فجر السعيد تهرتل ولا تعترف بأن الأقصى أولى القبلتين.. هل كانت سكرانة؟ (شاهد)

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وطن- تسبب الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، بموجة غضب ضدها، بعد إعلانها عدم اعترافها بأن المسجد الاقصى أولى القبلتين، خلال زيارتها لمدينة كربلاء في العراق.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية فجر السعيد، ورصدته “وطن”، قالت فيه أن “سالفة القدس أولى القبلتين انا ما اعترف فيها”.

وزعمت فجر السعيد أن المسجد الأقصى بناه الخليفة عمر بن الخطاب، موضحة أن “ابن الخطاب” لم يكن خليفة للمسلمين إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتتساءل: “شلون أولى القبلتين؟”.

وتابعت فجر السعيد هرتلتها بالقول:” ان الآيات التي نزلت وتقول حق الرسول وجه قبلتك للكعبة عشان تميز ربعك عن الآخرين هذه شنو معناتها؟”.

وأردفت بالقول: “المسجد الأقصى اللي بناه عمر واللي جدده معاوية، فعلى أي أساس أنتم مقتنعين أنه أولى القبلتين؟”.

الأستاذة فجر السعيد

تكلمي بالسياسة هذا من حقك الا الدين لن نسمح لج بتفسيره على مزاجك pic.twitter.com/wpO91aaaPy — وطن النهار 🇰🇼 (@watan_alnhhar) June 2, 2023

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غضب واستنكار المغردين

مقطع الفيديو المنشور تسبب في موجة غضب عارمة ضدها، وصلت حد وصفها بـ”السفيهة” وغير الجديرة بالاحترام، مطالبين أهلها بكفها عن الظهور.

وفي هذا السياق، قال المغرد يعقوب الشمري متسائلا:” ما ادري شنو مشكلتهم مع المسجد الاقصى!”.

ما ادري شنو مشكلتهم مع المسجد الاقصى! — يعقوب الشمري🇰🇼 (@YAGCOB) June 2, 2023

وقال المغرد “فهد” مهاجما فجر السعيد بسبب تطاولها على الدين:” اسفل من كدا مفيش”.

اسفل من كدا مفيش — Fahad (@f8y1) June 2, 2023

وقال مغرد آخر:” المفروض اهلها يربطونها مو فالحة لا بسياسة ولا دين ولا انتخابات ولا فن”.

المفروض اهلها يربطونها مو فالحة لا بسياسة ولا دين ولا انتخابات ولا فن … — 🅴🅽🅶.🆀🅰🅳🆂🅰🆆🅸 🇬🇧 (@ENGQADSAWI_10) June 2, 2023

ووصف المغرد “أبو معاذ الهاشمي” تصريحات فجر السعيد قائلا:” هذا والله المصيبه عجوز رجل بالدنيا

ورجل بالاخره وفوق كذا جاهله بالدين ومتصهينه نسأل الله السلامه”.

هذا والله المصيبه عجوز رجل بالدنيا ورجل بالاخره وفوق كذا جاهله بالدين ومتصهينه نسأل الله السلامه — ابو معاذ#الهاشمي (@alialhashmi096) June 2, 2023

وشكك البعض في أن تكون فجر السعيد في حالة سكر، كونها ظهرت وتتحدث بدون وعي وتركيز.

سكرانة ؟ — husam (@husam00492967) June 2, 2023

يشار إلى ان تحويل القبلة كان أول نسخ وقع في الإسلام كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وكان الله سبحانه وتعالى قد أقر جواز النسخ قبل ذلك في قوله: “مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

أول صلاة للمسلمين بعد تحويل القبلة

وكان النبي ﷺ يصلي في مكة متجهًا إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما هاجر إلى المدينة لم يستطع أن يجمع بين الأثنين، فصلى في بداية الأمر إلى بيت المقدس، وعقب ذلك بحوالي ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر، استقبل الكعبة، وكان ﷺ يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة قبلة إبراهيم، فكان يكثر الدعاء والتضرع إلى الله لذلك، ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام”.

يروي ابن كثير أنه بمجرد نزول الآيات خطب رسول الله ﷺ في المسلمين وأخبرهم بتحويل القبلة، وكان ذلك في وقت صلاة الظهر.