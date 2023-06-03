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المصحف لا يفارقها.. نورة المحارب تنبأت بوفاتها وآخر ما قالته موثق بفيديو

ظهرت مدرسة القرآن الكويتية نورة المحارب في مقطع فيديو وسط عدد من الطلاب في حفل تقاعدها وهي تقول “أنا في العد التنازلي وإذا جاءكم خبر وفاتي ادعوا لي”

كتب خالد الأحمد
نورة المحارب watanserb.com
معلمة القرآن الكويتية نورة المحارب
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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت خلال الساعات الأخيرة، بخبر وفاة أستاذة القرآن الكريم الكويتية نورة المحارب، بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن إحساسها بقرب أجلها في حفل تقاعدها.

مدرسة قرآن كويتية تتنبأ بوفاتها

وتظهر نورة المحارب في المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الكويتية: “أنا في العد التنازلي وإذا جاءكم خبر وفاتي ادعوا لي.”

لتفارق مدرسة القرآن الكويتية بالفعل الحياة، اليوم السبت، وسط صدمة الكويتيين الذين فجعوا بخبر وفاتها.

وتم الصلاة على جثمان نورة المحارب، بعد عصر اليوم وتم ودفنها في مقبرة الصليبيخات، مما أثار حالة من الحزن بين الكويتيين.

و في المقطع المشار إليه ظهرت نورة المحارب، وسط عدد من الطلاب وهي تقول “أنا في العد التنازلي وإذا جاءكم خبر وفاتي ادعوا لي”.

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ويسمع صوت العديد من الأشخاص وهم يتمنون لها طول العمر والصحة والعافية.

وتابعت: “بت في السبعين من عمري إذا توفيت فأدعوا لي وصلوا علي”، وتوجهت للحضور قائلة: “هذا واقع وشيء لا مفر منه”.

نورة المحارب
معلمة القرآن الكويتية نورة المحارب

نعي واسع لمعلمة القرآن الكويتية نورة المحارب

هذا ونعى “ناصر راشد المحارب” عمته الراحلة وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “طبتي في حياتك ومماتك عمتي الغالية نورة المحارب رحمك الله رحمة واسعة وجمعنا واياكي في أعالي الجنان”.

فيما رثت “جمعية بيادر السلام النسائية” المربية الفاضلة “الراحلة نورة المحارب الهين، عضو الجمعية ولجنة القرآن الكريم والعلوم الشرعية فيها، متمنية أن يتقبلها الله في فردوسه الأعلى ويضاعف عطاياها وأجرها ويلحقها بالصالحين.”

وقالت زميلتها الدكتورة “عروب الرفاعي“: “زاملتها منذ ٤٠ عاما اي منذ تأسيس “جمعية بيادر السلام النسائية” وصاحبتها في سفر وحضر ورخاء وشده فوجدت فيها الأخت المحبة الصادقة المتفانية في محبة الله ورضوانه.”

وأضافت أن الراحلة كانت مجتهدة “في أن تحقق محبتها لله في بيتها ومحيطها ومجتمعها علما وعملا قولا وفعلا. اعطت لمجتمعها وما بخلت ونصحت فما ترددت وعملت فما تقاعست.”

وعلق “علي السند” متحدثاً عن الراحلة :”لم يكن المصحف يفارقها طوال سنوات عملها، علّمت آلاف الطالبات قراءة القرآن”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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