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تداول فيديو للجندي المصري علي السيد قاتل الإسرائيليين وآخر ظهور

راج هذا المقطع للجندي المصري على مواقع التواصل على أنه منفذ عملية قتل الإسرائيليين على الحدود، دون تأكيد هذا الأمر من قبل أي جهة رسمية

كتب باسل النجار
تداول فيديو للجندي المصري علي السيد قاتل الإسرائيليين وآخر ظهور watanserb.com
الجندي المصري علي السيد
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وطن- تصدر وسم باسم “علي السيد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر رفقة وسم “جندي مصري”، مع انتشار فيديو مصور للجندي المشار إليه مع مزاعم من حسابات عدة بأنه هو منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية.

هوية الجندي المصري قاتل الإسرائيليين لا تزال لغزا

ويباشر جيش الاحتلال حاليا إجراء تحقيقات -بالتعاون مع الجانب المصري- بعد إعلان تل أبيب مقتل 3 من جنودها وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري، في إطلاق نار بدأ، فجر السبت، عند معبر العوجة الحدودي.

وبينما ربط الجانب المصري الواقعة بإطلاق نار وقع أثناء مطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود، قالت إسرائيل إن ما وصفته “بالمخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري”.

وعبر وسم “علي السيد” انتشر فيديو لجندي مصري، وهو يغني أغنية المطربة الشهيرة شيرين “سلم على الشهداء اللي معاك”، في مقر خدمته وهو يحمل سلاحه.

وزعم ناشروا هذا المقطع الذي راج على نطاق واسع، أن الجندي الظاهر فيه هو منفذ عملية معبر “العوجة” الحدودي وقاتل الجنود الإسرائيليين، لافتين إلى أن هذا كان آخر ظهور له.

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ورغم الانتشار الواسع لهذا الفيديو وتصدر وسم باسم الجندي المزعوم علي السيد، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات من قبل أي مصدر رسمي.

ولا تزال هوية قاتل الإسرائليين على الحدود المصرية مجهولة إلى الآن لم تفصح عنها مصر، التي قالت إنه فرد أمن فيما وصفته إسرائيل بـ “المخرب” وقالت إنه شرطي مصري.

علي السيد
الجندي المصري علي السيد

شائعات متداولة ولا شيء مؤكد

ويبدو أن العديد من الشائعات قد رافقت هذا الحادث الأمني الخطير عبر مواقع التواصل، وكانت السوشيال ميديا في مصر، ضجت كذلك بصور متداولة لجندي مصري زعم ناشرو هذه الصور أنه منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين على الحدود مع دولة الاحتلال.

وانتشرت على نطاق واسع صور لمجند مصري يدّعي ناشروها أنها لفرد الأمن المصري الذي قُتل على الحدود مع إسرائيل، بعد قتله 3 من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت.

إلا أن حساب “متصدقش” الموثّق على تويتر والمختصّ بمحاربة الأخبار الكاذبة والمضلّلة، أكد أن الصورة قديمة وتعود إلى المجند المصري محمد المعتز رشاد، الذي قتل متأثرًا بإصابته بعد اشتباكات مع عناصر مسلحة إرهابية في سيناء عام 2015.

بيان المتحدث العسكري المصري

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان، “قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين”.

وأضاف أن العنصر “تبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

أما الجيش الإسرائيلي فقال “المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري” وأشار إلى أن جنوده يجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود “مخربين آخرين”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

وبينما يستمر التحقيق الميداني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، إن مطلق النار لم يتسلل من فجوة في السياج الحدودي بل دخل من معبر طوارئ.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجنديين اللذين قتلا أولا قرب الحدود لم يطلقا النار من أسلحتهما و”يبدو أن منفذ العملية فاجأهما”.

وذكرت أيضا أن طائرة مسيرة “رصدت مطلق النار على عمق كيلومتر ونصف داخل الأراضي الإسرائيلية”.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.

وفي أول تعليق على المستوى السياسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة لوزراء حكومته إن الحادثة قرب حدود مصر “استثنائية” مؤكدا أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة، حسب تعبيره.

وفي تصريحات لاحقة، قال نتنياهو إن ما وصفها بالحادثة الدامية على الحدود مع مصر “خطيرة واستثنائية وسيتم التحقيق فيها حتى النهاية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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