المصحف لا يفارقها.. نورة المحارب تنبأت بوفاتها وآخر ما قالته موثق بفيديو

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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت خلال الساعات الأخيرة، بخبر وفاة أستاذة القرآن الكريم الكويتية نورة المحارب، بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن إحساسها بقرب أجلها في حفل تقاعدها.

مدرسة قرآن كويتية تتنبأ بوفاتها

وتظهر نورة المحارب في المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الكويتية: “أنا في العد التنازلي وإذا جاءكم خبر وفاتي ادعوا لي.”

لتفارق مدرسة القرآن الكويتية بالفعل الحياة، اليوم السبت، وسط صدمة الكويتيين الذين فجعوا بخبر وفاتها.

عاشت الأستاذة #نوره_المحارب مع القرآن والعمل الخيري وتخرج على يديها الكثير من الفتيات، وشعرت بدنو أجلها عند تقاعدها وكانت وصيتها أن يدعو لها الجميع عندما سيصلهم خبر وفاتها.

واليوم توفت رحمة الله عليها.

قال تعالى:

"أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ… pic.twitter.com/FtiK5cV2UJ — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) June 3, 2023

وتم الصلاة على جثمان نورة المحارب، بعد عصر اليوم وتم ودفنها في مقبرة الصليبيخات، مما أثار حالة من الحزن بين الكويتيين.

و في المقطع المشار إليه ظهرت نورة المحارب، وسط عدد من الطلاب وهي تقول “أنا في العد التنازلي وإذا جاءكم خبر وفاتي ادعوا لي”.

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ويسمع صوت العديد من الأشخاص وهم يتمنون لها طول العمر والصحة والعافية.

وتابعت: “بت في السبعين من عمري إذا توفيت فأدعوا لي وصلوا علي”، وتوجهت للحضور قائلة: “هذا واقع وشيء لا مفر منه”.

الكويت :

أستاذة القرآن الكريم نورة المحارب – يصعد أسمها للأكثر تداولًا بالساعات الماضية بعد ان شعرت بقرب أجلها في حفل تقاعدها قائلة:

أنا في العد التنازلي وإذا جاءكم خبر وفاتي ادعوا لي للتوفى اليوم السبت و تم الصلاة عليها بعد العصر في مقبرة الصليبيخات

pic.twitter.com/77bhYk9FCy — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 3, 2023

نعي واسع لمعلمة القرآن الكويتية نورة المحارب

هذا ونعى “ناصر راشد المحارب” عمته الراحلة وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “طبتي في حياتك ومماتك عمتي الغالية نورة المحارب رحمك الله رحمة واسعة وجمعنا واياكي في أعالي الجنان”.

طبتي في حياتك ومماتك

عمتي الغالية #نورة_المحارب

رحمك الله رحمة واسعة وجمعنا واياكي في أعالي الجنان https://t.co/3p1CJvgJyn pic.twitter.com/Q3aDJdBdS8 — ناصر راشد المحارب 🇰🇼 (@nrmq8) June 3, 2023

فيما رثت “جمعية بيادر السلام النسائية” المربية الفاضلة “الراحلة نورة المحارب الهين، عضو الجمعية ولجنة القرآن الكريم والعلوم الشرعية فيها، متمنية أن يتقبلها الله في فردوسه الأعلى ويضاعف عطاياها وأجرها ويلحقها بالصالحين.”

إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون pic.twitter.com/qKnLXhNRwW — Bayader Al Salam (@BayaderAlSalam) June 3, 2023

وقالت زميلتها الدكتورة “عروب الرفاعي“: “زاملتها منذ ٤٠ عاما اي منذ تأسيس “جمعية بيادر السلام النسائية” وصاحبتها في سفر وحضر ورخاء وشده فوجدت فيها الأخت المحبة الصادقة المتفانية في محبة الله ورضوانه.”

وأضافت أن الراحلة كانت مجتهدة “في أن تحقق محبتها لله في بيتها ومحيطها ومجتمعها علما وعملا قولا وفعلا. اعطت لمجتمعها وما بخلت ونصحت فما ترددت وعملت فما تقاعست.”

فارقتنا الى رحمة الله أختي الكبيرة والغالية الفاضلة نوره المحارب الهين عضوة جمعية بيادر السلام النسائية واستاذة القرآن الكريم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. كانت الفقيدة من اوائل عضوات جمعية بيادر السلام ومؤسسات العمل التطوعي والدعوي فيها. شخصيا زاملتها منذ ٤٠ عاما اي منذ… pic.twitter.com/XVshxjCu1o — د. عروب الرفاعي (@AroubAlRifai) June 3, 2023

وعلق “علي السند” متحدثاً عن الراحلة :”لم يكن المصحف يفارقها طوال سنوات عملها، علّمت آلاف الطالبات قراءة القرآن”.