ارتبط بنور الفلاح منذ عام 2022، وظهرت الفتاة على إنستغرام لأول مرة معه في أبريل/نيسان، في أثناء زيارة معرض فني لأحد الأصدقاء في نيويورك.

نور الفلاح والنجم آل باتشينو
نور الفلاح والنجم آل باتشينو في معرض فني لأحد الأصدقاء

قبل ارتباطها بالنجم آل باتشينو، كانت نور الفلاح على علاقة بالموسيقي البريطاني ميك جاغر، والملياردير نيكولاس بيرغرين.

ارتبطت نور الفلاح بالموسيقي البريطاني ميك جاغر قبل آل باتشينو
الموسيقي البريطاني ميك جاغر

تعمل نور في صناعة الترفيه

تعمل “نور” منتجة أفلام، ووقّعت صفقة مع شركة Imagine Entertainment الأمريكية لإنتاج الأفلام والتليفزيون في عام 2021، وفقًا لموقع ديدلاين.

قبل إبرام هذه الصفقة، كانت نور الفلاح نائبة رئيس شركة “ليندا أوبست” للإنتاج في شركة سوني.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Noor (@nooralfallah)

حصلت الفلاح على شهادتها الجامعية من كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في إنتاج الأفلام والتلفزيون.

- Advertisement -

بعد حصولها على درجتي البكالوريوس والماجستير، أنتجت فيلمًا قصيرًا بعنوان “La Petit Mort”، والذي تم ترشيحه في مهرجان “بيفرلي هيلز” السينمائي ومهرجان “هولي شورتس” السينمائي.

الكويتية نور الفلاح تعمل منتجة أفلام
الكويتية نور الفلاح تعمل منتجة أفلام

وفقًا لسيرتها الذاتية، فقد أنتجت فيلمًا تلفزيونيًا قصيرًا بعنوان “Brosa Nostra” في عام 2018.

كما شاركت أيضًا في فيلم “Billy Knight” القادم، الذي يقوم ببطولته آل باتشينو، وفقًا للموقع.

حمل نور الفلاح من آل باتشينو

سيكون هذا أول طفل لنور لفلاح، وفقًا لمجلة “people“.

نور الفلاح وآل باتشينو

صرح مصدر لـموقع TMZ، يوم الخميس، أن آل باتشينو لم يكن على علم بأن نور -التي هي الآن حامل في شهرها الثامن- كانت كذلك حتى قبل شهرين. كما نقل foxnews.

زُعم أن الممثل لم يعتقد أن الطفل كان طفله في البداية وطلب اختبار الأبوة.

أجرت نور الاختبار عن طيب خاطر، والذي كشف أن باتشينو هو الأب بالفعل.

نور الفلاح

علاقات نور الفلاح مع نجوم هوليود 

ارتبطت “نور” كما أشرنا في السابق، بميك جاغر قبل علاقتها مع “باتشينو”، وانفصلا في عام 2018.

كان “جاغر” في ذلك الوقت يبلغ 74 عامًا، وكانت “الفلاح” تبلغ من العمر 22 عامًا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Noor (@nooralfallah)

وقالت لمجلة Hello Magazine في ذلك الوقت: “لم تكن أعمارنا مهمة بالنسبة لي. القلب لا يعرف ما يراه، إنه يعرف فقط ما يشعر به. كانت أول علاقة جدية لي، لكنها كانت وقتًا سعيدًا بالنسبة لي”.

كانت على علاقة أيضاً مع الملياردير نيكولاس بيرغرين، البالغ من العمر الآن 61 عامًا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Noor (@nooralfallah)

في أغسطس 2018 ، هنأت الفلاح عبر Instagram الملياردير. بعيد ميلاده ونشرت صورة معه.

نور الفلاح والملياردير نيكولاس
نور الفلاح والملياردير نيكولاس

كما انتشرت شائعات تفيد بأنها كانت على علاقة عاطفية مع الممثل كلينت إيستوود، الذي يبلغ الآن 93 عامًا، لكنها نفت تلك الشائعات.

وبما أن الفلاح تعمل في صناعة الترفيه، فليس من المستغرب أنها صديقة لبعض الوجوه المشهورة.

عائلة نور الفلاح

لدى “نور” ثلاثة أشقاء أصغر سناً: الأختان ريمي وصوفيا، والأخ ناصر.

نور الفلاح ووالدتها
نور الفـلاح ووالدتها

عملت نور مع أختها ريمي بشكل احترافي في الماضي، ودخلتا في صفقة إنتاج شاملة مع شركة Imagine Entertainment.

المصدرfoxnews - TMZ - instagram - Wikipedia
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

آل باتشينو يصدم صديقته الكويتية نور الفلاح ويطلب اختبار DNA لإثبات أنها حامل بابنه!

حياتنا

آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية التي تصغره بـ53 عاماً نور الفلاح (شاهد)

حياتنا

آل باتشينو يتناول العشاء مع الكويتية نور الفلاح التي تصغره بأكثر من 50 عاماً.. هل يتواعدان؟

الهدهد

“طائرة خاصة وغرفة ضد الاحتراق” الفنان الأميركي آل باتشينو يُعجِز مسؤولي مهرجان القاهرة للمشاركة فيه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

مريم حسين وصديقتها.. حركات مثيرة للشك بينهما (فيديو)

فجر السعيد تهرتل ولا تعترف بأن الأقصى أولى القبلتين.. هل كانت سكرانة؟ (شاهد)

القهوة وخطر الإصابة بالخرف: عدد الفناجين المسموح بها حسب جنسك؟

أشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة أعمال سويدية؟

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز والتشكيلة في نهائي كأس الكونفدرالية

حادث أمني خطير.. التفاصيل الأولى لمقتل إسرائيليين على الحدود المصرية

فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت

دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC