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فجر السعيد تهرتل ولا تعترف بأن الأقصى أولى القبلتين.. هل كانت سكرانة؟ (شاهد)

تصريحات فجر السعيد جاءت أثناء زيارتها لكربلاء في العراق

كتب خالد الأحمد
فجر السعيد تهرتل ولا تعترف بأن الأقصى أولى القبلتين.. هل كانت سكرانة؟ watanserb.com
فجر السعيد
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وطن- تسبب الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، بموجة غضب ضدها، بعد إعلانها عدم اعترافها بأن المسجد الاقصى أولى القبلتين، خلال زيارتها لمدينة كربلاء في العراق.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية فجر السعيد، ورصدته “وطن”، قالت فيه أن “سالفة القدس أولى القبلتين انا ما اعترف فيها”.

وزعمت فجر السعيد أن المسجد الأقصى بناه الخليفة عمر بن الخطاب، موضحة أن “ابن الخطاب” لم يكن خليفة للمسلمين إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتتساءل: “شلون أولى القبلتين؟”.

وتابعت فجر السعيد هرتلتها بالقول:” ان الآيات التي نزلت وتقول حق الرسول وجه قبلتك للكعبة عشان تميز ربعك عن الآخرين هذه شنو معناتها؟”.

وأردفت بالقول: “المسجد الأقصى اللي بناه عمر واللي جدده معاوية، فعلى أي أساس أنتم مقتنعين أنه أولى القبلتين؟”.

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غضب واستنكار المغردين

مقطع الفيديو المنشور تسبب في موجة غضب عارمة ضدها، وصلت حد وصفها بـ”السفيهة” وغير الجديرة بالاحترام، مطالبين أهلها بكفها عن الظهور.

وفي هذا السياق، قال المغرد يعقوب الشمري متسائلا:” ما ادري شنو مشكلتهم مع المسجد الاقصى!”.

وقال المغرد “فهد” مهاجما فجر السعيد بسبب تطاولها على الدين:” اسفل من كدا مفيش”.

وقال مغرد آخر:” المفروض اهلها يربطونها مو فالحة لا بسياسة ولا دين ولا انتخابات ولا فن”.

ووصف المغرد “أبو معاذ الهاشمي” تصريحات فجر السعيد قائلا:” هذا والله المصيبه عجوز رجل بالدنيا

ورجل بالاخره وفوق كذا جاهله بالدين ومتصهينه نسأل الله السلامه”.

وشكك البعض في أن تكون فجر السعيد في حالة سكر، كونها ظهرت وتتحدث بدون وعي وتركيز.

يشار إلى ان تحويل القبلة كان أول نسخ وقع في الإسلام كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وكان الله سبحانه وتعالى قد أقر جواز النسخ قبل ذلك في قوله: “مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

أول صلاة للمسلمين بعد تحويل القبلة

وكان النبي ﷺ يصلي في مكة متجهًا إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما هاجر إلى المدينة لم يستطع أن يجمع بين الأثنين، فصلى في بداية الأمر إلى بيت المقدس، وعقب ذلك بحوالي ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر، استقبل الكعبة، وكان ﷺ يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة قبلة إبراهيم، فكان يكثر الدعاء والتضرع إلى الله لذلك، ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام”.

يروي ابن كثير أنه بمجرد نزول الآيات خطب رسول الله ﷺ في المسلمين وأخبرهم بتحويل القبلة، وكان ذلك في وقت صلاة الظهر.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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