تداول فيديو للجندي المصري علي السيد قاتل الإسرائيليين وآخر ظهور

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وطن- تصدر وسم باسم “علي السيد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر رفقة وسم “جندي مصري”، مع انتشار فيديو مصور للجندي المشار إليه مع مزاعم من حسابات عدة بأنه هو منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية.

هوية الجندي المصري قاتل الإسرائيليين لا تزال لغزا

ويباشر جيش الاحتلال حاليا إجراء تحقيقات -بالتعاون مع الجانب المصري- بعد إعلان تل أبيب مقتل 3 من جنودها وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري، في إطلاق نار بدأ، فجر السبت، عند معبر العوجة الحدودي.

وبينما ربط الجانب المصري الواقعة بإطلاق نار وقع أثناء مطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود، قالت إسرائيل إن ما وصفته “بالمخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري”.

فيديو للجندي المصري الشهيد الذي نفذ عملية اليوم على الحدود المصرية ..#على_الحدود #علي_السيد pic.twitter.com/K9zGchJiWv — Hasan Khalife (@HKhalifhe) June 3, 2023

وعبر وسم “علي السيد” انتشر فيديو لجندي مصري، وهو يغني أغنية المطربة الشهيرة شيرين “سلم على الشهداء اللي معاك”، في مقر خدمته وهو يحمل سلاحه.

وزعم ناشروا هذا المقطع الذي راج على نطاق واسع، أن الجندي الظاهر فيه هو منفذ عملية معبر “العوجة” الحدودي وقاتل الجنود الإسرائيليين، لافتين إلى أن هذا كان آخر ظهور له.

مقطع فيديو ل #الجندى_المصرى الذي قتل 3 جنود اسرائيليين اليوم وأصاب آخرين، الجندي شهيد الواجب وهو يغني لبلاده حاملًا سلاحه .. بثته وسائل الاعلام الاسرائيلية التي اطلقت على العملية #السبت_الأسود #اسرائيل #مصر pic.twitter.com/wUhqRn1gNE — Bakr Khallaf | أبوبكر خلاف (@bakr_khallaf) June 3, 2023

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ورغم الانتشار الواسع لهذا الفيديو وتصدر وسم باسم الجندي المزعوم علي السيد، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات من قبل أي مصدر رسمي.

ولا تزال هوية قاتل الإسرائليين على الحدود المصرية مجهولة إلى الآن لم تفصح عنها مصر، التي قالت إنه فرد أمن فيما وصفته إسرائيل بـ “المخرب” وقالت إنه شرطي مصري.

تداول فيديو بشكل واسع للجندي البطل المصري الشهيد #علي_السيد منفذ عملية اليوم على الحدود المصرية مع #فلسطين المحتلة يغني : "سلّم عالشهـدا لي معاك" #علي_السيد#الجندي_المصري#أمّةٌ_ضدّ_التطبيع pic.twitter.com/n7HyfzyIn3 — أمّةٌ ضدّ التطبيع (@1948514O) June 3, 2023

شائعات متداولة ولا شيء مؤكد

ويبدو أن العديد من الشائعات قد رافقت هذا الحادث الأمني الخطير عبر مواقع التواصل، وكانت السوشيال ميديا في مصر، ضجت كذلك بصور متداولة لجندي مصري زعم ناشرو هذه الصور أنه منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين على الحدود مع دولة الاحتلال.

وانتشرت على نطاق واسع صور لمجند مصري يدّعي ناشروها أنها لفرد الأمن المصري الذي قُتل على الحدود مع إسرائيل، بعد قتله 3 من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت.

إلا أن حساب “متصدقش” الموثّق على تويتر والمختصّ بمحاربة الأخبار الكاذبة والمضلّلة، أكد أن الصورة قديمة وتعود إلى المجند المصري محمد المعتز رشاد، الذي قتل متأثرًا بإصابته بعد اشتباكات مع عناصر مسلحة إرهابية في سيناء عام 2015.

– صورة منتشرة بشكل كبير لمجند مصري يدعي ناشروها أنها لفرد الأمن المصري الذي قُتل على الحدود مع إسرائيل، بعد قتله 3 من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت. ❌❌

– الصورة قديمة وتعود إلى المجند المصري #محمد_المعتز_رشاد، الذي استُشهد متأثرًا بإصابته بعد اشتباكات مع عناصر… pic.twitter.com/TyspO9udeR — متصدقش (@matsda2sh) June 3, 2023

بيان المتحدث العسكري المصري

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان، “قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين”.

وأضاف أن العنصر “تبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

أما الجيش الإسرائيلي فقال “المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري” وأشار إلى أن جنوده يجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود “مخربين آخرين”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

وبينما يستمر التحقيق الميداني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، إن مطلق النار لم يتسلل من فجوة في السياج الحدودي بل دخل من معبر طوارئ.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجنديين اللذين قتلا أولا قرب الحدود لم يطلقا النار من أسلحتهما و”يبدو أن منفذ العملية فاجأهما”.

وذكرت أيضا أن طائرة مسيرة “رصدت مطلق النار على عمق كيلومتر ونصف داخل الأراضي الإسرائيلية”.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.

وفي أول تعليق على المستوى السياسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة لوزراء حكومته إن الحادثة قرب حدود مصر “استثنائية” مؤكدا أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة، حسب تعبيره.

وفي تصريحات لاحقة، قال نتنياهو إن ما وصفها بالحادثة الدامية على الحدود مع مصر “خطيرة واستثنائية وسيتم التحقيق فيها حتى النهاية”.